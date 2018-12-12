سبعة قتلى وعشرات المصابين في حادث قطار بالعاصمة التركية أنقرة

لقي سبعة أشخاص حتفهم بعدما اصطدم قطار سريع بقاطرة ثم اصطدامه بجسر للمشاة في محطة قطارات بالعاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب محافظ أنقرة. وقال البيان إن بين القتلى سائق القطار مضيفا أن 46 شخصا أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة حالاتهم حرجة. وكان محافظ أنقرة واصب شاهين تحدث في وقت سابق عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 43 بالحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث يعملون على انتشال الركاب من العربات المحاصرة أسفل حطام الجسر المعدنية في محطة قطارات مرسنديز غربي أنقرة.

ووقع الحادث حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت غرينتش)، بينما كان القطار متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا. وتبعد المحطة نحو ثمانية كيلومترات من المحطة الرئيسية في أنقرة. وقال شاهين في تصريحات للصحفيين إن سبب الحادث هو اصطدام القطار السريع بجرار قطار كان يجري فحصا للقضبان.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث والسرعة التي كان القطار والجرار يسيران بها عند وقوعه، لكنه وقع في محطة لا يتوقف عندها القطار الذي يتحرك بين أنقرة وقونية. وهرعت سيارات إسعاف وإطفاء إلى موقع الحادث.

وكان قطار ركاب قد خرج عن مساره في 8 تموز/ يوليو الماضي بالقرب من بلدة غورلو التركية غربي اسطنبول ، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا.

ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)