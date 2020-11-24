"سبع خطوات بسيطة في الحياة".. هكذا تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم

إحصائياً يزداد احتمال المعاناة من ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ ابتداءً من سن الأربعين. الدكتورة بيليانا فوكيتش، كبيرة الأطباء في قسم أمراض القلب في مركز القلب والأوعية الدموية في روتنبورغ بألمانيا، تؤكد في مقابلة أجراها معها موقع صحيفة "هيسشه نيدرزيكسشه ألغيماينه" على أن قلة ممارسة الرياضة وزيادة الوزن واتباع نظام غذائي خاطئ والتدخين وشرب الكحول كلها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وتضيف أن عوامل مثل التوتر والمشاكل الاجتماعية والاكتئاب والعزلة والخوف تلعب كذلك دوراً مهماً أيضاً في ارتفاع ضغط الدم.

من جانبها، تنصح جمعية القلب الأمريكية٬ كما جاء في موقع "إم إس إن"٬ بالتعامل مع مواضيع مثل التغذية والرياضة والكوليسترول وسكر الدم بجدية في أقرب وقت ممكن، وتقدم سبع نصائح أطلقت عليها اسم "7 خطوات بسيطة في الحياة".

كما تنصح الجمعية الأمريكية أيضاً بأنه ليس من المفروض القيام بكل "الخطوات السبع البسيطة في الحياة" مرة واحدة وإنما التأني والتركيز أولاً على واحد أو اثنين من النقاط في بداية الأمر، وبعد وقت معين ضم النقاط الأخرى المتبقية. وباتباع هذا النهج سوف تمنع ليس فقط ارتفاع ضغط الدم، ولكن أيضاً أمراضاً مسؤول عنها ضغط الدم بشكل كبير٬ مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية وضعف الرؤية وفشل القلب.

نهج "7 خطوات بسيطة في الحياة" استند إلى دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، تم فيها اختبار أكثر من 30 ألف بالغ وبالغة أمريكيين على مدى تسع سنوات. وقال الباحثون إن كل خطوة من الخطوات السبع قللت من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنحو ستة في المائة، أي أن "7 خطوات بسيطة في الحياة" قللت من مخاطر الإصابة بالمرض بمقدار النصف تقريباً بشكل عام، وفقاً لتقارير نشرت في المجلة الإلكترونية "هيلث لاين" الأمريكية.

فما هي الـ"7 خطوات بسيطة في الحياة" التي يجب أخذها بعين الاعتبار للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

1. مؤشر كتلة الجسم: لتمييز الوزن الزائد عن السمنة أو البدانة عن النحافة عن الوزن المثالي

2. التغذية

3. النيكوتين

4. الرياضة

5. ضغط الدم

6. الكوليسترول

7. سكر الدم

نقاط أخرى يرى رئيس جمعية القلب الأمريكية٬ الذي شارك أيضاً في الدراسة، الدكتور دونالد إم لويد جونز، أنها مهمة أيضاً ويجب ضمها للائحة "7 خطوات بسيطة في الحياة"، أو على الأقل أخذها كذلك على محمل الجد، هي الإجهاد والنوم. لكن الضغط على وجه الخصوص لا يمكن قياسه ويُنظر إليه بشكل مختلف من شخص لآخر، ولكنه مع ذلك يلعب دوراً مهماً عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. ويقول لويد جونز: "إنه يؤثر على حياتنا بطريقة سلبية، ويفضل العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم من خلال عدم تناول الطعام الصحي وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ وعدم النوم بشكل جيد وكافٍ".

ع.اع/ ي.أ