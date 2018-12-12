 سبعة قتلى وعشرات المصابين في حادث قطار بالعاصمة التركية أنقرة | أخبار | DW | 13.12.2018

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أخبار

سبعة قتلى وعشرات المصابين في حادث قطار بالعاصمة التركية أنقرة

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات صباح الخميس في حادث قطار فائق السرعة بتركيا. وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض عربات القطار خرجت عن مسارها بعدما اصطدم القطار، الذي كان متجها من أنقرة إلى قونية في الجنوب، بجسر علوي.

Türkei Zugunglück in Ankara (picture-alliance/AA/D. Keskinkilic)

لقي سبعة أشخاص حتفهم بعدما اصطدم قطار سريع بقاطرة ثم اصطدامه بجسر للمشاة في محطة قطارات بالعاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب محافظ أنقرة.  وقال البيان إن بين القتلى سائق القطار مضيفا أن 46 شخصا أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة حالاتهم حرجة. وكان محافظ أنقرة واصب شاهين تحدث في وقت سابق عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 43 بالحادث. 

مختارات

أعلن خفر السواحل التركي العثور على جثث ثمانية مهاجرين غرق مركبهم قبالة مدينة أزمير، موضحا أن عمليات بحث جارية للعثور على 25 شخصا آخرين كانوا على متنه. مهاجرة عراقية كشفت الحادث لخفر السواحل التركي. (10.10.2018)

قال خفر السواحل التركي إن 27 مهاجرا بينهم 11 طفلا غرقوا في بحر إيجه قبالة ساحل البلاد بينما كانوا يحاولون الوصول لجزيرة يونانية. وجرى إنقاذ أربعة مهاجرين وتجري حاليا عملية بحث عن تسعة آخرين. (08.02.2016)

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث يعملون على انتشال الركاب من العربات المحاصرة أسفل حطام الجسر المعدنية في محطة قطارات مرسنديز غربي أنقرة.

ووقع الحادث حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت غرينتش)، بينما كان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا. وتبعد المحطة نحو ثمانية كيلومترات من المحطة الرئيسية في أنقرة. وقال شاهين في تصريحات للصحفيين إن سبب الحادث هو اصطدام القطار السريع بجرار قطار كان يجري فحصا للقضبان.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث والسرعة التي كان القطار والجرار يسيران بها عند وقوعه، لكنه وقع في محطة لا يتوقف عندها القطار الذي يتحرك بين أنقرة وقونية. وهرعت سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث.

وكان قطار ركاب قد خرج عن مساره في 8 تموز/ يوليو الماضي بالقرب من بلدة غورلو التركية غربي اسطنبول ، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا.

ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Hyperloop Transportsystem Projekt von SpaceX & Elon Musk

    قطارات المستقبل فائقة السرعة تحلق في الهواء

    هايبرلوب (Hyperloop) هو أنبوب مواصلات من تصميم أيلون ماسك، مؤسس شركة الطيران (سبيس اكس) ومصنع السيارات تسلا. حيث يخطط موسك رحلة للمسافرين عبر أنابيب صلبm بسرعة 1200كلم / ساعة. ومن ضمن المخططات المستقبلية إنشاء خط بين براتيسلافا وفيينا وبين shk فرانسيسكو ووادي السليكون.

  • Hyperloop Kalifornien

    قطارات المستقبل فائقة السرعة تحلق في الهواء

    الشيء المميز في هايبرلوب هو نظام تفريغ الهواء، حيث يجب أن يسود ضغط هواء منخفض في الداخل مقارنة بالخارج، وذلك لضمان السرعة الكبيرة. وهذا يتطلب مضخات تفريغ هواء كبيرة، من أجل تقليل ضغط الهواء القوي داخل الأنابيب.

