 سبب وحيد قد يمنع مان يونايتد من التعاقد مع هاري كين..فما هو؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

سبب وحيد قد يمنع مان يونايتد من التعاقد مع هاري كين..فما هو؟

يولي مانشستر يونايتد اهتماماً بالغاً بالحصول على خدمات النجم هاري كين، خصوصاً مع احتياج النادي إلى إضافة مهاجم جديد إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية. لكن ما هو السبب الذي قد يعيق الصفقة؟

هاري هاري نجم توتنهام الانجليزي (07.07.2021)

لا يبدو أن هاري هاري كين بحاجة للمزيد من الجهد لإقناعه بالانتقال إلى مان يونايتيد؛ لكن توتنهام يحتاج إلى هذا الجهد

يتوجه مانشستر يونايتد الذي يقوده المدرب إريك تن هاغ إلى شمال لندن للقاء توتنهام وفي خلفية المشهد أحاديث كثيرة عن محاولات لضم نجم الفريق هاري كين إلى صفوف الشياطين الحمر.

مختارات

حالة من الفوضى في توتنهام

يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه توتنهام إلى حالة من الفوضى ويتولى مدير ثانٍ مؤقت مسؤولية الفريق، إذ جاءت إقالة كريستيان ستيليني بعد 29 يومًا فقط من تعيينه كبديل لأنطونيو كونتي، ما ينبئ بالكثير عن التخبط وعدم التخطيط والكثير من الأمور الأخرى التي يعاني منها النادي.

يرى خبراء أن كل هذا التخبط هو بمثابة المؤشر الأخير لهاري كين لمغادرة توتنهام. وبغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها النادي سرد رواية أخرى لما يحدث بداخله أو إغراء اللاعب بالتوقيع على صفقة جديدة كجزء من مشروع جديد لإعادة النظام للنادي، فإنه من غير المنطقي ألا يفكر النادي في استثمار أحد أهم ركائزه مادياً.

كانت الفرصة قد أتيحت من قبل لتوتنهام من قبل لاستغلال هاري كين لكنه تخلى عنها بكل بساطة، وبعد عام من إعادة البناء الأخيرة للفريق، يستعد النادي لإضاعة فرصة أخرى قد تتركه في المكان نفسه ليبدو النادي وكأنه يدور داخل دوائر لا خروج منها، حسب ما أفاد موقع مانشستر ايفينغ نيوز.

صحيح أن مانشستر يونايتد بعيد عن الكمال، لكنه على الأقل فريق يتقدم بشكل واضح. عانى النادي - وقد يعاني مستقبلاً - من الكثير من الانتكاسات هذا الموسم، لكنه استجاب لها جميعًا بصورة مرنة للغاية. على الأقل لم يخسر الفريق مباريات متتالية هذا الموسم منذ أول مباراتين في البطولة.

كين.. "الإضافة المفضلة" لتين هاغ

ربما كانت المشاعر المتناقضة حول كلا الناديين يوم الأحد هي أحدث سبب مقنع - وربما أكثر الأسباب إقناعاً - لهاري كين لمغادرة توتنهام أخيرًا هذا الصيف. وقد يحصل على سبب آخر عندما يلتقيان ليلة الغد.

يعد "كين" هو الإضافة المفضلة لتين هاغ إلى الفريق في نهاية الموسم، حيث كشفت المصادر أن مدرب المان يونايتد عازم على الحصول على توقيع "تعويذة توتنهام" مع اقتراب العام الأخير من عقد كين مع فريقه.

أوضح الفوز بركلات الترجيح على برايتون مرة أخرى الحاجة إلى وجود مهاجم من مستوى النخبة يمكنه نقل اليونايتد إلى المستوى التالي، ويرى تين هاغ أنه من الضروري وجود لاعب لديه القدرة على المساعدة في بناء الهجمات.

هاري كين نجم توتنهام

يعد "كين" هو الإضافة المفضلة لتين هاغ إلى الفريق في نهاية الموسم

وكان تين هاغ قد صرح لشبكة سكاي سبورتس في وقت سابق من هذا الشهر قائلاً: "بالطبع كل شخص لديه إمكانيات مختلفة، لكن الشيء الرئيسي بالنسبة للمهاجم هو تسجيل الأهداف بأي طريقة، وهذا أمر يحتل أولوية بفارق كبير عن أي شيء آخر"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى مهاجم يسجل الأهداف لأن لدينا القدرة في الفريق على إدخال الكرة إلى منطقة الجزاء، لذلك نحتاج إلى مهاجم حتى نهاية الهجمة والتسجيل".

