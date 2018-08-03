سان جيرمان وموناكو يتنافسان على نجم برشلونة راكيتيتش

ذكر موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن فريقي باريس سان جيرمان وموناكو، تقدما بعرض لضم لاعب وسط ميدان برشلونة إيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع الإسباني أن راكيتيتش، يُثير اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، الراغبة في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي.

وأوضح موقع "موندو ديبورتيفو"، أن فريق العاصمة الفرنسية يمتلك كل الإمكانيات المالية للظفر بخدمات راكيتيتش، وأردف أن المشكل يكمن في العلاقة المتوترة نوعاً ما بين النادي الفرنسي وبرشلونة، بسبب إصرار "البلوغرانا" في وقت سابق، على ضم أدريان رابيو و ماركو فيراتي رغم رفض باريس سان جيرمان، فضلا عن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى فريق العاصمة الباريسي صيف السنة الماضية.

وأشار نفس الموقع، أن باريس سان جيرمان حاول التعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي، بيد أن النادي اللندني رفض التفريط في خدمات متوسط الميدان الفرنسي، وأردف أن فريق العاصمة الباريسي يُريد الآن ضم إيفان راكيتيتش، وربما يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد راكيتيتش، والبالغ 125 مليون يورو.

في المقابل، أكد موقع "موندو ديبورتيفو" أن فريق موناكو يعتزم التعاقد مع راكيتيتش، من أجل تعويض رحيل البرازيلي فابينيو إلى ليفربول الإنجليزي، وأضاف أن النادي الفرنسي يُريد إبرام عدة صفقات كروية، بهدف منافسة باريس سان جيرمان محلياً، والعودة إلى التألق على صعيد المنافسات القارية.

يُشار إلى أن، إيفان راكيتيتش يمتلك عقداً مع فريق برشلونة يمتد حتى سنة 2021، وتبلغ قيمة الدولي الكرواتي المالية في أسواق الساحرة المستديرة حوالي 50 مليون يورو، تبعاً لما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت".