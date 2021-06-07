سبع "أساطير صحية".. فماذا يقول العلم عنها؟

الكثير من المزاعم ومن فرط ترديدها، باتت تعد من الحقائق العلمية الثابتة. بيد أن التجارب العلمية أكدت صحة بعضها وفندت أخرى. هذه سبعة أمثلة عن بعضها:
الضوء الأزرق يسبب الأرق؟
الغالبية العظمى من الأجهزة الذكية المعروضة في الأسواق تتوفر على مادة الضوء الأخضر وعلى آلية لخفض قوته (الفيلتر). عادة ما يتهم هذا الضوء بالتسبب في الأرق، إلا أن الأبحاث العلمية التي أجريت بهذا الصدد لم تنجح في تبيث التهمة عليه لعدم وجود أدلة كافية على ذلك.
يميل الأطباء إلى فرضية أن الضوء بشكل عام وليس الأزرق لوحده، يتسبب في اضطراب النوم. عامل إضافي يتجلى في الإجهاد الذي يتعرض له دماغ الإنسان لدى استخدام الأجهزة الذكية، خاصة إذا ما حدث ذلك قبل الذهاب إلى النوم. وهذا يمنعنا من النوم مباشرة.
اللبن يقوي العظام؟
ليس الحليب أو اللبن ما يقوي العظام وإنما مادة الكالسيوم. هذه المادة موجودة بالفعل في مادة الحليب، لكن ليس فيها فحسب، إذ إن هناك عشرات الأطعمة التي تحتوي على منسوب عالٍ من الكالسيوم كالجوز والسبانخ وبروكولي. والإنسان بحاجة إلى ما بين 700 و1200 غرام من الكالسيوم يوميا. ويبدو أن هذه السمعة الطيبة استفرد بها الحليب دون غيره.
شرب الماء يساعد على تخفيف آلام الرأس؟
من يعاني من آلام الرأس عليهشرب لتر واحد من الماء تقريبا، هذا ما ينصح به الأطباء. في الوقت ذاته لا ينفع شرب الماء في إزاحة الآلام سوى إذا كانت هذه الآلام سببها جفاف الجسم. ولهذا السبب، ينصح الأطباء بشرب الماء كاحتمال أولي، وإذا ما لم ينفع ذلك بعد ثلاث ساعات فيمكن حينها أخذ مسكنات.
الجزر يساعد على النظر؟
الجزر غني بمادة بيتاكاروتين التي تتحول في عملية الهضم إلى فيتامين "أ". هذا الفيتامين مهم جدا لحاسة البصر. ومن ثمّ هي مقولة صحيحة مائة بالمائة، لكنها وكما شاهدنا ذلك مع الحليب، فيتامين "أ" لا يوجد في الجزر فحسب، وإنما في الفاصوليا والطماطم والسبانخ أيضا. أما الشهرة فذهبت إلى الجزر.
الشعر المبلل يتسبب في نزلة البرد؟
هذا صحيح. السبب يكمن في أن الهواء يخفض درجة حرارة قشرة جلد الرأس المبللة، ما يتسبب في تراجع الدورة الدموية لدى الأغشية المخاطية التي تصبح ملاذا للجزئيات المسببة للأمراض. ولهذا من الضروري وضع طاقية على الرأس في حال كان الشعر مبللا، أو تجفيف الشعر مباشرة بعد غسله.
الصيام بعد السادسة مساء؟
عدد كبير من خبراء التغذية ينصحون بالتوقف عن الأكل اعتبارا من السادسة مساء لمواجهة زيادة الوزن، لكن هل هذا صحيح؟
حسب الأطباء فإنه من الضروري التوقف عن الأكل ساعتين على الأقل قبل الذهاب إلى النوم حتى تنتهي عملة الهضم بالكامل قبل النوم. لكنهم في ذات الوقت لا يجدون أي داعٍ في حصر المسألة على الساعة السادسة مساء. لخفض الوزن يجب الانتباه لمجموع السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم طيلة اليوم.
الجرح يلتئم بسرعة دون الشريط اللاصق؟
فقط إذا ما تعلق الأمر بجرح خفيف. عدا ذلك فيفضل استخدام الشريط اللاصق، حتى لا يتعرض الجرح إلى التهاب ولمنع وصول الباكتيريا إليه. كما أن الشريط اللاصق يحمي الجرح من الجفاف.
