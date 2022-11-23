 سباعية تاريخية إسبانية في شباك كوستاريكا تصعّب مهمة ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

سباعية تاريخية إسبانية في شباك كوستاريكا تصعّب مهمة ألمانيا

سحق المنتخب الإسباني نظيره الكوستاريكي بسباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

فرحة الفريق الإسباني بالهدف السابع في مرمى كوستاريكا

تجنبت إسبانيا ما حصل مع العملاقين الألماني والأرجنتيني

كشّرت إسبانيا عن أنيابها باكراً في مونديال قطر 2022، وذلك باكتساحها كوستاريكا 7-صفر الأربعاء (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت سقوط ألمانيا أمام اليابان 1-2.

مختارات

حققت المنتخب السعودي أولى مفاجآت نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر، بفوزه على ميسي ورفاقه ضمن منافسات المجوعة الثالثة.

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادة غامرة بعدما أزاح الأسطورة البرازيلي بيليه من على عرش هدافي منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قائلا إنه كان بمثابة حلم بالنسبة له وقد تحقق.

وفي أول لقاء بين المنتخبين على صعيد البطولات، بدت إسبانيا بقيادة الكثير من نجومها الشبان عازمة منذ البداية على تجنب ما حصل مع العملاقين الألماني والأرجنتيني الذي خسر أيضاً الثلاثاء أمام السعودية1-2 في المجموعة الثالثة.

وبانتظار المبارزة بين إسبانيا وألمانيا الأحد في الجولة الثانية، قام رجال المدرب لويس إنريكي بالمطلوب منهم وأكثر، حاسمين النقاط الثلاث في الشوط الأول بعدما أنهوه بثلاثية نظيفة قبل أن يضيفوا أربعة في الثاني، مانحين بلادهم أكبر فوز في تاريخ مشاركتها في النهائيات (الأكبر سابقاً كان 6-1 على بلغاريا عام 1998).

وسجّل داني أولمو (11) وماركو أسنسيو (21) وفيران توريس (31 من ركلة جزاء و54) وغافي (74) والبديلان كارلوس سولير (90) وألفارو موراتا (2+90) الأهداف السبعة التاريخية.

وبدأ أنريكي اللقاء بإشراك أسنسيو على حساب ألفارو موراتا، فيما تواجد ثلاثي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وبيدري وغافي في الوسط وجناح لايبزيغ الألماني داني أولمو على الجهة اليسرى على حساب أنسو فاتي.

وبات غافي عن 18 عاماً و110 أيام، أصغر لاعب يدافع عن ألوان إسبانيا في بطولة كبرى (كأس العالم أو كأس أوروبا) في التاريخ. وبوجود بيدري أيضاً، بدأت إسبانيا مباراة في كأس العالم بمراهِقَّين لأول مرة في تاريخها.

نسخة سورية لمونديال قطر يؤديها أطفال المخيمات في إدلب

وفي الجهة المقابلة، بقي القائد المخضرم براين رويس على مقاعد بدلاء كوستاريكا التي عولت على حارس باريس سان جرمان الفرنسي كيلور نافاس للوقوف في وجه الإسبان الذين يعرفهم تماماً بعد أعوامه الطويلة بين الخشبات الثلاث لريال مدريد.

وبدا منذ البداية أن "لا روخا" مصمم على تجنب أي مفاجأة ضد آخر المنتخبات المتأهلة إلى هذه النهائيات بفوزه على نيوزيلندا في الملحق الدولي، وكان قريباً من افتتاح التسجيل عبر أولمو بعد تمريرة متقنة من بدري، لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث (5)، ثم أتبعها أسنسيو بتسديدة أرضية من مشارف المنطقة مرت بمحاذاة القائم الأيسر (9).

وسرعان ما أثمر عن هدف جميل بطله أولمو الذي تبادل الكرة مع غافي وسيطر عليها بالتفاف رائع سمح له التخلص من المدافع، قبل أن يسدد في الشباك (11)، مسجلاً بذلك الهدف المئة لإسبانيا كأس العالم ما جعلها سادس منتخب يصل 100 هدف أو أكثر بعد البرازيل (229) وألمانيا (227) والأرجنتين (138) وإيطاليا (128) وفرنسا (124) وفق "أوبتا" للإحصاءات.

ولم ينتظر رجال إنريكي طويلاً لإضافة الهدف الثاني، وهذه المرة عبر أسنسيو الذي وصلته الكرة من جوردي ألبا المتقدم على الجهة اليسرى، فتلقفها مهاجم ريال مدريد مباشرة بشكل رائع في شباك زميله السابق في النادي الملكي نافاس (21).

