 سباحة استرالية تحطم الرقم العالمي لمرات عبور المانش | DW الأخبار | DW | 14.10.2021

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سباحة استرالية تحطم الرقم العالمي لمرات عبور المانش

حطمت السباحة الهاوية الاسترالية كلويه ماكاردل الرقم القياسي العالمي في عدد مرات عبور بحر المانش. عبرت السباحة المانش 44 مرة خلال 12 عاما. ويبلغ طول القناة بين انجلترا وفرنسا 34 كيلومترا.

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