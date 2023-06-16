سباقات مجنونة

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السباقات الأكثر جنونًا في العالم: مجلة عالم السرعة ستأخذنا إلى سباقات غريبة، مثل سباقات الغابات المطيرة، وسباقات جزازات العشب، وسباقات العكسية وسباقات القفز بالشاحنات الكبيرة. صعبة وخطرة، وسريعة.
تعمل شرطة مدينة ميونخ على مكافحة سباقات الشوارع غير القانونية. لهذا أقامت بالتعاون مع إحدى المؤسسات معرض "جنون" الذي يلقى الضوء على الجانب المظلم للسباقات غير القانونية. خسائر في الأرواح ودمار تام.
لاتزال التحقيقات جارية لكشف تفاصيل حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مركز لطائفة شهود يهوه وأسفر عن مصرع سبعة أشخاص بينهم جنين وانتحار منفذ العملية الذي كان عضوا سابقا في الطائفة ويبدو أن علاقته بها لم تكن طيبة.
تغازل المملكة العربية السعودية اليونان ومصر لتقديم ملف مشترك معها لاستضافة نهائيات كأس العالم في 2030. لكن التحقيق الذي أجرته DW أظهر أن السعي خلف الفوز بتنظيم البطولة يثير أيضًا تحفظات لدى بعض الأطراف.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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