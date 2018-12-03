سان جيرمان يرد بقوة على شائعات رحيل نيمار ومبابي

ذكر موقع شبكة "rmcsport" الفرنسية أن فريق باريس سان جيرمان أصدر أمس الجمعة (السابع من ديسمبر/كانون الأول 2018) بياناً شديد اللهجة للرد على تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية تشير فيه إلى أن النادي الباريسي سيبيع في الصيف القادم نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف وتجنب تعرضه للعقوبة من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأكد باريس سان جيرمان في بيانه أنه "يُكذب بكل حزم هذه المزاعم الخاطئة تماماً، التي تُعيد خلق مناخ من التوترات الكبيرة بين النادي ووسائل الإعلام"، وأضاف: "يتساءل باريس سان جيرمان مرة أخرى عن النزاهة الفكرية لصحيفة "ليكيب" وخلفيات خطها التحريري فيما يخص (تعاملها) مع النادي".

وتابع النادي الفرنسي أن "دعم جماهير نادي باريس سان جيرمان القوي سيمد لاعبين مثل نيمار وكفاني ومبابي، فضلاً عن بقية اللاعبين بالقوة". كما شدد باريس سان جيرمان على ضرورة الوحدة بين كل مكونات الفريق ومشجعيه، لاسيما وأن الفريق تنتظره مباراة حاسمة بعدة أيام في بلغراد برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذا ويُعد نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي من الدعامات الأساسية لفريق باريس سان جيرمان، إذ يُعول نادي العاصمة الفرنسي كثيراً على تألق نيمار ومبابي، من أجل تتويج الفريق بكل الألقاب الممكنة محلياً وقارياً في نهاية الموسم الحالي.

وكانت عدة تقارير صحفية متطابقة قد أكدت أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، يعتزم مغادرة النادي الباريسي نهاية الموسم، إذ يطمح صاحب أغلى صفقة قياسية في عالم الساحرة المستديرة إلى العودة مجدداً إلى الدوري الإسباني أو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أما مبابي، فتشير الكثير من التقارير إلى أنه من الأهداف الرئيسية لفريق ريال مدريد، الذي لن يتردد في فتح خزائنه من أجل ضم "الجوهرة" الفرنسية، حسب ما ذكرت نفس التقارير.