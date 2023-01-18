سباق من أجل موارد القطب الشمالي

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يذوب الجليد في القطب الشمالي بسبب تغير المناخ، ويكشف عن كميات هائلة من المواد الخام، و عن طرق شحن جديدة. وقد بدأ بالفعل السباق بين الدول العظمى لتأمين هذه الموارد.
قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف.
قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف.
يعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم إذ يختزن 75 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات المهم في صناعة الأسمدة. وتساعد صادراته من الأسمدة في تخفيف أزمة الغذاء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
يشدد الخبراء الألمان على أن الحكومة المقبلة ستكون "الأخيرة" القادرة على انقاذ الوضع البيئي، لكن ذلك يستلزم "تعاوناً دولياً" ودول شمال إفريقيا أفضل المرشحين رغم التحديات، تقول البروفسورة لمياء المساري بيكر في حوار مع DW.
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