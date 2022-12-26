سبعة أسباب تجعل حبوب الشوفان ضيفا دائما على مائدة الطعام

تزود رقائق الشوفان الجسم بالكثير من العناصر المغذية ولها فوائد لا تحصى: كنجاعتها ضد مشاكل الجهاز الهضمي، وتنظيم معدل السكر في الدم، وكذلك فوائد كبيرة لصحة البشرة، وتزويد الجسم بالطاقة. نستعرض هذه الفوائد وغيرها بالتفصيل.
1. مزيد من الطاقة
إن الشوفان من أهم أنواع الحبوب، عند النظر إلى الجانب الفيزيولوجي، بسبب عناه بالبروتين والألياف والمعادن، إضافة إلى فيتامين "ب"1 و"ي". هذه المزايا تساهم في الحفاظ على معدل سكر منتظم في الدم، وجهاز مناعة قوي. وتزود الجسم بالطاقة، وهذا ما يستفيد منه الرياضيون خصوصا.
2. صحة البشرة وجمالها
فيتامنيات "ب" الموجودة في رقائق الشوفان لا تزود الجسم بالطاقة فحسب، وإنما تساهم، بالاشتراك مع الزنك والمنغنيز والنحاس، في تمتعنا بأظافر قوية، وبشرة نقية وصحية وجميلة.
فأربعون غراما فقط من الشوفان المجروش (رقائق الشوفان) (وهي تعادل أربعة ملاعق طعام) تكفي لنحصل على 20 بالمئة من حاجتنا اليومية من الزنك والنحاس.
3. صحة المعدة والأمعاء
الشوفان علاج منزلي في متناول اليد ضد اضطرابات الجهاز الهضمي. فالألياف الموجودة في رقائق الشوفان تعزل العصارة الهضمية (عصارة المعدة) عن الأغشية المخاطية، وكأنها طبقة حامية.
كما أن طبخ الشوفان المجروش بالماء أو بالحليب وتناوله يحسن عملية الهضم.
4. مركب الغلوكان ينظم معدل السكر في الدم
ينقل موقع "تي أونلاين" عن مدير مجموعة بحثية في معهد التاريخ الطبي في جامعة فورتسبورغ، البروفيسور يوهانيس ماير: "الشوفان مفيد جدا بسبب نوع من الألياف، وهو بيتا غلوكان". لأن "بيتا غلوكان يمنع الصعود السريع لمعدل السكر في الدم، وهذا مهم ومفيد جدا للمصابين بمرض السكري من النوع الثاني".
5. الشوفان يخفض معدل الكوليسترول
لا ينظم الشوفات معدل السكر في الدم فقط، وإنما معدل الكوليسترول أيضا. بيتا غلوكان يحمي الأغشية المخاطية في جهاز الهضم، كما تذكر زيلكه ريستماير، من الجمعية الألمانية للتغذية. "كما يربط بيتا غلوكان عصارات المرارة ويساهم في طرحها، ولتعويضها يلجأ الجسم إلى الكوليسترول لإنتاج عصارات جديدة". لذلك ينخفض معدل الكوليسترول عند الشوفان.
6. الإحساس بالشبع
رقائق الشوفان غنية بالسعرات الحرارية – 332 سعرة لكل 100 غرام. معدل عالٍ ولكنه لا يؤدي إلى السمنة بالضرورة. بل هو مناسب للحمية، لأن الألياف الموجودة في الشوفان تولد شعورا بالشبع يدوم طويلا. الألياف النباتية تنظم عملية الهضم وتطرد الجوع. كما أن نسبة البروتين العالية في الرقائق تساعد على التخسيس. 10 غرامات بروتين في كل 100 غرام من رقائق الشوفان نسبة جيدة تدعم عملية الأيض.
7. مضادات الأكسدةتعمل مضادات الأكسدة على خفض ضغط الدم ومعالجة الالتهابات. كما أنها تدعم جهاز المناعة وتحمي من الأمراض. وبسبب احتواء الشوفان على أفانثراميد (مضاد أكسدة) فإنه مناسب لمنع تشكل ترسبات في الأوعية الدموية. أي أنه مناسب تماما لحماية جهاز الدورة الدموية.
ختاما ينصح الخبراء أن تتكون الوجبة الواحدة ما بين 40 إلى 50 غراما من رقائق الشوفان، لتزودنا بـ150 وحتى 180 سعرة حرارية. تناول الرقائق هذه مع الحليب أو الزبادي هو خيار جيد. كما أن تناول فيتامين سي مفيد أيضا بسبب غنى الشوفان بالحديد. لذلك تعتبر العصائر أو الفواكه الغنية بفيتامين سي خيارا جيدا.
ف.ي