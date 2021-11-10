سباحة استرالية تحطم الرقم العالمي لمرات عبور المانش

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حطمت السباحة الهاوية الاسترالية كلويه ماكاردل الرقم القياسي العالمي في عدد مرات عبور بحر المانش. عبرت السباحة المانش 44 مرة خلال 12 عاما. ويبلغ طول القناة بين انجلترا وفرنسا 34 كيلومترا.
حقق السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة، في مفاجأة سارة لتونس والعرب، فيما خرجت التونسية أُنس جابر مبكرا من منافسات فردي التنس للسيدات.
حسب الإعلام المحلي تناقش الحكومة البريطانية مجموعة اقتراحات لوقف دخول المهاجرين إلى البلاد، لكنها لاقت استنكارا كبيرا لدى المعارضين السياسيين والجاليات المسلمة باعتبارها "لا إنسانية وشريرة"، وفق تعبير بعضهم.
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