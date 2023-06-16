 سباقات مجنونة | عالم السرعة | DW | 22.06.2023

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عالم السرعة

سباقات مجنونة

السباقات الأكثر جنونًا في العالم: مجلة عالم السرعة ستأخذنا إلى سباقات غريبة، مثل سباقات الغابات المطيرة، وسباقات جزازات العشب، وسباقات العكسية وسباقات القفز بالشاحنات الكبيرة. صعبة وخطرة، وسريعة.

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