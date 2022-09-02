سباق للجميع في بيلو الفنلندية

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في كل صيف تتوافد الحشود إلى مضمار السباق في بيلو للمشاركة في سباقات الهواة الفنلندية. وطالما يوجد محرك يسمح لأي سيارة بالمشاركة في السباقات الشعبية.
فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟
اختتمت الألعاب الشتوية "أولمبياد بكين 2022" التي أقيمت وسط مقاطعة من عدد من الدول، وفي خضم المخاوف من مخاطر فيروس كورونا، وحظيت بمتابعة جماهيرية هزيلة، لكن رغم كل ذلك كانت هناك إنجازات رياضية.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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