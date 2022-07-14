صحتك بين يديك

ساونا لصحة القلب

أثبتت دراسات أن أخذ حمام ساونا بانتظام مفيد للقلب والجهاز المناعي. ولكن، هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها للاستفادة حقا من التأثيرات الإيجابية للساونا.