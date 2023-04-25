سبب وحيد قد يمنع مان يونايتد من التعاقد مع هاري كين..فما هو؟

يتوجه مانشستر يونايتد الذي يقوده المدرب إريك تن هاغ إلى شمال لندن للقاء توتنهام وفي خلفية المشهد أحاديث كثيرة عن محاولات لضم نجم الفريق هاري كين إلى صفوف الشياطين الحمر.

حالة من الفوضى في توتنهام

يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه توتنهام إلى حالة من الفوضى ويتولى مدير ثانٍ مؤقت مسؤولية الفريق، إذ جاءت إقالة كريستيان ستيليني بعد 29 يومًا فقط من تعيينه كبديل لأنطونيو كونتي، ما ينبئ بالكثير عن التخبط وعدم التخطيط والكثير من الأمور الأخرى التي يعاني منها النادي.

يرى خبراء أن كل هذا التخبط هو بمثابة المؤشر الأخير لهاري كين لمغادرة توتنهام. وبغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها النادي سرد رواية أخرى لما يحدث بداخله أو إغراء اللاعب بالتوقيع على صفقة جديدة كجزء من مشروع جديد لإعادة النظام للنادي، فإنه من غير المنطقي ألا يفكر النادي في استثمار أحد أهم ركائزه مادياً.

كانت الفرصة قد أتيحت من قبل لتوتنهام من قبل لاستغلال هاري كين لكنه تخلى عنها بكل بساطة، وبعد عام من إعادة البناء الأخيرة للفريق، يستعد النادي لإضاعة فرصة أخرى قد تتركه في المكان نفسه ليبدو النادي وكأنه يدور داخل دوائر لا خروج منها، حسب ما أفاد موقع مانشستر ايفينغ نيوز.

صحيح أن مانشستر يونايتد بعيد عن الكمال، لكنه على الأقل فريق يتقدم بشكل واضح. عانى النادي - وقد يعاني مستقبلاً - من الكثير من الانتكاسات هذا الموسم، لكنه استجاب لها جميعًا بصورة مرنة للغاية. على الأقل لم يخسر الفريق مباريات متتالية هذا الموسم منذ أول مباراتين في البطولة.

كين.. "الإضافة المفضلة" لتين هاغ

ربما كانت المشاعر المتناقضة حول كلا الناديين يوم الأحد هي أحدث سبب مقنع - وربما أكثر الأسباب إقناعاً - لهاري كين لمغادرة توتنهام أخيرًا هذا الصيف. وقد يحصل على سبب آخر عندما يلتقيان ليلة الغد.

يعد "كين" هو الإضافة المفضلة لتين هاغ إلى الفريق في نهاية الموسم، حيث كشفت المصادر أن مدرب المان يونايتد عازم على الحصول على توقيع "تعويذة توتنهام" مع اقتراب العام الأخير من عقد كين مع فريقه.

أوضح الفوز بركلات الترجيح على برايتون مرة أخرى الحاجة إلى وجود مهاجم من مستوى النخبة يمكنه نقل اليونايتد إلى المستوى التالي، ويرى تين هاغ أنه من الضروري وجود لاعب لديه القدرة على المساعدة في بناء الهجمات.

يعد "كين" هو الإضافة المفضلة لتين هاغ إلى الفريق في نهاية الموسم

وكان تين هاغ قد صرح لشبكة سكاي سبورتس في وقت سابق من هذا الشهر قائلاً: "بالطبع كل شخص لديه إمكانيات مختلفة، لكن الشيء الرئيسي بالنسبة للمهاجم هو تسجيل الأهداف بأي طريقة، وهذا أمر يحتل أولوية بفارق كبير عن أي شيء آخر"، وأضاف: "نحن بحاجة إلى مهاجم يسجل الأهداف لأن لدينا القدرة في الفريق على إدخال الكرة إلى منطقة الجزاء، لذلك نحتاج إلى مهاجم حتى نهاية الهجمة والتسجيل".

وقال تين هاغ في تصريحاته للشبكة الرياضية: "علينا بناء مستقبل جديد، نحن بحاجة إلى مهاجم لا يسجل الأهداف فحسب، بل يساهم من خلال ربط خطوط الملعب بشكل جيد للغاية والضغط على الخصم، وهو أمر مهم للغاية".

هاري كين يحقق العلامة الكاملة

يتحقق كل ما سبق في هاري كين. فهو ليس فقط هداف من النوع المتميز في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يمكن أن يكون أيضًا أحد أفضل اللاعبين المبدعين. فحتى خلال موسم الاضطرابات هذا، سجل 26 هدفًا وسجل أربع تمريرات أخرى.

ستمنح ليلة مواجهة توتنهام ويونايتد الفرصة ليعرف كين ما الذي قد يفقده باستمراره مع توتنهام ولماذا سيكون محقاً في اختياره ليكون مان يونايتيد ناديه التالي، حيث يمكنه أن يتطلع أخيرًا إلى إضافة المزيد من الكؤوس إلى جوائزه الشخصية.

لكن معضلة يونايتد الأساسية تكمن في أن خطوة ضم كين ستواجه بكل تأكيد برفض شديد للغاية من جانب توتنهام، مع صعوبة بالغة في إقناع المدير التنفيذي دانيال ليفي ببيع جوهرة النادي لمنافس محلي. أيضاً من المعروف أن يونايتد لم يقم بضم أي لاعب من توتنهام منذ حصل على توقيع ديميتار برباتوف مقابل 30.75 مليون جنيه إسترليني في يوم الموعد النهائي للانتقال في سبتمبر 2008.

وبحسب صحيفة اكسبريس البريطانية، يفضّل تين هاغ أن ينجز أعماله في وقت مبكر من هذا الصيف. وفي عالم مثالي، يود يونايتد أن يكون قد حصل على توقيعات النجوم الذين يرغب في ضمهم ربما مع بداية موسم الانتقالات.

لكن إذا كان مان يونايتيد ينظر إلى كين حقًا على أنه هدفه الأول، فيجب على إدارة النادي بذل قصارى الجهد للحصول على توقيعه والاستعداد لدفع مبلغ ضخم للغاية في مقابل ذلك.

لكن من الناحية الأخرى، يصر توتنهام على أنه ليس لديهم نية كبيرة للاستفادة من نجم الفريق، حتى لو خاطر النادي بفقدانه مجانًا العام المقبل بدلاً من ذلك حين ينتهي عقده، وإذا أراد يونايتد ذلك، فعليهم تقديم عرض لا يمكن لتوتنهام رفضه.

صحيح أن هاري كين قد لا يحتاج إلى المزيد من الجهد لإقناعه؛ لكن توتنهام يحتاج إلى هذا الجهد وأكثر!.

عماد حسن