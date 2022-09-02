 سباق للجميع في بيلو الفنلندية | عالم السرعة | DW | 08.09.2022

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عالم السرعة

سباق للجميع في بيلو الفنلندية

في كل صيف تتوافد الحشود إلى مضمار السباق في بيلو للمشاركة في سباقات الهواة الفنلندية. وطالما يوجد محرك يسمح لأي سيارة بالمشاركة في السباقات الشعبية.

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