وقال تين هاغ في تصريحاته للشبكة الرياضية: "علينا بناء مستقبل جديد، نحن بحاجة إلى مهاجم لا يسجل الأهداف فحسب، بل يساهم من خلال ربط خطوط الملعب بشكل جيد للغاية والضغط على الخصم، وهو أمر مهم للغاية".

هاري كين يحقق العلامة الكاملة

يتحقق كل ما سبق في هاري كين. فهو ليس فقط هداف من النوع المتميز في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يمكن أن يكون أيضًا أحد أفضل اللاعبين المبدعين. فحتى خلال موسم الاضطرابات هذا، سجل 26 هدفًا وسجل أربع تمريرات أخرى.

ستمنح ليلة مواجهة توتنهام ويونايتد الفرصة ليعرف كين ما الذي قد يفقده باستمراره مع توتنهام ولماذا سيكون محقاً في اختياره ليكون مان يونايتيد ناديه التالي، حيث يمكنه أن يتطلع أخيرًا إلى إضافة المزيد من الكؤوس إلى جوائزه الشخصية.

لكن معضلة يونايتد الأساسية تكمن في أن خطوة ضم كين ستواجه بكل تأكيد برفض شديد للغاية من جانب توتنهام، مع صعوبة بالغة في إقناع المدير التنفيذي دانيال ليفي ببيع جوهرة النادي لمنافس محلي. أيضاً من المعروف أن يونايتد لم يقم بضم أي لاعب من توتنهام منذ حصل على توقيع ديميتار برباتوف مقابل 30.75 مليون جنيه إسترليني في يوم الموعد النهائي للانتقال في سبتمبر 2008.

وبحسب صحيفة اكسبريس البريطانية، يفضّل تين هاغ أن ينجز أعماله في وقت مبكر من هذا الصيف. وفي عالم مثالي، يود يونايتد أن يكون قد حصل على توقيعات النجوم الذين يرغب في ضمهم ربما مع بداية موسم الانتقالات.

لكن إذا كان مان يونايتيد ينظر إلى كين حقًا على أنه هدفه الأول، فيجب على إدارة النادي بذل قصارى الجهد للحصول على توقيعه والاستعداد لدفع مبلغ ضخم للغاية في مقابل ذلك.

لكن من الناحية الأخرى، يصر توتنهام على أنه ليس لديهم نية كبيرة للاستفادة من نجم الفريق، حتى لو خاطر النادي بفقدانه مجانًا العام المقبل بدلاً من ذلك حين ينتهي عقده، وإذا أراد يونايتد ذلك، فعليهم تقديم عرض لا يمكن لتوتنهام رفضه.

صحيح أن هاري كين قد لا يحتاج إلى المزيد من الجهد لإقناعه؛ لكن توتنهام يحتاج إلى هذا الجهد وأكثر!.

عماد حسن

  • UK Fußball Premier League | Manchester City - Nottingham Forest | Erling Haaland

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    الفتى الذهبي إلى مانشستر سيتي

    من أكبر الصفقات الناجحة في الدوري الإنجليزي، انتقل اللاعب النرويجي الشاب ( 22 عاما) آرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو، وتأقلم سريعا مسجلا 10 أهداف في ستة مباريات. يعد مرشحا فوق العادة للظفر بلقب هداف الدوري الإنجليزي وقد ينافس بقوة على أفضل لاعب في العالم إن حقق فريقه لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.

  • روبرت ليفاندوفسكي

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    القناص البولندي إلى برشلونة

    إحدى الصفقات التي أثارت جدلا واسعا بسبب تمسك ناديه الأول به قبل أن يذعن لرغبة نجمه الأول وهدافه التاريخي بالرحيل. انتقل روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم عام 2020، من بايرن ميونيخ إلى برشلونة مقابل 50 مليون يورو. وبدأ بالتأقلم سريعا مع الفريق الكتالوني، ويعول عليه الفريق للعودة إلى تحقيق الألقاب.

  • روميلو لوكاكو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    إخفاق مع تشيلسي مرتين

    تألق روميلو لوكاكو كثيرا مع الإنتر في موسمين ناجحين للغاية كانا سببا في انتقاله بمبلغ قياسي هو 97 مليون يورو إلى تشيلسي، لكنه عاد هذا الصيف إلى الإنتر في نطاق الإعارة، بعد موسم سيء قضاه مع الفريق اللندني، ما يجعله أحد اللاعبين القلائل الذين لعبوا مع فريقين مختلفين على فترات متباعدة (سبق له أن لعب لتشلسي موسم 2011/2012).

  • بول بوغبا

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    لا حل إلا العودة ليوفنتوس

    بعد مواسم متواضعة مع مانشستر يونايتد، عاد صاحب الرقم القياسي عام 2016 في قيمة الانتقال، بول بوغبا، إلى فريقه السابق، يوفنتوس، في صفقة انتقال حر. سبق للاعب الوسط الفرنسي أن تألق مع النادي الإيطالي، وقد يساهم هذا العام في عودة الفريق إلى التتويج بعد موسم صفري.

