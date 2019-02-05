 سبعون عاما على حلف شمال الأطلسي: تحالف في أزمة | سياسة واقتصاد | DW | 04.04.2019

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سياسة واقتصاد

سبعون عاما على حلف شمال الأطلسي: تحالف في أزمة

قبل سبعة عقود أسست 12 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية حلف شمال الأطلسي. واليوم يثير الرئيس ترامب قبل أي زعيم آخر الشكوك حول ما إذا كان أحد أنجح التحالفات العسكرية في التاريخ قادرا على البقاء في المستقبل.

Trump beim NATO Gipfel in Brüssel (Reuters/R. Krause )

نشأ حلف شمال الأطلسي/ الناتو من أجل "إبقاء الروس في الخارج والأمريكان في الداخل والألمان تحت السيطرة". هذا ما قاله الأمين العام الأول للحلف، هاستينغس إسماي مرة في إحدى الجلسات. وقد أثار بذلك وجهة نظر سائدة آنذاك ومفادها أن الحرب العالمية الثانية التي بدأتها ألمانيا انتهت قبل إنشائه بسنوات قليلة.  وكان الاتحاد السوفياتي يراقب النصف الشرقي لأوروبا بما في ذلك الجزء الشرقي من ألمانيا، أما الأمريكيون فكانوا يفكرون في ترك أوروبا مجددا لوحدها ومن تم أن تكون عرضة لتأثير سوفياتي كبير.

غير أن ألمانيا لم تبق طويلا تحت السيطرة، في كل الأحوال ليس الشطر الغربي، فجمهورية ألمانيا الاتحادية اكتسبت سريعا الكثير من الثقة أهلتها للدخول في عضوية حلف شمال الأطلسي عام 1955، فيما التحقت ألمانيا الديمقراطية بحلف وارسو الذي يسيطر عليه الاتحاد السوفياتي.

بقيت الحرب الباردة بتوازنها في قوة الردع قائمة طوال نحو 40 عاما. كان الوضع في ظلها متوترا، غير أن الاستقرار النسبي بقي سائدا. وعلى خلفية مفاوضات نزع السلاح مع الاتحاد السوفياتي عام 1988 كان مهما بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن القول بأن واشنطن تراعي دوما مصالح الأوروبيين: " في المقام الأول يبقى بالنسبة إلي الحفاظ على شراكة قوية وصحية بين أمريكا الشمالية وأوروبا. ولن نتخلى أبدا عن مصالح هذه الشراكة لصالح اتفاقية مع الاتحاد السوفياتي".

Bonn Ernennungszeremonie der ersten 101 Bundeswehr Soldaten (picture alliance/akg-images)

في 1955 انضمت ألمانيا الاتحادية إلى حلف شمال ألأطلسي

نزاعات جديدة

مختارات

بعد إعلان واشنطن تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ النووية والتهديد بالانسحاب منها، لوحت موسكو بـ"إجراءات مناسبة"، فيما عبر الأوروبيون عن قلقهم من عودة المواجهة إلى أوروبا، والناتو يرفض نشر اسلحة نووية جديدة في أوروبا. (01.02.2019)

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في ندوة نقاشية في مؤتمر "دافوس" على أهمية العلاقات بين ضفتي الأطلسي. بيد أنها شددت في المقابل على ضرورة تعزيز أوروبا عسكريا، كما دعت إلى موقف موحد حيال روسيا. (23.01.2019)

وفي عامي 1989/90 تغير الوضع بشكل راديكالي. الشيوعية انهارت ومعها الاتحاد السوفياتي. ووافقت القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على إعادة توحيد ألمانيا كعضو في حلف شمال الأطلسي. هذا التحول الأوروبي الكبير كان يعني أيضا أن تنضم في غضون سنوات قليلة غالبية دول حلف وارسو السابقة مثل بولندا ورومانيا أو دول البلطيق لحلف شمال الأطلسي.

في هذه الأثناء عاد وضع مشابه للحرب الباردة إلى الواجهة. فروسيا تقول بأنها تشعر بأنها مهددة بسبب توسيع الحلف إلى الشرق وهي تتسلح لمواجهة ذلك. وهذا يعرقل توسيعا إضافيا للحلف. فجورجيا وأوكرانيا لا يمكن لهما حاليا إلا الأمل القليل في الانضمام إليه، لأن حلف شمال الأطلسي لا يرغب في التسبب بنزاعات جديدة.

