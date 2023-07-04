سبعة جرحى في عملية دهس وطعن في تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء (الرابع من يوليو/ تموز 2023) إصابة سبعة أشخاص في عملية دهس في تل أبيب وشل حركة السائق، في وقت ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة في بيان باللغة العربية "تلقت شرطة إسرائيل بلاغًا عن مركبة دهست عددًا من المواطنين في شارع بنحاس روزين في مدينة تل أبيب". وتم شل حركة السائق.

واكدت الشرطة وفق المعلومات الأولية أن السيارة التي كانت متجهة من الجنوب إلى الشمال اصطدمت بمشاة في شارع بنحاس روزين، وأن السائق "نزل من السيارة وطعن آخرين بأداة حادة. مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة".

وأضافت الشرطة أن "قوات الأمن والإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث ويجري التحقيق في ملابساته".

وقالت خدمة الإسعاف أن في أعقاب الهجوم في تل أبيب وصلنا إلى مكان الحادث مع اسعاف العناية المركزة و"كان هناك 5 مصابين يرقدون بالقرب من موقف للحافلات". وأضافت أن بين الجرحى امرأة في حالة خطيرة عمرها 46 سنة.

من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن سبعة أشخاص أصيبوا في هجوم دهس بسيارة وطعن مؤكدة أن السائق في تل أبيب اليوم الثلاثاء من الضفة الغربية. وقال مسؤول إن الحادث تضمن فيما يبدو مصابا واحدا على الأقل نتيجة الطعن، وأضاف المتحدث لراديو الجيش الإسرائيلي أنه جرى تحييد سائق السيارة في مكان الحادث من قبل مسعف مدني.

وظلت إسرائيل في حالة تأهب لمواجهة الهجمات الفلسطينية بعد يوم من شن عملية عسكرية كبيرة فيمدينة جنينبالضفة الغربية.

وتشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين والمخيم المحاذي لها منذ فجر الاثنين استخدمت فيها عربات مدرعة وجرافات عسكرية ونفذ خلالها الجيش ضربات بطائرات مسيرة. وتشارك في العملية وحدات النخبة من مختلف قوات الجيش والأمن وحرس الحدود.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش قتل الإثنين عشرة فلسطينيين في مخيم جنين فيما أصيب نحو مئة فلسطيني، عشرون منهم إصاباتهم خطرة.

قالت حركة حماس إن عملية الدهس في تل أبيب وسط إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تمثل "الرد الأولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي" في جنين بالضفة الغربية.

وصرح حازم قاسم الناطق باسم حماس، في بيان، بأن "العملية البطولية في تل أبيب، هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين، وتطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه".

يُشار إلى أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، أ ف ب، رويترز)