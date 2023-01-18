 سباق من أجل موارد القطب الشمالي | صنع في ألمانيا | DW | 25.01.2023

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صنع في ألمانيا

سباق من أجل موارد القطب الشمالي

يذوب الجليد في القطب الشمالي بسبب تغير المناخ، ويكشف عن كميات هائلة من المواد الخام، و عن طرق شحن جديدة. وقد بدأ بالفعل السباق بين الدول العظمى لتأمين هذه الموارد.

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