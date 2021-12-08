 سبع نصائح لتحسين أداء الذاكرة.. تعرف عليها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 21.12.2021

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صحة

سبع نصائح لتحسين أداء الذاكرة.. تعرف عليها!

إن كنت ترغب في تقوية ذاكرتك والحفاظ على قدرتك على تذكر الأشياء والتمتع بذهن متقد ونشيط، عليك بممارسة هذه الأنشطة بشكل مستمر. سبع نصائح ستبعد عنك شبح الإصابة بالزهايمر وغيره من الأمراض المرتبطة بتراجع القوى الذهنية.

صورة أشعة للمخ

ينصح الأطباء والعلماء بهذه الممارسات بشكل متكرر من أجل الحفاظ على حيوية الذاكرة

 مع التقدم في العمر، يحتاج الإنسان إلى الإبقاء على عقله في حالة يقظة ونشاط. تتعدد الأسباب لعمل ذلك لكن أهمها مواجهة مرض الزهايمر الذي يعد أحد أهم 10 أسباب للوفاة في أمريكا، والمسؤول عن وفاة أكثر من 121 ألف حالة وفاة في العام الماضي وحده.

لحماية نفسك، اتبع هذه النصائح السبع الأساسية والتي تحسن ذاكرتك. 

1- استخدم كل حواسك عند تعلم شيء ما

مختارات

كشفت دراسة طبية حديثة أن ارتفاع ضغط الدم يسرّع من وتيرة التراجع في الأداء المعرفي لدى الكبار، ومن هم في متوسط العمر، ويشمل ذلك أموراً مثل الذاكرة والطلاقة اللغوية والانتباه والتركيز.

التمتع بذاكرة قوية قادرة على تخزين كم كبير من المعلومات لفترات زمنية طويلة والحفاظ على التفاصيل ليس في متناول الجميع، خصوصاً كبار السن، بيد أن العلماء يرجعون ذلك إلى أسباب قد تساعدنا على مكافحتها في المستقبل.

أظهر العلم أن الذكريات المتعلقة بحدث ما تنتشر عبر المراكز الحسية للدماغ ولكنها تتركز بشكل أكبر في منطقة تسمى الحصين hippocampus.

إذا تم تحفيز إحدى الحواس لاستحضار ذاكرة ما، يتم أيضًا تحفيز ذكريات أخرى تقوم بتنشيط عمل حواس أخرى.

يقول العلماء إن هذا هو السبب في أنك إذا كنت تشم رائحة طبق مفضل، مثل اللازانيا أو الكعك فيمكنك أن تتذكر المكان الذي كنت فيه بالضبط عند تناوله عندما كنت طفلاً، وذلك بحسب ما نشر موقع إييت ثيس Eat This.

حاول تطبيق هذه الوسيلة لصنع ذكريات جديدة. إذا كنت تريد أن تتذكر شيئًا ما، ففكر فيه بحواسك الخمس عند القيام بذلك.

2- حيلة الثواني الخمس

عند تعلم معلومات جديدة، قم بتقسيمها، كما تفعل عندما تحفظ رقم الهاتف (555-439-9999). هل لاحظت الأقسام الثلاثة المنفصلة في الرقم؟ الآن يمكنك تطبيق ذلك على أي شيء: قائمة البقالة (اللحوم والخضروات ومنتجات الألبان والوجبات الخفيفة). أسماء الأشخاص في اجتماع كبير (تلك الموجودة على الجانب الأيمن من الطاولة، والأخرى الموجودة على الجانب الأيسر).

هذه الحيلة لن تستغرق منك وقتاً يذكر، وعندما تقسم المعلومات إلى أجزاء ستجد أنها أسهل في الحفظ. يمكنك تطبيق تلك القاعدة على أي شيء.

3- قم بإدخال هذا النشاط البدني في يومك

حاول أن تمارس ما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع من النشاط الرياضي في الهواء الطلق. يمكن أن يفي المشي السريع بالغرض، أو 75 دقيقة من ممارسة الرياضة القوية.

يقول المدرب الصحي رايان غلات: "لقد ثبت أن برامج التمارين والنشاط البدني تعمل على تحسين صحة الدماغ بعدة طرق، بما في ذلك جوانب مثل الذاكرة والانتباه وسرعة معالجة المعلومات". ويضيف: "مع تزايد نسبة الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، قد يكون برنامج التمرين الفردي متعدد الوسائط بقيادة متخصصين معتمدين في التمارين الرياضية أحد أفضل الطرق لإحداث تأثير إيجابي في مواجهة مرض الزهايمر".