  • الأوروغوياني داروين نونيز

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    هداف الدوري البرتغالي في ليفربول

    انتقل اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز (يمين الصورة) من فريق بنفيكا إلى ليفربول مقابل 75 مليون أورو وإضافات أخرى تصل إلى 25 مليون، ما يجعلها أكبر صفقة للفريق الأحمر هذا الموسم. تألق نونيز في الدوري البرتغالي وحل في صدارة الهدافين في آخر موسم بـ26 هدفا. وجاء إلى ليفربول لتعويض ساديو ماني الذي غادر إلى بايرن ميونيخ.

  • روديغر

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    صخرة الريال الجديدة

    في صفقة لم تكلف النادي الملكي شيئا، انتقل المدافع الألماني أنطونيو روديغر من تشيلسي إلى ريال مدريد. تألق روديغر بشكل كبير مع تشيلسي ولعب دورا كبيرا في تحقيق النادي لدوري الأبطال عام 2021. لم يتعاقد الريال إلا مع لاعب ثان هو أوريليان تشواميني بينما رحل عنه تسعة لاعبين.

  • ساديو ماني

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ

    تجد جماهير بايرن ميونيخ في ساديو ماني عزاء رحيل ليفاندوفسكي، فاللاعب السنغالي ساديو ماني تألق كثيرا في مواسمه الست مع ليفربول، وسجل في آخر موسم 23 هدفا. انتقل النجم السنغالي بقيمة 32 مليون يورو، ويعد إلى جانب ماتياس دي ليخت أبرز تعاقدات النادي البافاري هذا الموسم.

  • النجم البرازيلي كاسيميرو

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    نجم وسط الريال إلى مانشستر يونايتيد

    في صفقة مفاجئة، انتقل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بصفقة بلغت 70 مليون يورو، ما يجعلها أكبر صفقة يبرمها النادي الإنجليزي على الإطلاق مع لاعب تجاوز 30 عاما. يرغب مانشستر بإعادة بناء الفريق مع المدرب تين هاغ، ويعد خط الوسط الذي تألق فيه كاسيميرو، من أكبر مشاكل الفريق التي تحتاج الإصلاح.

  • بيير إيميريك أوباميانغ

    أبرز انتقالات صيف 2022 في الدوريات الأوروبية الكبرى

    صفقة اللحظة الأخيرة لتعويض لوكاكو

    انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي. وانتقل اوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق.


مواضيع ذات صلة

Fußball: 1. Bundesliga, Saison 2022/2023, 3. Spieltag, VfL Bochum - FC Bayern München am 21.08.2022 im Vonovia Ruhrstadion in Bochum (Nordrhein-Westfalen). Bayern's Chef Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie, gibt Anweisungen, gibt Tips, halbe Figur, DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

المدرب الألماني يوليان ناغلسمان يضع شرطا للتعاقد مع توتنهام 25.04.2023

كشفت تقارير إنجليزية أن يوليان ناغلسمان وضع شرطا خاصا للموافقة على تدريب توتنهام. الفريق الإنجليزي يعيش هذا الموسم فوضى كبيرة، ويحتاج إلى مدرب يعيد قطار الفريق إلى سكته الصحيحة.

Tottenham Hotspur v Bayern - Audi Cup 2019 - Final - Allianz Arena Tottenham Hotspur s Harry Kane (centre) and Bayern Munich s Renato Sanches (left) and Ivan Mihaljevic (right) PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xTimxGoodex 44413337

"بايرن الخيار الأفضل لهاري كين" 06.02.2023

دعا داني مورفي لاعب ليفربول السابق نجم توتنهام هاري كين الانتقال إلى فريق بايرن ميونيخ. مورفي يرى أن الفريق البافاري هو الخيار الأفضل لهداف توتنهام التاريخي إن أراد الفوز بالألقاب.

Lionel Messi cries at the start of a press conference at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Sunday, Aug. 8, 2021. FC Barcelona had previously announced the negotiations with Lionel Messi had ended and that Messi would be leaving the club. (AP Photo/Joan Monfort)

بعد رحيله عن برشلونة.. من يستطيع سد فراغ ميسي؟ 09.08.2021

غادر الأسطورة ميسي برشلونة. وصحيح أن الجميع يترقب الوجهة التي سينتقل إليها إلا أن هناك سؤالا آخر ملحا وهو: من يمكنه سد فراغ ميسي في كامب نو؟ هناك لاعبون مرشحون لتلك المهمة، بعضهم من داخل النادي وبعضهم من أندية أخرى.