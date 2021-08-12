ساني في أزمة مع جمهور بايرن.. فماذا يقول رومينيغه؟

أعرب الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم كارل-هاينز رومينيغه عن تعاطفه مع ليروي ساني لاعب الفريق البافاري الذي تعرض لصافرات استهجان من الجماهير في مباراة بايرن أمام كولونيا (كولن) في الدوري الألماني.

وأوضح رومينغه أن موقف الجماهير الساخط من ساني لاعب المنتخب الألماني ذّكَّرَه بالموقف الذي تعرض له النجم الهولندي الشهير ارين روبن مع جماهير بايرن إبان احترافه في صفوف النادي البافاري.

وقال رومينيغه في تصريحات لتلفزيون صحيفة "بيلد" اليوم الاثنين (23 أغطسس/ آب 2021) إنه "لم يعجبه" سلوك الجماهير حيال ساني الذي خرج بين الشوطين بسبب ضعف أدائه. وأضاف رومينيغه :" أنا متعاطف معه، فهو يجتهد لكنه ليس لديه ثقة في نفسه، كما أنه لم يلعب بشكل جيد في كأس الأمم الأوروبية، وقد تصاعد الانتقاد الجماهيري له بسبب قيمة صفقة انتقاله وراتبه".

ولم يظهر ساني (25 عاما)، والذي انتقل لبايرن العام الماضي قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، بمستوى كبير مع العملاق البافاري، وعانى اللاعب إصابة خطيرة عام 2019 مع مانشستر سيتي، وغاب لحوالي 5 أشهر عن الفريق، قبل رحيله في الصيف الموالي إلى بايرن.

واستطرد رومينيغه حديثه قائلا إن ما حدث في الاستاد أمس الأحد ذَكَّرَه بعام 2012، عندما تعرض روبن لسخط قطاع من جماهير بايرن بعدما أخفق في تسديد ضربة جزاء في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الذي كان مقاما على ملعب بايرن ولم يتمكن الفريق البافاري من الفوز بهذه البطولة في ذلك العام.

الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم كارل-هاينز رومينيغه

وسبق هذه الواقعة، إخفاق الهولندي الدولي في تسديد ضربة جزاء مهمة في قمة الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند الذي فاز لاحقا بالبطولة في ذلك العام.

وفي مباراة المصالحة التي أقيمت بين بايرن ميونخ ومنتخب هولندا في ملعب اليانز ارينا تعرض روبن لصافرات استهجان من قبل جماهير بايرن، وقال رومينيغه إن الأمور كادت أن تصل مع روبن الذي كان "حزينا حزنا قاتلا" إلى حد أن يطلب من النادي الاستغناء عنه.

لكن بايرن تمسك بروبن الذي سجل في العام التالي لصالح بايرن أمام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال في لندن، وظل منذ ذلك الوقت وحتى عام 2019 واحدا من اللاعبين الذين تعشقهم جماهير بايرن.

إ.ع(د ب أ)