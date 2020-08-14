سان جيرمان يقسو على لايبزيغ بثلاثية ويصعد لنهائي دوري الأبطال

أحرز أنخيل دي ماريا هدفا وصنع هدفين آخرين ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3-صفر على رازن بال شبورت لايبزيغ اليوم الثلاثاء (18 آب/ أغسطس 2020) وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

ويلعب باريس في النهائي يوم الأحد بملعب دا لوز في لشبونة ضد الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ وأولمبيك ليون غدا الأربعاء. وانتزع بطل فرنسا، الذي سدد مرتين في إطار المرمى في الشوط الأول، تقدما مستحقا في الدقيقة 13 عندما أرسل دي ماريا، العائد من الإيقاف، تمريرة من ركلة حرة حولها ماركينيوس بضربة رأس داخل المرمى وسط مشاهدة دفاع لايبزيغ.

وهز دي ماريا، الذي يخوض أفضل مواسمه مع فريق العاصمة الفرنسية، الشباك بعدما أخطأ بيتر غولاتشي حارس لايبزيغ في تمرير الكرة لتصل بعد ذلك إلى نيمار الذي هيأها بكعب القدم إلى زميله الأرجنتيني ليضعها في المرمى.

وضمن سان جيرمان، الذي لم يبلغ أي نهائي قاري منذ 1997 عندما خسر أمام برشلونة في نهائي كأس أبطال الكؤوس، مكانه في النهائي عندما حول خوان بيرنات تمريرة دي ماريا العرضية بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 56.

ع.ش/ي.أ (د ب أ، رويترز)

