 سان دييغو توفر المياه | العولمة 3000 | DW | 17.09.2022

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العولمة 3000

سان دييغو توفر المياه

منذ سنوات والجفاف يهيمن على جنوب غرب الولايات المتحدة. مستوى المياه في الخزانات ينخفض كثيراً بسبب استهلاك المياه الكبير في المدن المتنامية. مع ذلك، تمكنت سان دييغو من فصل مسألة النمو عن استهلاك المياه.

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