4- التعامل مع النوم كأولوية

فتاة تحاول الحصول على قسط من النوم .. صورة تعبيرية

يؤكد الأطباء أن النوم المبكر قد يحد من الخيارات الخاطئة بشأن تناول الطعام والخمر في وقت متأخر من اليوم

"احصل على قسط كافٍ من النوم!" .. هذا ما يؤكد عليه الدكتور مايلز سبار، كبير المسؤولين الطبيين في مركز فولت هيلز الطبي لصحة الرجال: "إلى جانب فوائد النوم المعروفة، فمن المعروف أنه في وقت متأخر من الليل، يتخذ الناس خيارات أسوأ بشأن تناول الطعام والكحول. يمكن أن يؤدي النوم في وقت مبكر إلى إغلاق الطريق أمام تلك الخيارات السيئة والضارة صحياً".

ويضيف: "على مدار اليوم، خذ وقتًا للراحة عندما تستطيع. فكر في عملك أو رياضتك المفضلة بطريقة إيجابية قبل الذهاب إلى الفراش". ويؤكد الدكتور سبار أن النوم الجيد ليلاً "يمكن أن يحسن الذاكرة والانتباه".

5- نظم حياتك بهذا الشكل

بحسب خبراء مستشفى مايو كلينيك الشهير فإنه من المرجح أن تنسى الأشياء إذا كان منزلك مزدحمًا وكانت أوراقك وأشياؤك الهامة في حالة من الفوضى.

ينصح الخبراء في المستشفى بتدوين المهام والمواعيد والأحداث الأخرى في دفتر ملاحظات خاص أو في روزنامة أو برنامج إلكتروني. يمكنك حتى تكرار كل إدخال بصوت عالٍ أثناء العمل عليه للمساعدة في ترسيخه في ذاكرتك. احتفظ بقوائم المهام الحالية وتحقق من العناصر التي أكملتها. خصص مكانًا لمحفظتك ومفاتيحك ونظاراتك وغيرها من الضروريات.

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العلاج بالعطور

6- وسيلة رائعة من مايو كلينيك

ينصح أطباء مستشفى مايو كلينيك بالحد من التشتت وعدم فعل الكثير من الأشياء في وقت واحد: "إذا ركزت على المعلومات التي تحاول الاحتفاظ بها، فمن المرجح أن تتذكرها لاحقًا. قد يساعد ذلك أيضاً في ربط ما تحاول الاحتفاظ به بأغنية مفضلة أو شيء آخر مألوف لديك".

ويقول الأطباء: "في المرة القادمة التي تريد فيها تذكر أشخاص حضروا حفلاً أو فعالية ما أن تربط أسماءهم بأنغام أغنية معينة خلال ممارسة فعل ما كغسيل الأيدي أو الأواني، فتكون بذلك ربطت الأسماء بموسيقى وممارسة معينة".

7- افعل ذلك من 5 إلى 10 دقائق يومياً

ثبت علمياً أن الإجهاد يتداخل مع نشاط ذاكرتك. يقول العلماء إن الإجهاد يؤثر على الإدراك بعدة طرق، ويتصرف بسرعة عبر الكاتيكول امين وبشكل أبطأ عبر الغلوكوكوتريكويدس (وهي إحدى الهرمونا ت التي تفرزها الغدة الكظرية، وتتميز بقدرتها على تثبيط الجهاز المناعي، وتقليل الالتهاب)، كما تقول إحدى الدراسات.

ولتصفية الذهن، تنصح جولي بوتيكر، مدربة اليقظة الذاتية المعتمدة ومؤلفة كتاب (حياة تنهار Life Falls Apart)، بالهدوء والتركيز خلال الانتقال من ممارسة نشاط ما إلى آخر للانتقال بسلاسة أكبر بين المجالات المختلفة من حياتك، مثل الذهاب من المكتب إلى المنزل، أو من وضع العمل إلى الوضع العائلي إذا كنت تعمل عن بعد.

