سبب صداع الرأس عند الأطفال .. الإجهاد أم الإصابات؟

لا يقتصر صداع الرأس الكلي أو الجزئي على الكبار بل يشمل الأطفال أيضا. وينتشر وجع الرأس بشكل أخص وسط تلاميذ المدارس لأسباب كثيرة ومتنوعة من طفل لآخر.
وحسب المركز الاتحادي للتثقيف الصحي (BZgA)، فمن بين الأسباب الرئيسية لصداع الرأس، حصول التلاميذ على علامات سيئة في الامتحانات أو وجود مشاكل مع المدرسين أو الزملاء داخل الفصل. وحتى أنواع الخوف التي تتملك الطفل، كالخوف من الفشل، تتسبب في ظهور صداع الرأس لدى الكثير من التلاميذ.
وتلعب أيضا عدد ساعات النوم دورا كبيرا في هذا السياق. فكلما قلت ساعات النوم، ازدادت مخاطر الإصابة بمختلف أنواع صداع الرأس. وحتى الهواء داخل الفصل أو البيت ونوعية الطعام وقلة الشرب لا يخلو من تبعات سلبية على صحة الأطفال.
وفي حال ظهر صداع الرأس في فترات متباعدة فإن الأمر طبيعي جدا. غير أنه إذا استمر على مدى ثلاثة أشهر بدون انقطاع يجب زيارة طبيب الأطفال على وجه السرعة لمعرفة الأسباب المباشرة والحصول على نصائح مناسبة، يضيف المركز الاتحادي للتثقيف الصحي.
وإلى جانب العوامل النفسية يجب التأكد إذا تعرض الطفل في وقت ما لضربة أو جرح في رأسه في المدرسة أو في البيت أو في الخارج. فضربات الرأس تتسبب في ظهور صداع مفاجئ أو صداع نصفي للطفل ولو في مرحلة متأخرة من عمره. وينصح الخبراء الآباء بأخذ كل أشكال صداع الرأس على محمل الجد للوقوف على الأسباب الفعلية وتفادي استفحال حدة الصداع في المستقبل لما لذلك من تأثير سلبيعلى أداء ونفسية الطفل.
ع.ع ( د ب ا)
-
مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
هل تشعر دوما بالأرق والتعب؟ هذا يعني أن جسمك يعاني من نقص في السوائل. يبادر العديد من الناس إلى شرب القهوة كوسيلة مضادة للتعب. إلا أن الكافيين يجفف بدوره الماء في الجسم. لذا ينصح عوضا عن ذلك بتناول كأس من الماء، لأن أملاحه المعدنية ستمنحك قسطا من الطاقة.
-
مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
صداع الرأس وآلام المفاصل هي أيضا علامات على جفاف الجسم. وكرد فعل على ذلك يقوم المخ بإفراز الناقل العصبي الهستامين وهو هرمون حيوي مسؤول عن توزيع كميات الماء في الجسم. وكتحذير عن نقص المياه في الجسم يتسبب هذا الهرمون في ظهور الآلام.
-
مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
جفاف الفم والشفاه يعني أن جسمك يعاني نقصا كبيرا في الماء. لذلك سارع بشرب كأس من الماء فورا لترطيب الغشاء المخاطي للفم. هذا سيساعد على إفراز اللعاب الضروري لعملية المضغ والهضم. لكن تجدر الإشارة أن بعض العقاقير والأمراض تسبب أيضا جفاف الفم.
-
مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
من الضروري الحفاظ على رطوبة دائمة للجلد ، فنقص المياة يؤدي إلى تعرق أقل وبالتالي إلى جفاف الجلد. وهذا ما يجعل مسامات الجلد مليئة بالرواسب والملوثات.
-
مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
نقص استهلاك المياه قد يؤدي إلى جفاف وإدماع العين في آن واحد. إذ أن الجسم يقوم بتخزين الماء وهذا ما يؤثر بطبيعته على القنوات الدمعية لدى العين. إلا أن هناك أسباب أخرى لجفاف العين: المكيف الهوائي والهواء المليء بالغبار ودخان السجائر والإرهاق الكبير ومشاكل التمثيل الغذائي للجسم والعمليات الجراحية والأعباء النفسية.
-
مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
تناول كميات قليلة من الماء قد يسبب الإمساك أو مشاكل في التغوط. إذ أنه في حالة الجفاف، يظطر الجسم إلى امتصاص كميات الماء الموجودة في الأمعاء الغليظة. هذا ما يسبب تغلظا في الأمعاء ومشاكل الإمساك. كما أن هناك احتمالا للإصابة بحرقة في المعدة لإن العصارة الهضمية في المعدة تزداد في ظل غياب الرطوبة الكافية.
-
مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
يحتاج كل كيلوغرام من جسم الإنسان إلى 30 ميليليتر من الماء. شخص يبلغ وزنه 70 كيلوغراما يحتاج إلى ليتيرين من الماء يوميا. وقلما تقلصت نسبة استهلاك الماء تتقلص معها أيضا عضلات الجسم. ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء خاصة لمن يمارس الرياضة بانتظام وذلك تجنب الإصابة بشد عضلي.
-
مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال
الإحساس المفرط بالجوع ليلا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من اضطرابات في النوم. إذ أن ذلك قد يعني أن جسمك يعاني من نقص فادح في السوائل. ينصح بتناول الماء في أوقات متفرقة في اليوم وهذا ما يجنب الإحساس بالشهية في آخر الليل.
الكاتب: س.ع