و.ب/ أ.ح
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الأركان.. الذهب السائل
وصفة الجمال الطبيعي في المغرب، ويُستخرج من لوز شجرة الأركان. يحتوي على نسبة كبيرة من "مضادات الأكسدة وفيتامينات كثيرة أهمها فيتامين E وأوميغا 6، المغذيان للشعر والبشرة. ويستعمل منذ القديم لعلاج مشاكل البشرة كحب الشباب والتجاعيد، ومشاكل فروة الرأس والشعر، بالإضافة إلى مشكلة تشقق الأظافر. والزيت المخصص لأغراض التجميل يُعد بطريقة مختلفة عن ذلك المعد للاستهلاك الغذائي.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت شجرة الشاي.. المطهر الطبيعي
استخدمه الجنود الأستراليون في الحرب العالمية الأولى كمطهر، ويعد زيت شجرة الشاي آمناً عند استخدامه موضعياً وغير مكلف. وأثبتت الدراسات فعالية زيت الشاي في علاج العديد من المشكلات كحب الشباب والتخلص من قشرة الرأس ثم علاج سعفة القدم. كما أثبث فعاليته في طرد الحشرات، ومقاومة نمو العفن على الخضراوات والفاكهة. لا يمكن تناول زيت شجرة الشاي عن طريق الفم، فعند ابتلاعه يكون له آثار خطيرة على الصحة.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الأفوكادو.. علاج البشرة القوي
له عدة فوائد فيما يخص العناية بالجلد والبشرة، إذ يحتوي زيت الأفوكادو على أحماض "أوميغا 3" الدهنية وفيتامينات A وD وE. ولهذا السبب يعتبر مكوناً رئيسياً في منتجات كثيرة من الكريمات والمرطبات وكريمات الوقاية من الشمس. ومن ميزاته أنه مضاد للأكسدة، ويخفف التهابات الصدفية والإكزيما، ويسرّع التئام الجروح، كما يعالج الجلد المتضرر من حروق الشمس.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الورد.. المفضل لدى النساء
فعال في ترطيب بشرة الوجه وإعادة التوازن لمستويات الرطوبة المختلة في البشرة. ويساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس، كما يساعد على علاج حروق الشمس، كما أنه يحارب التجاعيد. يعد من الزيوت المعروفة بقدرتها على تعديل أي خلل هرموني في جسم المرأة مثل متلازمة تكيس المبايض. كما أنه فعال كذلك في مكافحة الالتهابات المختلفة بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للميكروبات.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت التين الشوكي.. أغلى من الذهب
زيت نادر وثمين، يتم الحصول عليه من بذور نوع من الصبار، التين الشوكي، الذي ينمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر هذا الزيت حسب المجلة الصحية الفرنسية "دوكتيسيمو" غنيا جدا بالستيرولات و"أوميغا 6" وفيتامين "هـ "، وهو مثالي لمحاربة التجاعيد والعناية بالشعر والبشرة. ويناسب كل أنواع البشرة وبشكل خاص للبشرة الجافة. كما أنه يغذي ويعالج بشكل ملفت الشعر ويعالج تلفه، ويقوي الأظافر ويمنحها لمعاناً.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الزيتون.. رفيقنا اليومي
يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة، ويغذي كل من الأظافر والعظام. وهناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضاً. وبينت دراسات أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدم من التلف.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت جوز الهند.. فعال للصحة والجمال
يستخلص من ثمار جوز الهند الغنية بالزيت، وتُستخدم أجزاؤه في خبز المعجنات وصنع الأطعمة. له انعكاسات جد إيجابية على صحة البشرة وترطيبها، وتقوية الشعر ولمعانه، فضلاً عن فعاليته في تهدئة بعض العوارض الهضمية مثل مرض القولون العصبي، ومشاكل عسر الهضم. إضافة إلى فوائده على الأسنان واللثة.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت البابونج.. لصحة نفسية وجسدية
يستخلص من زهرة البابونج عن طريق التقطير ويستخدم منذ آلاف السنين في أغراض عديدة للصحة والشعر والبشرة. ويعتبر من الأعشاب المهمة التي لها الكثير من الاستخدامات المختلفة، ويحتوي زيته على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. إذ ثبت علمياً أنه يقي من السرطان ويساهم في تسكين الآلام ويحسن وظائف الجهاز الهضمي كما أن استنشاقه فقطي ساهم في التخلص من الاكتئاب. كما يغذي الشعر والبشرة بشكل ملفت وكبير.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت إكليل الجبل.. علاج لأمراض كثيرة
له فوائد عديدة، منها تنظيف الجسم من السموم وذلك لقدرته على التأثير على الكبد والعصارة الصفراوية. كما أثبتت فائدته في علاج الصلع والثعلبة وإعادة إنبات الشعر. وقد وجدت تجربة أجريت على مجموعة من الرجال المصابين بالصلع الوراثي، أن قيامهم بتدليك رؤوسهم بمزيج مخفف من زيت إكليل الجبل لمرتين يومياً ولعدة أشهر متواصلة، كان له تأثير مشابه لتأثير دواء المنوكسيديل (Minoxidil) الذي يستخدم عادة لعلاج الصلع.