كما تنصح بوتيكر بان يأخذ الشخص من 5 إلى 10 دقائق للحصول على درجة من التركيز بعد العمل وقبل التفاعل مع عائلتك، على سبيل المثال، وهو ما يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في الكيفية التي تظهر بها أمام عائلتك بعد يوم حافل بالعمل.

ع.ح/ أ.ح

  • Global Ideas Eidechse Prasinohaema prehensicauda (REUTERS)

    المخلوقات الحية.. دم بكل ألوان الطيف

    الأخضر

    دم السقنقور (نوع من السحالي يعيش في غينيا الجديدة) سام وذو لون أخضر تفاحي. ولا يقتصر اللون على الدم؛ إذ أن العضلات والعظام والتجويف الفموي كلها لها لون أخضر تفاحي. ويعود اللون إلى التركيز العالي للعصارة الصفراوية خضراء اللون والذي يطغي على اللون الحقيقي لدم السحلية: الأحمر.

  • Oktopus (Imago/Chromorange)

    المخلوقات الحية.. دم بكل ألوان الطيف

    الأزرق

    يحق للنبلاء والفرسان والملوك أن يكونوا غيورين من الأخطبوط؛ إذ أنهم يدعون أنهم يمتلكون دماً بنفس لون دمه: الأزرق. غير أن الدم الأزرق لا يقتصر على الأخطبوط، حيث أن الكركند والحباري الأخرى تملك نفس لون الدم. ويعود اللون إلى النحاس، الذي ينقل الأوكسجين خلال الدم. وعند البشر يقوم الحديد ذو اللون الأحمر بهذه المهمة.

  • Global Ideas Krokodileisfisch Chionodraco rastrospinosus (Public Domain)

    المخلوقات الحية.. دم بكل ألوان الطيف

    الأبيض

    سمك التمساح، الذي يسمى أيضاً بالسمك ذي الدم الأبيض، يسكن في القطب المتجمد ويتميز بدم لا يحوي على الهيموغلوبين (صبغة الدم الحمراء) ولا الهيموسيانين (صبغة الدم الزرقاء). لماذا؟ الماء البارد في موطنه يخزن كمية أكبر من الأكسجين أكثر من الماء الدافئ. ولذلك، فإن الأسماك ببساطة لا تحتاج إلى ناقلات الأكسجين النشطة.

  • Seegurke vor den Galapagos-Inseln (picture-alliance/dpa/Alex Hearn/Charles Darwin Fund)

    المخلوقات الحية.. دم بكل ألوان الطيف

    الأصفر

    الأمر يحمل بعض الغرابة هنا؛ إذ أن لون خيار البحر أخضر في حين أن لون دمه أصفر. ليس من السهل تفسير الأمر. من الناحية الكيماوية يرجع ذلك إلى عنصر الفاناديوم، أو بالأحرى البروتين الذي يربط هذا العنصر. وبحسب المعلومات المعروفة حتى الآن ليس للفاناديوم أي تأثير على عملية نقل الأكسجين في الدم، لكنه موجود.

  • Global Ideas Spritzwürmer Sipuncula (Public Domain)

    المخلوقات الحية.. دم بكل ألوان الطيف

    البنفسجي

    يعمل بروتين الهيميرثرين، ذو اللون البنفسجي، على نقل الدم في اللافقاريات البحرية مثل دودة سيبونكولا هذه. ومن هنا قد يكون اللون بنفسجياً وأحياناً يصبح زهريا.

  • Symbolbild Jogging (Colourbox)

    المخلوقات الحية.. دم بكل ألوان الطيف

    الأحمر

    يعود لون دم الإنسان الأحمر إلى صبغة الدم الحمراء: الهيموغلوبين. والحديد هو الذي يربط الأوكسجين ويعطيه اللون الأحمر. ولون دم معظم الكائنات الحية أحمر.

  • Leonard Nimoy Mr. Spock Star Trek (picture-alliance/CBS/Landov)

    المخلوقات الحية.. دم بكل ألوان الطيف

    السيد سبوك

    قد يتساءل البعض ما علاقة السيد سبوك وستار تريك بألبوم الصور هذا! لكن مهلاً، فمؤلفو مسلسل الخيال العلمي اختاروا له النحاس بدلاً من الحديد ليعطي دمه اللون الأزرق كالأخطبوط تماماً. كلاوس استرلوس/خ.س


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