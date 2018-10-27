سببٌ قد يدفع محمد صلاح للبقاء مع ليفربول!

قال لاعب وسط ليفربول السابق داني ميرفي، إن هناك سبباً واحداً سيدفع نجم "الريدز" الأول محمد صلاح إلى تجاهل الانتقال إلى ريال مدريد والبقاء مع ليفربول، وأضاف أن النجم المصري سيبقى مع ليفربول عندما يُؤمن بقدرة الفريق الإنجليزي على الفوز بالألقاب.

وطالب ميرفي (41 عاماً)، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، بدعم أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وأردف أن صلاح وباقي نجوم "الريدز" سيواصلون العمل بجد من أجل الفوز بالألقاب.

وتابع النجم الإنجليزي السابق، إن فشل ليفربول بالتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا في السنة الماضية كان خيبة أمل كبيرة للفريق، وأضاف: "لا أعتقد أن تلك التجربة (الفشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا) ستشجع لاعبين مثل صلاح على النظر إلى أندية أخرى مثل ريال مدريد".

ولا يعتقد ميرفي بوجود أي لاعب في ليفربول لا يؤمن بعدم قدرة "الريدز" على الفوز بالألقاب"، وأضاف: "ليفربول لديه تاريخ في الفوز بالألقاب، فهو واحد من أنجح الأندية في القارة الأوروبية".

هذا وقد بدأ محمد صلاح استعادة مستواه الرائع، الذي قدمه في الموسم الماضي واستطاع العودة إلى هوايته المفضلة في هز الشباك، فقد رفع عدده من الأهداف الآن إلى خمسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الجدير ذكره، أن محمد صلاح تنتظره يوم غد السبت مباراة قوية أمام أرسنال العنيد في قمة الأسبوع الـ11 من "البريميرليغ"، فيما تُعول جماهير "الريدز" على النجم المصري من أجل اقتناص نقاط المباراة كاملة، ومواصلة تصدر الدوري الإنجليزي.