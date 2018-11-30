 سبب صداع الرأس عند الأطفال .. الإجهاد أم الإصابات؟ | عالم المنوعات | DW | 17.12.2018

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منوعات

سبب صداع الرأس عند الأطفال .. الإجهاد أم الإصابات؟

يعاني الكثير من الأطفال من صداع رأس نصفي أو كلي بشكل متكرر. ورغم أن الأسباب تختلف من طفل للآخر إلا أن الأطباء يتحدثون عن عوامل رئيسية وشائعة. فماهي أبرزها؟

23.10.2013 DW Fit und gesund Kopfschmerzen

لا يقتصر صداع الرأس الكلي أو الجزئي على الكبار بل يشمل الأطفال أيضا. وينتشر وجع الرأس بشكل أخص وسط تلاميذ المدارس لأسباب كثيرة ومتنوعة من طفل لآخر.

مختارات

كشف باحثون بريطانيون عن وجود علاقة بين حالة الطقس وتغير درجات الحرارة وتأثيرها على صحة المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة. تعرف على مدى تأثير الطقس على حدة الآلام المزمنة في التقرير التالي. (09.09.2016)

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وحسب المركز الاتحادي للتثقيف الصحي (BZgA)، فمن بين الأسباب الرئيسية لصداع الرأس، حصول التلاميذ على علامات سيئة في الامتحانات أو وجود مشاكل مع المدرسين أو الزملاء داخل الفصل. وحتى أنواع الخوف التي تتملك الطفل، كالخوف من الفشل، تتسبب في ظهور صداع الرأس لدى الكثير من التلاميذ.

وتلعب أيضا عدد ساعات النوم دورا كبيرا في هذا السياق. فكلما قلت ساعات النوم، ازدادت مخاطر الإصابة بمختلف أنواع صداع الرأس. وحتى الهواء داخل الفصل أو البيت ونوعية الطعام وقلة الشرب لا يخلو من تبعات سلبية على صحة الأطفال.

وفي حال ظهر صداع الرأس في فترات متباعدة فإن الأمر طبيعي جدا. غير أنه إذا استمر على مدى ثلاثة أشهر بدون انقطاع يجب زيارة طبيب الأطفال على وجه السرعة لمعرفة الأسباب المباشرة والحصول على نصائح مناسبة، يضيف المركز الاتحادي للتثقيف الصحي.

 وإلى جانب العوامل النفسية يجب التأكد إذا تعرض الطفل في وقت ما لضربة أو جرح في رأسه في المدرسة أو في البيت أو في الخارج. فضربات  الرأس تتسبب في ظهور صداع مفاجئ أو صداع نصفي للطفل ولو في مرحلة متأخرة من عمره. وينصح الخبراء الآباء بأخذ كل أشكال صداع الرأس على محمل الجد للوقوف على الأسباب الفعلية وتفادي استفحال حدة الصداع في المستقبل لما لذلك من تأثير سلبيعلى أداء ونفسية الطفل.

ع.ع ( د ب ا)

 

  • Müdigkeit (Symbolbild)

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    هل تشعر دوما بالأرق والتعب؟ هذا يعني أن جسمك يعاني من نقص في السوائل. يبادر العديد من الناس إلى شرب القهوة كوسيلة مضادة للتعب. إلا أن الكافيين يجفف بدوره الماء في الجسم. لذا ينصح عوضا عن ذلك بتناول كأس من الماء، لأن أملاحه المعدنية ستمنحك قسطا من الطاقة.

  • Krankheit Kopfschmerzen

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    صداع الرأس وآلام المفاصل هي أيضا علامات على جفاف الجسم. وكرد فعل على ذلك يقوم المخ بإفراز الناقل العصبي الهستامين وهو هرمون حيوي مسؤول عن توزيع كميات الماء في الجسم. وكتحذير عن نقص المياه في الجسم يتسبب هذا الهرمون في ظهور الآلام.

  • Mundtrockenheit Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    جفاف الفم والشفاه يعني أن جسمك يعاني نقصا كبيرا في الماء. لذلك سارع بشرب كأس من الماء فورا لترطيب الغشاء المخاطي للفم. هذا سيساعد على إفراز اللعاب الضروري لعملية المضغ والهضم. لكن تجدر الإشارة أن بعض العقاقير والأمراض تسبب أيضا جفاف الفم.

  • Trockene Haut Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    من الضروري الحفاظ على رطوبة دائمة للجلد ، فنقص المياة يؤدي إلى تعرق أقل وبالتالي إلى جفاف الجلد. وهذا ما يجعل مسامات الجلد مليئة بالرواسب والملوثات.

  • Symbolbild Frau Trauer

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    نقص استهلاك المياه قد يؤدي إلى جفاف وإدماع العين في آن واحد. إذ أن الجسم يقوم بتخزين الماء وهذا ما يؤثر بطبيعته على القنوات الدمعية لدى العين. إلا أن هناك أسباب أخرى لجفاف العين: المكيف الهوائي والهواء المليء بالغبار ودخان السجائر والإرهاق الكبير ومشاكل التمثيل الغذائي للجسم والعمليات الجراحية والأعباء النفسية.

  • Verdauungsprobleme Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    تناول كميات قليلة من الماء قد يسبب الإمساك أو مشاكل في التغوط. إذ أنه في حالة الجفاف، يظطر الجسم إلى امتصاص كميات الماء الموجودة في الأمعاء الغليظة. هذا ما يسبب تغلظا في الأمعاء ومشاكل الإمساك. كما أن هناك احتمالا للإصابة بحرقة في المعدة لإن العصارة الهضمية في المعدة تزداد في ظل غياب الرطوبة الكافية.

  • Symbolbild Wasser trinken Gesundheit

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    يحتاج كل كيلوغرام من جسم الإنسان إلى 30 ميليليتر من الماء. شخص يبلغ وزنه 70 كيلوغراما يحتاج إلى ليتيرين من الماء يوميا. وقلما تقلصت نسبة استهلاك الماء تتقلص معها أيضا عضلات الجسم. ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء خاصة لمن يمارس الرياضة بانتظام وذلك تجنب الإصابة بشد عضلي.

  • Symbolbild leerer Kühlschrank

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    الإحساس المفرط بالجوع ليلا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من اضطرابات في النوم. إذ أن ذلك قد يعني أن جسمك يعاني من نقص فادح في السوائل. ينصح بتناول الماء في أوقات متفرقة في اليوم وهذا ما يجنب الإحساس بالشهية في آخر الليل.

    الكاتب: س.ع


مختارات

مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

"الماء سر الحياة"، فهو ضروري للإرواء وغني بالأملاح المعدنية وضروري للتعرق وتخليص الجسم من السموم وكثير من الفوائد، إلا أن قلة شرب الماء قد تؤدي إلى جفاف الجسم والإصابة بأمراض عدة. تعرف عليها في ملف الصور التالي: (28.04.2016)  

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