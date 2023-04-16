 سباق الفضاء الجديد - كيف تغزو الشركات الخاصة الفضاء الخارجي | تقارير جديدة | DW | 07.06.2023

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تقارير جديدة

سباق الفضاء الجديد - كيف تغزو الشركات الخاصة الفضاء الخارجي

يسعى مليارديرات مثل إيلون ماسك وريتشارد برانسون وجيف بيزوس للوصول إلى الفضاء الخارجي. ويُرسلون صواريخ فضائية وأشخاصا وتقنيات إلى هناك.

Dokumentation Der neue Wettlauf ins All - Wie private Firmen den Weltraum erobern

كما أن شركات أخرى حول العالم تشترك في سباق الفضاء الجديد نحو الأجرام السماوية. فمن سيفوز بالسباق؟

Dokumentation Der neue Wettlauf ins All - Wie private Firmen den Weltraum erobern

الصين أيضا تبذل كل ما في وسعها من أجل التفوق في سباق الفضاء الخارجي. ومنذ أن أوقفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إطلاق الصواريخ في عام 2011 لأسباب مالية، بدأت شركات خاصة تتنافس على تجارة مستقبلية ضخمة تتضمن السياحة الفضائية وتشغيل الأقمار الاصطناعية وجلب مواد خام من الفضاء. لقد قامت شركات مثل سبيس إكس، وبلو أوريجين، وأكسيوم سبيس وشركات أخرى كثيرة، برسم مستقبلها بوضوح داخل قطاع الأعمال التجارية الخاصة بالفضاء الخارجي. 

Dokumentation Der neue Wettlauf ins All - Wie private Firmen den Weltraum erobern


غذّت ريادة الأعمال والتقدم العلمي حلم الغزو البشري للفضاء الخارجي، بعد مرور أكثر من خمسين عاما على الهبوط على سطح القمر. ويتم بالفعل العمل على تصاميم الفنادق خارج كوكب الأرض، وطرق الحصول على المواد الخام من الفضاء. لكن ذلك لن يتحقّق دون أبحاث فضاء حكومية. 

 

Dokumentation Der neue Wettlauf ins All - Wie private Firmen den Weltraum erobern

يرافق الفيلم الوثائقي العلمي "سباق الفضاء الخارجي" بشكل حصري بعثة القمر "ARCHES" التابعة لمركز الفضاء الألماني إلى جبل إتنا الإيطالي في صقلية. حيث تختبر فرق بحث هناك طرق دعم لبعثات فضائية مأهولة باستخدام تكنولوجيا روبوتات. ومن الواضح لهم الآن، أنه من أجل أن يتمكن الإنسان من الهبوط على كواكب أخرى يوما ما، يجب أن تحقّق مهمات علمية كهذه النجاح. وصار من الواضح أيضا أن سباق الفضاء الخارجي الجديد قد بدأ.



مواعيد البث

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السبت 24 يونيو/حزيران 2023 – 03:15 UTC
السبت  24 يونيو/حزيران 2023 – 13:15 UTC
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الأحد 25 يونيو/حزيران 2023 – 05:15 UTC
الأحد 25 يونيو/حزيران 2023– 22:03 UTC
الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023– 11:15 UTC
الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  28 يونيو/حزيران 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 30 يونيو/حزيران 2023  – 01:45 UTC
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