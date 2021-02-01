سبع ساعات تأخير.. رحلة بايرن إلى الدوحة تتحول إلى كابوس مرهق

تحولت رحلة كأس العالم للأندية في قطر إلى مصدر إزعاج شديد لبايرن ميونخ، إذ تأخرت الطائرة في الإقلاع لأكثر من سبع ساعات.

وقبل وقت قصير من مغادرتهم ألمانيا للمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر، كان نجوم بايرن ميونخ يتطلعون لبعض الراحة والنوم قليلاً خلال الطيران، لكن الرحلة تحولت بعد ذلك إلى مصدر للتعب والإرهاق بسبب رفض منح الطائرة إذناً بالإقلاع والذي تاخر لسبع ساعات حتى أقلعت طائرة الفريق في وقت مبكر من صباح السبت (السادس من فبراير/شباط 2021) منطلقة من برلين.

وقال كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ في تصريحات لصحيفة "بيلد": "نشعر بالضيق التام مما فعلته السلطات في براندنبورغ، بل عن المسؤولين أنفسهم ربما لايعرفون ما تسببت به قراراتهم لفريقنا ".

وكان من المقرر أن يغادر الفريق مساء الجمعة مباشرة بعد انتهاء مباراة الدوري التي خاضها على ملعب هيرتا برلين وفاز فيها (1-0) بسبب ضيق الجدول الزمني. ومع ذلك ، فإن الطقس السيئ وتساقط الثلوج بكثافة والظروف الجوية التي سادت في برلين مساء الجمعة - أحبطت جميع الخطط. وكان لابد من إزالة الجليد عن الطائرة، والتي كانت جاهزة للإقلاع الساعة 11:59 مساءً، وفقًا لـ"بيلد".

وكتب النادي في حسابه على موقع تويتر:

تأخرت للغاية المغادرة إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد رفض منح الطائرة الإذن الإذن بالإقلاع.

لكن الأمر تعقد لاحقاً، إذ بدأ سريان حظر الطيران بعد منتصف الليل بعد أن تجاوزت الطائرة وقت الإقلاع المسموح به بمقدار 30 ثانية. ولم تقلع إلا قبل الساعة السابعة صباحًا بقليل. وبسب ضرورة استبدال طاقم الطيران، توقفت الطائرة في ميونيخ ولم تقلع حتى الساعة 9:15 صباحًا متوجهة إلى الدوحة.

وكان مدرب الفريق هانسي فليك يتوقع "رحلة لطيفة وهادئة" بعد المباراة، وقال فليك: "أردنا المغادرة إلى قطر ونحن نحمل معنا انتصاراً. هكذا تخيلنا الأمر، أننا سنقطع ست أو ست ساعات ونصف الساعة في الطريق إلى قطر ونحن نحمل الفرح بذلك الانتصار، لكن الأمر لم يكن كذك".

وتسبب تأخر الطيران في ضغط نفسي وبدني وعقلي على مانويل نوير ورفاقه، خاصة بعد أن خاص الفريق مباراة في ظل ظروف جوية قاسية على الملعب الأولمبي في برلين.

وكان فليك قد حذر بالفعل قبل الرحلة من "مخاطر" محتملة وقال: "الرحلة إلى قطر تمثل عبئا شديدا. لدينا رحلة يومي الإثنين والخميس، وبالكاد وقت قليل للتدريب.. ليس هناك الكثير من الوقت للتأقلم".

ومن المقرر أن يخوص البايرن مباراة هامة يوم الاثنين أمام بطل دوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري في نصف النهائي.

وكان رومينيجه قد صرح قائلاً: "ندخل كأس العالم للأندية بهدف واضح يتمثل في إحضار الكأس إلى ميونخ لنحصل على ستة ألقاب في عام واحد - فقط برشلونة نجح في ذلك في عام 2009".

ع.ح./ع.ج.م.