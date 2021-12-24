سبب غريب يُفشل خطة نشطاء بيئة لتعطيل بث قداس ديني بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، مساء أمس السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2022)، إن ناشطين في مجال المناخ كانوا يعتزمون عرقلة قداس كنسي بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس)، ظنا منهم أنه سيتم بثه على الهواء مباشرة، وصلوا إلى موقع الحدث بعد فوات الأوان نظرا لأنه تم تسجيله في اليوم السابق. وفشل نشطاء البيئة من مجموعة "الجيل الأخير" في عرقلة القداس الذي كان من المقرر في الأصل بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون العام، ولكن جرى تسجيله بشكل مسبق بعد تسريب يتعلق بخطط المحتجين.

نشطاء "الجيل الأخير" وهم يعرقلون طريقا قرب ميناء هامبورغ (21 فبراير 2022)

وذهب ثمانية نشطاء لم يكونوا على علم بما جرى، إلى كنيسة القيامة في منطقة مورينغين بمدينة شتوتغارت جنوب ألمانيابعد الظهر، لكنهم وجدوها مغلقة. وأبلغ مكتب الإبراشية الشرطة، التي وجدت اثنين آخرين، ربما كانا من مثيري الشغب، وأبعدتهم. وأغلقت جماعة "الجيل الأخير" مخارج وتقاطعات الطرق السريعة في العاصمة برلين والمدن الكبرى الأخرى منذ بداية عام 2022، في مسعى منهم لتعزيز الوعي بشأن قضايا المناخ. كما نظمت الجماعة احتجاجات أمام متاحف وملاعب ومقار وزارات وفي مطارات وقرب خطوط أنابيب النفط.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)