 سبعة أخطاء قد ترتكبها المرأة دون إدراك مخاطرها | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.08.2021

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منوعات

سبعة أخطاء قد ترتكبها المرأة دون إدراك مخاطرها

هي سبعة أخطاء صغيرة  قد يرتكبها الجميع، بيد أنها مرتبطة أكثر بصحة المرأة . الكثيرات قد لا يعرفن مخاطرها الجمة على الصحة العامة ولا على تأثيراتها السبية لمرتكبيها. ما هي هذه الأخطاء وكيف من الممكن التخلص منها أو تجنبها؟

توتر في العمل نساء

لا تهتم بعض النساء  لمتطلبات أجسادهن ولتعبهن، وقد يرجع ذلك لرغبتها في اثبات ذاتها في الدراسة أو العمل

 

استعمال العدسات اللاصقة، عدم النوم بشكل كاف، الإنصات إلى الموسيقى في الشارع وغيرها من الأخطاء قد تقع بها الفتيات  أو السيدات وتؤثر على صحتهن العامة بحسب  موقع "Top Santé" الإلكتروني المتخصص بشؤون الصحة. نقدمها لك هنا بالتفصيل:

مختارات

تضطر بعض النساء للعمل لساعات إضافية، وهذا الأمر الذي قد يكون إيجابيا من الناحية المهنية، له بالمقابل أضرار وخيمة على صحة المرأة قد تجهلها الكثيرات، فما هي هذه الأضرار؟

تضطر ظروف الحياة العديد من النساء للعمل بشكل طبيعي حتى أسابيع قليلة قبل الوضع. وتزيد الأعمال المكتبية من معاناة المرأة الحامل إذ تتضاعف آلام الظهر خاصة للتي تضطر للجلوس لفترات طويلة أمام المكتب. طرق بسيطة للتخلص من ذلك.

علاقة الفم بخصوبة الإنسان موضوع جديد للمرأة والرجل، ويثار اليوم بعد أن اعتاد الناس على سماع عبارة "صحة البدن تبدأ من صحة الفم"، ويرى كثيرون أن أمراض خطيرة ومنها السكر والجلطات القلبية والدماغية تبدأ من الفم.

1ـ اخفاء التعب والجهد: لا تهتم بعض النساء  لمتطلبات أجسادهن ولتعبهن، وقد يرجع ذلك لرغبتها في اثبات ذاتها في الدراسة أو العمل، ثم يبدأن مع الوقت في التعود على تحمل الألم. هذه الآلام يمكن أن تتطور إلى إجهاد شديد أو إلى مرض أكثر خطورة. لذلك يستحسن زيارة الطبيب  من وقت لآخر للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

2ـ استعمال العدسات اللاصقة يوميا: هناك الكثير من النساء اللواتي ينزعجن من وضع النظارات، فيستبدلوهن بالعدسات اللاصقة، هذه الأخيرة لا يُنصح استعمالها يوميا، لما يمكن أن تسببه من مخاطر على العينين، إذ تؤدي العدسات اللاصقة إلى جفافهما. لذا فمن الأفضل استبدالهما بالعدسات الدائمة لأنها تقلل من خطر الإصابة.

3ـ النوم أقل من 8 ساعات يوميا: أثبتت دراسة بالولايات المتحدة الأمريكية أن النساء اللواتي ينمن أقل من 8 ساعات يوميا مهددات بالإصابة بمرض القلب بعد سنوات. وأثبتت دراسات أخرى أن النساء اللواتي لا ينمن بشكل كاف معرضات لزيادة الوزن.

4ـ تناول سلطات غير صحية: الكثير من الفتيات يرغبن في فقدان الوزن أو الحفاظ على رشاقتهن، لذلك يلجأن إلى استهلاك أنواع مختلفة من السلطات وبكثرة. ولكن قد تحتوي السلطات التي يطلبنها في المطاعم على مواد غير صحية، لذلك ينصح استهلاك سلطات مع سمك التونة وفواكه البحر، لأنها أفضل للصحة.

5ـ تقليد الأصدقاء: الكثير من الناس لهم قابلية لتقليد أصدقائهم والأخذ بعاداتهم. فقد أكدت دراسة أمريكية أنه إذا ازداد أحد في الوزن، هناك قابلية 57 في المائة أن يزيد أيضا وزن صديقه المقرب. لذلك يُنصح بمصاحبة أصدقاء لديهم عادات جيدة، كأن ترافقهم مثلا في تمارين الرياضة.

6ـ يجب زيارة طبيب الأسنان: فتنظيف الأسنان يوميا لا يكفي للتخلص من الأوساخ، خصوصا لمن تريد الحفاظ على جمال ابتسامتها.

7ـ الإنصات إلى الموسيقى في الشارع: صحيح أن الكثير من الناس يفضلون سماع الموسيقى في الشارع على سماع ضجيج السيارات، وصحيح أن الموسيقى تساعد على الاستيقاظ جيدا والتخلص من مخلفات النوم، لكن قد تكون لها مخاطر حقيقية على الأذن، خصوصا إن كنت متعودة على الرفع من الصوت من أجل عدم سماع الضجيج الخارجي. وهو أمر قد يؤدي إلى فقدان حاسة السمع.

ك.أ/ ع.أ.ج

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عوامل اختلاف الرجل عن المرأة

 

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