سان دييغو توفر المياه

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منذ سنوات والجفاف يهيمن على جنوب غرب الولايات المتحدة. مستوى المياه في الخزانات ينخفض كثيراً بسبب استهلاك المياه الكبير في المدن المتنامية. مع ذلك، تمكنت سان دييغو من فصل مسألة النمو عن استهلاك المياه.
الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟
آثار من عصور ما قبل التاريخ وهياكل سفن من الحرب العالمية الثانية ونقوشات على "أحجار الجوع"؛ موجة الجفاف التي ضربت أوروبا كشفت كنوزًا مغمورة منها ما يذكر بموجات الجفاف السابقة في القارة العجوز.
تفرض ولاية كاليفورنيا منذ أعوام نسبة استهلاك محددة للمياه في المنازل وذلك بسبب الجفاف الذي تعانيه الولاية الأمريكية. بيد أن الكثيرين لا يلتزمون بهذا الحد الأقصى وعلى رأسهم مشاهير مثل كيم كارداشيان وسيلفستر ستالون.
رغم تكرار الظواهر المناخية المتطرفة، لا يزال كثيرون يشككون في وجود ظاهرة تغير المناخ وضلوع البشر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. DW تحرت بعض المزاعم في هذا الإطار لإعطاء إجابة قاطعة بشأن ظاهرة تغير المناخ.
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