ساونا لصحة القلب

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أثبتت دراسات أن أخذ حمام ساونا بانتظام مفيد للقلب والجهاز المناعي. ولكن، هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها للاستفادة حقا من التأثيرات الإيجابية للساونا.
لحمام الساونا تأثير مريح ومفيد في الوقت نفسه نظراً لأنه يقوي نظام القلب والأوعية الدموية بحسب ما كشفت بعض الدراسات الحديثة. ولكن هناك بعض المحاذير والقواعد التي يجب اتباعها وخصوصاً للأشخاص المصابين بأمراض القلب.
بمجرد دخول فصل الخريف يصاب الكثيرون بنزلات البرد رغم الاستعانة بالملابس الدافئة. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي موسمي والتأقلم مع هذا الفصل بشكل جيد. هنا تتعرف على أربع نصائح تساعدك على ذلك.
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