فيران توريس يسجل الهدف الثالث في مرمى كوستاريكا بركلة جزاء

فيران توريس يسجل الهدف الثالث في مرمى كوستاريكا بركلة جزاء

وحسمت النتيجة الى حد كبير بعد مرور نصف ساعة فقط، وذلك بإضافة هدف ثالث من ركلة جزاء نفذها فيران توريس بعد خطأ انتزعه جوردي ألبا من أوسكار دوارتي (31).

وهذه المرة الثانية فقط في تاريخها التي تسجل فيها إسبانيا ثلاثة أهداف في شوط أول من مباراة في كأس العالم، بعد الأولى عام 1934 ضد البرازيل في الدور الأول الذي كان إقصائياً في حينها (انتهت المباراة 3-1).

ولم يتوقف "لا روخا" عند هذا الحد، إذ أضاف هدفاً رابعاً في مستهل الشوط الثاني عبر فيران توريس الذي استغل سوء تفاهم بين الدفاع الكوستاريكي وحارسه نافاس في محاولة قطع الطريق عليه بعد تمريرة من أسنسيو، فالتف على نفسه وسدد في الشباك (54).

وبعدما اطمأن على النقاط الثلاث، أجرى أنريكي تبديلات بالجملة من دون أن يؤثر ذلك على اندفاع الفريق الذي أضاف هدفاً خامساً رائعاً عبر غافي الذي وصلته الكرة من البديل ماروتا، فأطلقها "على الطاير" من مشارف المنطقة (74)، ليصبح أصغر لاعب يسجل في كأس العالم منذ أسطورة البرازيل بيليه (17 عاماً و249 يوماً) خلال نهائي 1958 ضد السويد (ثنائية في الفوز 5-2).

وواصل الإسبان مهرجانهم بهدف سادس بطله البديل سولير الذي سقطت الكرة أمامه بعد عرضية من البديل الآخر نيكو وليامس اعترضها نافاس، فتابعها في الشباك (90) قبل أن يضيف موراتا السابع بعد تمريرة من أولمو (2+90).

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • الساحر موسيالا

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جمال موسيالا 19 عاما (ألمانيا)

    أصبح موسيالا الوجه الجديد للمنتخب الألماني والفائز بكأس العالم في أربع مرات. وبالرغم من صغر سنه، يستعد نجم بايرن ميونيخ للعب دور رئيسي في مونديال قطر. ويتميز موسيالا بقدرته على المراوغة بالقدمين، وتسجيل الأهداف وإبداعه فوق المستطيل الأخضر.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart | Jude Bellingham

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جودي بيلنغهام (19 عاما)

    أبرز موهبة في بروسيا دورتموند والمنتخب الإنكليزي، شخصيته على أرضية الملعب أكبر بكثير من عمره، حتى أنه حمل شارة قيادة دورتموند في غياب الكابتن هوملز. لاعب خط وسط ، صانع ألعاب، هداف، قائد، يلعب في دورتموند منذ منتصف عام 2020، وكل عيون الأندية الإنكليزية عليه، إذ ترغب بعودة ابنها إليها من ملاعب ألمانيا.

  • المتألق غابي

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    غابي 18 عاما (إسبانيا)

    غابي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا. وجعله تألقه عنصرا لاغنى عنه في تشكيلة المنتخب الإسباني. ويتميز نجم برشلونة بقدرته على المراوغة وتمرير الكرة، ما جعله يدخل في خانة المقارنات مع عظماء اللعبة الإسبان على غرار إنييستا وتشافي، والذين فازوا بكأس العالم سنة 2010. ويعد غابي القائد الجديد للجيل الحالي من المنتخب الإسباني وينتظر منه أن يقوده للقمة مجددا.

  • الزئبقي ساكا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    ساكا 21 عاما (إنجلترا)

    شارك ساكا في أول بطولة دولية له مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020. وأهدر ساكا ركلة جزاء حاسمة ضد المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. رغم ذلك، أصبح ساكا أكثر ثقة أمام المرمى وتأثيرا على الرغم من الهجمات العنصرية التي تعرض لها لاحقا. ويعد نجم أرسنال من الشباب الموهوبين في المنتخب الإنجليزي.

  • المبدع كوبو.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كوبو 21 عاما (اليابان)

    يلقب بـ"ميسي اليابان" ويتمتع بقدم يسرى ساحرة. كوبو نجم المنتخب الياباني ولاعب فريق ريال سوسيدا من اللاعبين الذين يستمتع المشاهد بمتابعتهم رغم أنه ليس فعالا دائما، ويحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف. ويأمل المنتخب الياباني أن تساعده عبقرية كوبو في تخطي مجموعة صعبة في كأس العالم تضم: إسبانيا، ألمانيا وكوستاريكا.

  • المحارب كامافينغا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    كامافينغا 20 عاما (فرنسا)

    رأى كامافينغا النور في مخيم للاجئين في أنغولا لأبوين كونغوليين، لكنه انتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره. يشغل مركز وسط الميدان ويتميز بقدرته على المراوغة والتمرير. كما أنه فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022. ويتوقع أن يلعب كامافينغا دورا رئيسا مع منتخب فرنسا الساعي للحفاظ على لقبه.

