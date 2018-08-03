 سان جيرمان وموناكو يتنافسان على نجم برشلونة راكيتيتش | عالم الرياضة | DW | 09.08.2018

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عالم الرياضة

سان جيرمان وموناكو يتنافسان على نجم برشلونة راكيتيتش

في الوقت الذي يُواصل فيه برشلونة تعزيز كتيبته بصفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية، أوضحت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان وموناكو يخوضان صراعاً من أجل التوقيع مع نجم يتألق مع "البلوغرانا" منذ عدة سنوات.

Fußball WM 2018 Kroatien vs England (Getty Images/S. Botterill)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن فريقي باريس سان جيرمان وموناكو، تقدما بعرض لضم لاعب وسط ميدان برشلونة إيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع الإسباني أن راكيتيتش، يُثير اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، الراغبة في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي.

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بعدما رفض مانشستر يونايتد العرض الأول الذي تقدم به برشلونة للظفر بخدمات بول بوغبا، أوضحت تقارير صحفية أن الفريق الكتالوني سيقترح صفقة تبادلية مُثيرة على فريق "الشياطين الحمر" لإقناعه بالتخلي عن الدولي الفرنسي بوغبا. (07.08.2018)

وأوضح موقع "موندو ديبورتيفو"، أن فريق العاصمة الفرنسية يمتلك كل الإمكانيات المالية للظفر بخدمات راكيتيتش، وأردف أن المشكل يكمن في العلاقة المتوترة نوعاً ما بين النادي الفرنسي وبرشلونة، بسبب إصرار "البلوغرانا" في وقت سابق، على ضم أدريان رابيو و ماركو فيراتي رغم رفض باريس سان جيرمان، فضلا عن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى فريق العاصمة الباريسي صيف السنة الماضية.

وأشار نفس الموقع، أن باريس سان جيرمان حاول التعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي، بيد أن النادي اللندني رفض التفريط في خدمات متوسط الميدان الفرنسي، وأردف أن فريق العاصمة الباريسي يُريد الآن ضم إيفان راكيتيتش، وربما يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد راكيتيتش، والبالغ 125 مليون يورو.

في المقابل، أكد موقع "موندو ديبورتيفو" أن فريق موناكو يعتزم التعاقد مع راكيتيتش، من أجل تعويض رحيل البرازيلي فابينيو إلى ليفربول الإنجليزي، وأضاف أن النادي الفرنسي يُريد إبرام عدة صفقات كروية، بهدف منافسة باريس سان جيرمان محلياً، والعودة إلى التألق على صعيد المنافسات القارية.

يُشار إلى أن، إيفان راكيتيتش يمتلك عقداً مع فريق برشلونة يمتد حتى سنة 2021، وتبلغ قيمة الدولي الكرواتي المالية في أسواق الساحرة المستديرة حوالي 50 مليون يورو، تبعاً لما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت".

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    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

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    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

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  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

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