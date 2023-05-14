سباق مفتوح.. الانتخابات الرئاسية في تركيا تتجه إلى جولة إعادة؟

تتجه تركيا فيما يبدو إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، بعدما اختفت الأغلبية المطلقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، والتي تضع نسبة الأصوات التي حصدها أردوغان دون 50%.

وذكرت الأناضول مساء الأحد (14 مايو/ أيار 2023)، أنه مع فرز أكثر من 89% من الأصوات، وصل أردوغان إلى نسبة 49,94%، وهي أقل من الأغلبية المطلقة المطلوبة، لتحقيق فوز واضح في الجولة الأولى.

كانت الأناضول قد ذكرت أن أردوغان حصل على حوالي 52% من الأصوات مع فرز حوالي نصف الأصوات. ووفقاً لأرقام الأناضول، حصد زعيم المعارضة والمرشح المشترك لتحالف مؤلف من ستة أحزاب، كمال كليجدار أوغلو 44,3% من الأصوات.

وعادة ما تنشر وكالة الأنباء الحكومية نتائج الفرز في معاقل أردوغان أولاً. وتتعارض الأرقام الصادرة عن حزب الشعب الجمهوري المعارض ووكالة أنكا الخاصة للأنباء، مع تلك الواردة بوكالة الأناضول. غير أن حزب الشعب الجمهوري لم يقم بعد بتحديث آخر أرقامه.

ومع فرز نحو 91 بالمئة من الأصوات، أعلن كلا الجانبين تقدمه واعترضا على الأرقام، وحذرا من أي إعلان مسبق للنتائج في بلد يعاني من انقسام.

المعارضة التركية ترجح إجراء جولة إعادة

وقال عمدة أنقرة منصور يافاش من حملة المعارضة التركية إن الذهاب إلى خوض جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في البلاد أمر"مرجح للغاية"، وذلك بعد دقائق من تراجع الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان عن نسبة 50% الضرورية للفوز.

وقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو - إلى جانب يافاش - إنه لم يَجرِ فرز أكثر من 7,5 مليون صوت من أصل 64 مليون صوت حتى الآن. وأضاف إمام أوغلو أن مرشح المعارضة المنافس كمال كليجدار أوغلو قد ينتهي به الأمر في المقدمة بحلول وقت مبكر من يوم الاثنين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية أحمد ينار في تصريحات متلفزة إنه تم فتح أكثر من 69% من جميع صناديق الاقتراع حتى الآن.

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تراجع أصوات المؤيدين لأردوغان

وتراجعت نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية بتقدمه في وقت مبكر مساء الأحد، إلى أقل من 50% بعد فرز 90 % من الأصوات، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية، ما يفتح الباب أمام جولة ثانية في 28 أيار/مايو.

وقرابة الساعة 23:00 (20:00 ت غ)، كان إردوغان قد حصل على نسبة 49,94 % من الأصوات من حوالى 90 % من بطاقات الاقتراع التي فرزت، وفقا لوكالة الأناضول.

وأظهرت أرقام محطة "خلق تي في" التلفزيونية المقربة من حزب الشعب الجمهوري مساء الأحد تقدما طفيفا لكليجدار أوغلو بنسبة 47,71 % مقابل 46,5 % أردوغان.

وفي اسطنبول، المدينة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، قد تساعد نسبة 20 % من الأصوات التي لم تفرز بعد كليجدار أوغلو على تقليص الفجوة.

وفي مدينة ديار بكر التي تسكنها أغلبية كردية في جنوب شرق البلاد، حصل كليجدار أوغلو على أكثر من 71 % من الأصوات التي فرزت حتى الآن 80 %، بحسب الأناضول.

جولة ثانية؟

وحتى لو كان مرجحاً أن تتغير هذه الأرقام، بالنسبة إلى المرشح الذي حلّ ثالثاً في هذه الانتخابات سنان أوغان الذي حصل على نسبة 5 % من الأصوات، فإن هذه النتائج تفتح الطريق أمام جولة ثانية في 28 أيار/مايو. وإذا كانت الحال كذلك، ستكون سابقة في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة.

وقال أوغان "أمامنا 15 يوماً صعبة في حال توجهنا إلى جولة ثانية" رافضا تحديد المرشح الذي سيدعمه.

وللفوز في الانتخابات الرئاسية، يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أغلبية 50 % من الأصوات زائد واحد.

وأثناء انتظار النتائج النهائية، خاض الطرفان معركة أرقام وطلبوا من مراقبيهم البقاء في مراكز الفرز "حتى النهاية".

ومنذ فتح صناديق الاقتراع عند الساعة 08:00 (05:00 ت غ) حتى الدقيقة الأخيرة 17:00 (14:00 ت غ)، ضاقت مكاتب الاقتراع بالناخبين الذين انتظروا أحيانا لساعات.

ع.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)