  • Hyperloop Kalifornien

    قطارات المستقبل فائقة السرعة تحلق في الهواء

    المشروع قابل أيضا للتطبيق على صورة نفق تحت الماء، وبالتالي فإن الموافقة الرسمية ستكون بالتأكيد أسهل مما لو كانت الأنابيب على اليابسة. وحتى الآن لايزال المشروع في مراحله الأولى التجريبية. في يناير/كانون الثاني من هذا العام أجرت شركة هايبرلوب للتكنولوجيا تجارب قرب لاس فيغاس في ولاية نيفادا ولكن على نطاق مصغر.

  • Hyperloop Transportsystem Projekt von SpaceX & Elon Musk

    قطارات المستقبل فائقة السرعة تحلق في الهواء

    قطارات هايبرلوب الضيقة ينبغي أن تطفو على وسادة هوائية. والسرعة المتوقعة تفوق 1200 كيلومتر بالساعة. إلا أنه لا يزال هناك شكوك عن إمكانية تحمل المسافرين لهذه السرعات العالية، وما هي الإسعافات الضرورية لهم، وكيف ينبغي أن تكون؟. كلها أمور لا زالت في طور البحث.

  • Schweiz Projekt Swissmetro - unterirdische Schnellbahn

    قطارات المستقبل فائقة السرعة تحلق في الهواء

    في سويسرا يعمل مهندسون سويسريون على تطوير نظام أنفاق مفرغ من الهواء يربط أهم المدن السويسرية ببعضها البعض، وذلك لصالح شركة القطارات السويسرية. القطارات سوف تطفوا ليس على الهواء كما في هايبرلوب، وإنما ستكون ضمن موجات كهرومغناطيسية، وستكون السرعة المتوقعة حوالي 500 كلم / ساعة.

  • default

    قطارات المستقبل فائقة السرعة تحلق في الهواء

    شعور التحليق يمكن أن يشعر به أيضا المسافرون على متن القطار الياباني ماغليف، الذي ينطلق بسرعة 500 كيلو متر في الساعة أيضا. ومن المقرر أن يكون الخط جاهزا بين طوكيو وناغويا عام 2027.

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    قطارات المستقبل فائقة السرعة تحلق في الهواء

    وهكذا يبدو قطار ماغليف من الخارج: حيث يرمز الاسم الى المغناطيس أو الخطوط المغناطيسية. حيث سيحلق القطار عبر الموجات الكهرومغناطيسية ويوجه من خلال تلك الموجات. ولن يوجد احتكاك بين القطار والسكة، وبالتالي يضمن هذا الأمر هدوء في الحركة.

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    قطارات المستقبل فائقة السرعة تحلق في الهواء

    ترانسرابيد شنغهاي (Transrapid Shanghai) هو حاليا أسرع قطار في العالم بسرعة تشغيل 430 كيلومترا في الساعة. وينقل القطار الركاب من ضواحي شنغهاي الى المطار، وذلك في رحلة 30.5 كيلومترا يقطعها في ثمانية دقائق.

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    قطارات المستقبل فائقة السرعة تحلق في الهواء

    اشتهرت ألمانيا بقطارات ICE فائقة السرعة من شركة سيمنس، ففي عام 1988 سجلت قطارات ICE رقما قياسيا بسرعة 406.9 كيلومترا في الساعة، إلا أنه عادة ما تسافر القطارات بسرعة 300 كم / ساعة . الآن قطارات Velaro الألمانية هي مطلب العديد من الدول مثل الصين وروسيا وبريطانيا وتركيا، وتمتاز بإمكانية دمجها بسهولة في شبكات النقل القائمة.

    الكاتب: فابيان شميت/ علاء جمعة


مختارات

قطارات المستقبل فائقة السرعة تحلق في الهواء

الرؤية المستقبلية للقطارات حسب أيلون موسك رئيس شركة (سبيس كس) هي قطارات تتحرك بسرعة 1220 كلم/ الساعة: وبالرغم من السرعة المذهلة التي لا زالت في طور البحث، فإن قطارات أخرى سريعة، بدأ التخطيط لها في جميع أنحاء العالم. (12.05.2016)  

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