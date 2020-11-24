 ″سبع خطوات بسيطة في الحياة″.. هكذا تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.11.2020

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صحة

"سبع خطوات بسيطة في الحياة".. هكذا تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم

إذا كنت مقبلاً على سن الأربعينيات عليك الانتباه إلى مخاطر ارتفاع ضغط الدم. أما كنت تريد التخلص من ذلك فعليك اتباع نهج "7 خطوات بسيطة في الحياة" الذي توصلت إليه دراسة أمريكية.

ارتفاع ضغط الدم

ما الحل لمواجهة ارتفاع ضغط الدم؟

إحصائياً يزداد احتمال المعاناة من ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ ابتداءً من سن الأربعين. الدكتورة بيليانا فوكيتش، كبيرة الأطباء في قسم أمراض القلب في مركز القلب والأوعية الدموية في روتنبورغ بألمانيا، تؤكد في مقابلة أجراها معها موقع صحيفة "هيسشه نيدرزيكسشه ألغيماينه" على أن قلة ممارسة الرياضة وزيادة الوزن واتباع نظام غذائي خاطئ والتدخين وشرب الكحول كلها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وتضيف أن عوامل مثل التوتر والمشاكل الاجتماعية والاكتئاب والعزلة والخوف تلعب كذلك دوراً مهماً أيضاً في ارتفاع ضغط الدم.

مختارات

طالما اعتبر سكر الفاكهة (الفركتوز) صحياً مقارنة بالسكر المستخرج من الشمندر والقصب السكري. دلائل جديدة تشير إلى مخاطر الإفراط في تناول الفواكه. وبالنسبة لمن يعاني من "عدم تحمل الفركتوز الوراثي" فإن تناول الفركتوز خط أحمر.

أظهرت دراسة جديدة أن مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يدخلون المستشفى لإصابتهم بكورونا، يزيد احتمال وفاتهم مرتين أكثر من غيرهم، مشيرة إلى أن أدوية ارتفاع ضغط الدم ربما تساعد في الحماية من الأعراض الحادة لمرض كوفيد-19.

يخاف الكثيرون من تبعات ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم. ولأن الوقاية خير من العلاج، جمعنا قائمة بأفضل الأغذية التي تساعد على ذلك.

مرض كوفيد-19 يمكن أن يكون له تبعات صحية طول العمر، حتى بعد الشفاء من الفيروس، بعض تلك التبعات خطيرة جدا. خبراء يحذرون من ارتفاع خطر الإصابة بالجلطة (السكتة) الدماغية خلال فترة المرض.

من جانبها، تنصح جمعية القلب الأمريكية٬ كما جاء في موقع "إم إس إن"٬ بالتعامل مع مواضيع مثل التغذية والرياضة والكوليسترول وسكر الدم بجدية في أقرب وقت ممكن، وتقدم سبع نصائح أطلقت عليها اسم "7 خطوات بسيطة في الحياة".

كما تنصح الجمعية الأمريكية أيضاً بأنه ليس من المفروض القيام بكل "الخطوات السبع البسيطة في الحياة" مرة واحدة وإنما التأني والتركيز أولاً على واحد أو اثنين من النقاط في بداية الأمر، وبعد وقت معين ضم النقاط الأخرى المتبقية. وباتباع هذا النهج سوف تمنع ليس فقط ارتفاع ضغط الدم، ولكن أيضاً أمراضاً مسؤول عنها ضغط الدم بشكل كبير٬ مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية وضعف الرؤية وفشل القلب.

نهج "7 خطوات بسيطة في الحياة" استند إلى دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، تم فيها اختبار أكثر من 30 ألف بالغ وبالغة أمريكيين على مدى تسع سنوات. وقال الباحثون إن كل خطوة من الخطوات السبع قللت من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنحو ستة في المائة، أي أن "7 خطوات بسيطة في الحياة" قللت من مخاطر الإصابة بالمرض بمقدار النصف تقريباً بشكل عام، وفقاً لتقارير نشرت في المجلة الإلكترونية "هيلث لاين" الأمريكية.

فما هي الـ"7 خطوات بسيطة في الحياة" التي يجب أخذها بعين الاعتبار للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

1. مؤشر كتلة الجسم: لتمييز الوزن الزائد عن السمنة أو البدانة عن النحافة عن الوزن المثالي
2. التغذية
3. النيكوتين
4. الرياضة
5. ضغط الدم
6. الكوليسترول
7. سكر الدم

نقاط أخرى يرى رئيس جمعية القلب الأمريكية٬ الذي شارك أيضاً في الدراسة، الدكتور دونالد إم لويد جونز، أنها مهمة أيضاً ويجب ضمها للائحة "7 خطوات بسيطة في الحياة"، أو على الأقل أخذها كذلك على محمل الجد، هي الإجهاد والنوم. لكن الضغط على وجه الخصوص لا يمكن قياسه ويُنظر إليه بشكل مختلف من شخص لآخر، ولكنه مع ذلك يلعب دوراً مهماً عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. ويقول لويد جونز: "إنه يؤثر على حياتنا بطريقة سلبية، ويفضل العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم من خلال عدم تناول الطعام الصحي وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ وعدم النوم بشكل جيد وكافٍ".

ع.اع/ ي.أ

 

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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