ويواجه الحلف على أرض الواقع ما يكفي من النزاعات، إذ أنه يتدخل منذ التسعينات بشكل متزايد خارج مجال التحالف في مناطق الأزمات. وفي ألمانيا بتاريخها النازي أدى ذلك في البداية إلى نشوب جدل قوي، في هذه الأثناء تشارك القوات الألمانية في سلسلة من التدخلات في الخارج كما هو عليه الحال مثلا في البلقان وأفغانستان.

مرة واحدة في تاريخه الممتد طوال سبعين سنة أعلن الحلف الأطلسي حالة التضامن التي يهب فيها جميع الأعضاء للدفاع الجماعي عن عضو يتعرض لهجوم. وكان ذلك بعد الاعتداءات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن جدلا قويا احتدم حول العواقب الأمر الذي قسًم حلف شمال الأطلسي لسنوات.

Litauen, NATO Militärübung im Baltikum (picture-alliance/M.Kulbis)

مناورات عسكرية للحلف الأطلسي في إيطاليا

منذ ترامب تغير كل شيء

منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصب الرئاسة قبل عامين يواجه حلف شمال الأطلسي الضغوط مجددا. ترامب أثار الشكوك حول جدوى حلف شمال الأطلسي والالتزام الجماعي بالدفاع. في 2018 تساءل لماذا يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن دولة عضو صغيرة مثل الجبل الأسود والمخاطرة بنشوب "حرب عالمية ثالثة". كما أنه هدد بأن الحماية الأمريكية لن تكون إلا لأولئك الذين يدفعون ما يكفي من المال. واتهم ترامب لاسيما ألمانيا بإنفاق القليل من أجل دفاعها. وخلال قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في عام 2018 خفف ترامب من حدة أسلوبه، لكنه ظل متمسكا بشكواه التي تفيد بأنه يتم استغلال الولايات المتحدة الأمريكية إذ قال: " نحن ندفع الكثير في ميزانية حلف شمال ألأطلسي. الحلف الأطلسي هام جدا، لكنه يساعد أكثر أوروبا عوض ضمان المساعدة لنا".

وردًت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال القمة نفسها بأن ألمانيا ممتنة بالكثير لحلف شمال الأطلسي مضيفة: "لكن ألمانيا تقوم بالكثير لصالح الحلف. نحن ثاني أكبر المشاركين في عداد الوحدات العسكرية. كما نضع الجزء الأكبر من قدراتنا العسكرية في خدمة حلف شمال الأطلسي. ونحن ملتزمون إلى يومنا هذا بقوة في أفغانستان، وندافع بذلك عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية".

Afghanistan Kabul Bundeswehr Soldat Frau in Burk a (picture-alliance/dpa/A.Niedringhaus)

جنود ألمان في أفغانستان

تحالف "مضطرب"

تحدد الهدف الرسمي لحلف شمال الأطلسي بعد لقاء قمة في 2014 في زيادة نفقات الدفاع حتى 2024 "في اتجاه" أن تشكل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت الذي أنفقت فيه الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 ما يعادل 3.39 في المائة من ناتجها الإجمالي، فإن القليل من الأعضاء الأوروبيين في الحلف وصلوا خلال السنة الماضية إلى هدف 2 في المائة، وصرفت ألمانيا فقط 1.23 في المائة. وحتى في مخطط الميزانية الألمانية الأخير لن يتحقق ذلك الهدف. ووعدت ميركل حتى 2024 بالوصول إلى 1.5 في المائة، وترامب يطالب "على الأقل" باثنين. غير أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في التحالف الحكومي في برلين يضغط على الفرامل عندما يتعلق الأمر بنفقات الدفاع. والخلاف يستمر. إلا أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يبقى متفائلا، ويشدد على أن أعضاء الحلف تجاوزوا دوما خلافاتهم في الرأي، واتفقوا في النهاية على أن أمريكا الشمالية وأوروبا توفران الأمن من خلال التضامن.

كريستوف هاسلباخ/ م.أ.م

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    صادقت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 على قرار مشاركة جنود ألمان في مهمات لحلف الناتو في يوغوسلافيا. السابقة وكانت تلك أول عملية عسكرية للجيش الألماني خارج حدوده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تمثلت مهمة القوات الألمانية في يوغوسرفيا السابقة بمراقبة قرار حظر الأسلحة في البحر الأدرياتيكي وإقامة منطقة حظر جوي فوق البوسنة. أثارت المهمة جدلا كبيرا، لإنها تجاوزت نطاق عمل الناتو المسموح به. المعارضة الألمانية وصفت المهمة بالمخالفة للدستور الألماني الذي يمنع إرسال قوات عسكرية خارج حدود البلد.

