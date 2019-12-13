ساني يحسم موقفه ويرمي بالكرة في ملعب البافاري

منذ اصابته في شهر أغسطس/ آب الماضي في الرباط الصليبي، يعمل الدولي الألماني ليروي ساني بإصرار لاستعادة لياقته البدنية حتى يتمكن من العودة الى الملاعب مباشرة بعد العطلة الشتوية. لكن يبدو أن المهاجم الشاب البالغ 23 عاما، لا ينوي العودة إلى مانشستر سيتي ناديه الأصلي والذي يربطه به عقد إلى غاية موسم 2021، وإنما يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، وفق ما كشفت عنه صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، دون التطرق لمصادرها.

وكان البافاري مهتما جدا الصيف الماضي بشراء خدمات المهاجم، لولا تعرض الأخير إلى تمزق الرباط الصليبي، ما جعل بايرن يغير من خططه، فاستعار بكل من ايفان بيريزتش من ميلان الإيطالي وفيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني.

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وفي ظل هذه المعطيات، يبدو مشهد الصفقة مختلفا عما كان عليه المر قبل ستة أشهر، فالكفة باتت تميل بالتأكيد إلى البافاري. فحينها اشترط مان مبلغ 150 مليون يورو مقابل التنازل عن خدمات الجوهرة الألمانية. غير أن إصابة الأخير تجعل المبلغ ينزلق الى الأسفل، فمن غير المنطقي أن يطالب نادي بذات التعويض الذي طالب به عن لاعب كان في أعلى مستوياته، وهو الآن سيعود لتوه من الإصابة. هذه الورقة إضافة الى رغبة اللاعب في ترك الفريق، قد يساعدان ادارة ميونيخ في الحصول على لاعب طالما سعت ادارة ميونيخ إلى ضمه.

في المقابل، وأمام تحفظ بايرن عقب تقرير "شبورت بيلد" لم يتضح بعد مدى استعداد النادي الألماني في التعاطي مع رغبة ساني، فهل سيوافق على دفع مبلغ قد لا يكون أقل من 100 يورو في سبيل لاعب مصاب، بحاجة إلى وقت لاستعادة عافيته؟ كما أن الصفقة إذا كانت جدية، قد تبدو مبكرة خصوصا وأنها تتزامن مع فتلرة حرجة يمر بها البافاري الذي لم يحسم بعد في هوية المدرب الذي سيقود سفينته انطلاقا من الشطر الثاني من الموسم الحالي.

و.ب / ح.ز