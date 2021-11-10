سباحة استرالية تحطم الرقم العالمي لمرات عبور المانش

اقتراحات "غريبة" تناقشها الحكومة البريطانية لمنع دخول المهاجرين

حسب الإعلام المحلي تناقش الحكومة البريطانية مجموعة اقتراحات لوقف دخول المهاجرين إلى البلاد، لكنها لاقت استنكارا كبيرا لدى المعارضين السياسيين والجاليات المسلمة باعتبارها "لا إنسانية وشريرة"، وفق تعبير بعضهم.