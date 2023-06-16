سباقات مجنونة

هجوم كنيسة هامبورغ .. ذهول وصدمة وتفاصيل جديدة عن الجاني المفترض

لاتزال التحقيقات جارية لكشف تفاصيل حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مركز لطائفة شهود يهوه وأسفر عن مصرع سبعة أشخاص بينهم جنين وانتحار منفذ العملية الذي كان عضوا سابقا في الطائفة ويبدو أن علاقته بها لم تكن طيبة.