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    خولت المحكمة الدستورية العليا في الثاني عشر من يوليو/تموز 2012 الجيش الألماني القيام بعمليات عسكرية في إطار مهمات للأمم المتحدة ولحلف الناتو، نظرا لعضوية ألمانيا في المنظمتين. لكن المحكمة اشترطت ضرورة مصادقة البرلمان على كل مهمة يقوم به الجيش خارج البلاد.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    شارك الجيش الألماني في أول مهمة عسكرية كبيرة في تاريخه ضمن عمليات للناتو بداية 1999. مقاتلات التورنادو قامت بعمليات استطلاع عسكرية و ساهمت في تدمير دفاعات جوية صربية. أثارت مشاركة الجيش جدلا كبيرا في ألمانيا، لعدم وجود تفويض أممي للتدخل العسكري في كوسوفو.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تأجج الوضع السياسي في ألمانيا بعد إرسال إئتلاف الحزب الإشتراكي وحزب الخضر الحاكم آنذاك قوات عسكرية إلى كوسوفو. المعارضة اتهمت الحكومة بإعلان حرب مخالفة للدستور. الخلافات ألقت بظلالها على مؤتمر حزب الخضر السنوي سنة 1999، إذ تعرض وزير الخارجية يوشكا فيشر (حزب الخضر) إلى اعتداء بالكرات الملونة.

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    غداة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001، شكل حلف الناتو، بموجب الفصل الخامس من معاهدة تأسيس الحلف، تحالفا دوليا لمحاربة الإرهاب، شاركت فيه ألمانيا.الحكومة الألمانية أرسلت جنودا للقتال في أفغانسان ضمن عملية "الحرية الدائمة"، وارسلت قطعات اخرى إلى سواحل القرن الإفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أثارت مشاركة الجيش الألماني في الحرب على الإرهاب خلافات كبيرة داخل إئتلاف الحزب الإشتراكي والخضر الحاكم آنذاك. المستشار غيرهارد شرودر أبدى تضامن بلاده المطلق مع الولايات المتحدة، ومنحه البرلمان الألماني بأغلبية ضئيلة الثقة لإرسال قوات عسكرية لأفغانسان.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يشارك الجيش الألماني منذ 2002 في مهمة عسكرية ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان. قتل 54 جنديا خلال 13 سنة وانهيت المهمة القتالية عام 2014. ومنذ ذلك الحين يعمل 850 جنديا ألمانيا على تدريب قوات الأمن الأفغانية ضمن مهمة تدريبية.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    في الرابع من سبتمبر/أيلول 2009، أدت غارة جوية ألمانية على شاحنتين تنقلان البنزين تابعتين لطالبان إلى مصرع 100 شخص بينهم أطفال. العقيد غيورغ كلاين هو من أعطى تعليماته باطلاق الغارة.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    نشرت ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2012 منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في جنوب شرق تركيا، الحليف الأساسي في الناتو، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من سوريا. يتمركز 256 جنديا ألمانيا في مدينة مهرش في الأناضول، على بعد 100 كيلومتر من الحدود الشمالية لسوريا. وستنتهي المهمة في شهر يناير/كانون الثاني 2016.

  • Operation Atalanta Marine Soldaten Einsatz gegen Piraterie

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أرسلت ألمانيا في كانون الأول / ديسمبر 2008 قوات بحرية إلى منطقة القرن الإفريقي، قبالة السواحل الصومالية و في خليج عدن، لحماية حركة البواخر ومرور المساعدات الإنسانية ولمكافحة القرصنة ضمن مهمة "أتلانتا". وهي مهمة أوروبية يشارك فيها 318 جنديا ألمانيا.

  • Mittelmeer Einsatz Bundesmarine Flüchtlingsrettung

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    لقي 106 جنود المان مصرعهم إبان الاعوام الستين الماضية في مهام عسكرية خارج البلاد. و في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2008 شُيد في برلين نصب تذكاري للجنود الألمان الذين فقدوا اروحهم في مهام عسكرية.

    الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع


 

مختارات

الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

تمثلت المهمة الرئيسية للجيش الألماني، عند تأسيسه سنة 1955، في الدفاع عن حرمة الأراضي الألمانية، لكن منذ منتصف تسعينات القرن العشرين تغيرت مهمته لتشمل المشاركة في مهمات عسكرية خارجية. جيش ألمانيا في البوم صور. (12.11.2015)  

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