  • الفنان رودريغو

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    رودريغو 21 عاما (البرازيل)

    يعتبر رودريغو أحد أهم المواهب الهجومية الشابة في البرازيل. رغم أن اللاعب الشاب قد يجد صعوبة في ضمان اشتراكه مع منتخب مليء بخيارات هجومية رائعة، إلا أن رودريغو قادر على تقديم إضافة خاصة: عين ثاقبة فوق الملعب وخلق فرص للتسجيل. أما في حال حصول لاعب ريال مدريد عى فرصته باللعب، فإنه يصعب سحبه مع أرضية الملعب.

  • الأنيق رينا.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    جيو رينا 20 عاما (الولايات المتحدة)

    إيرليينغ هالاند، الذي لم يتأهل مع المنتخب النرويجي إلى كأس العالم، أشار إلى زميله السابق في بوروسيا دورتموند جيو رينا بأنه "الحلم الأمريكي". ويوصف رينا باللاعب الأنيق ويضفي الكثير من التنوع على خط الوسط الهجومي للولايات المتحدة. باستثناء الإصابات، التي عانى منها كثيراً، فإن رينا سيكون عنصرا أساسيا في كتيبة المنتخب الأمريكي في كأس العالم بقطر.

  • السريع جيان.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    فيليكس أفينا جيان 19 عاما (غانا)

    قدم جيان مستويات رائعة ساعدته على حجز مكانة له مع روما الإيطالي في الموسم الماضي. واستطاع المهاجم الغاني أن يترك بصمته مع فريقه السابق اعتمادا على سرعته الكبيرة التي تزعج المدافعين، وسرعة تفكيره واتخاذ القرار فوق ملعب المباراة.

  • المميز أنيس.

    بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر

    أنيس بن سليمان 21 عاما (تونس)

    أنيس لاعب خط وسط شاب متعدد الاستخدامات، وسيعتمد عليه المنتخب التونسي لدعم خط الهجوم. مثل أنيس سابقا منتخب الدنمارك في فئة أقل من 19 عاما، لكنه اختار اللعب مع المنتخب التونسي سنة 2019. يتميز لاعب بروندبي بابداعه ويطمح لمساعدة تونس على تجاوز دور المجموعات، التي أوقعت "نسور قرطاج" مع فرنسا، أستراليا والدنمارك. إعداد: لولادي أديوجي/ ر.م


مواضيع ذات صلة

Argentina's Lionel Messi celebrates after the awarding ceremony of the Finalissima soccer match between Italy and Argentina at Wembley Stadium in London , Wednesday, June 1, 2022. Argentina won 3-0. (AP photo/Frank Augstein)

في الأرجنتين .. أن يحمل ميسي كأس العالم أهم من حقوق الإنسان! 23.11.2022

رغم الانتقادات الموجهة في أوروبا لمونديال قطر، إلا أن السؤال الذي يطرحه عشاق الساحرة المستديرة في الأرجنتين التي منيت بخسارة من السعودية لا يزال: هل سيفوز ميسي بكأس العالم أخيرا؟

DOHA, QATAR - NOVEMBER 23: Japan players celebrate the 2-1 win during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group E match between Germany and Japan at Khalifa International Stadium on November 23, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

مونديال قطر يواصل مفاجآته بخسارة ألمانيا أمام اليابان 23.11.2022

أهدر المنتخب الألماني تقدمه على اليابان في أولى مبارياته بمونديال قطر 2022. فبعد تقدمه بهدف في الشوط الأول، تسابق لاعبوه في إهدار فرص سهلة ليعود المنتخب الياباني في الشوط الثاني ويسجل هدفين مقتنصاً نقاط المباراة.

Team Saudi Arabia back row L-R: Abdulelah Al Amri, Mohamed Kanno, Firas Al-Buraikan, Mohammed al-Rubaie al-Yami, Ali Al-Boleahi front row L-R: Abdulelah Al-Malki, Sultan Al-Ghanam, Khalifah Al-Dawsari, Salman Al-Faraj, Fahad Al-Muwallad, Salem al-Dawsari 11th November 2021 Western Sydney Stadium, Parramatta, New South Wales, Australia FIFA 2022 World Cup Football Qualification, Australia versus Saudi Arabia Saudi Arabia line up for their team photo PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12338584 KevinxManning

مجموعة نارية - منتخب السعودية ومهمة "شبه مستحيلة" في قطر 17.11.2022

وقع "الأخضر السعودي" في مجموعة نارية بمونديال قطر تضم الأرجنتين بقيادة ميسي وبولندا مع ليفاندوفسكي إضافة إلى المكسيك. فما هي فرصه في العبور إلى الدور الثاني في مونديال قطر 2022؟