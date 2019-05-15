ساني إلى بايرن ميونيخ بـ"دفعة" من غوارديولا؟

ذكرت مجلة "كيكر" في عددها الصادر الاثنين (20 مايو/ أيار 2019) أن نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم دخل في مشاورات فعلية لضم الدولي الألماني ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

المشكل أن، وحسب تسريبات موقع "شبورت بيلد" الألماني، فإن الشرط الجزائي الذي وضعه سيتي للتخلي عن ساني يقدر بحدود 100 مليون يورو. غير أن بايرن يرفض قطعياً دفع كل هذا المبلغ كما صرح بذلك رئيس النادي، أولي هونيس، نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب "كيكر"، فإن المفتاح في هذه الصفقة يكمن في مدرب سيتي، بيب غواردويلا، الذي سيسعى إلى خفض قيمة الشرط الجزائي، رغم أنه شدد يوم الجمعة الماضي على أن النادي يسعى منذ عام ونصف لتمديد العقد لساني، و"عندما تكون هناك رغبة في تجديد العقد، يعني ذلك أن هناك رغبة في الاحتفاظ باللاعب"، حسب مدرب بايرن ميونيخ السابق.

بيد أن الصحافة الإنجليزية كشفت في الوقت ذاته أن اللاعب يريد مغادرة ملعب "الاتحاد"، ما يعني أن من المنطقي جداً أن يضطر مان سيتي في نهاية المطاف إلى التخلي عن جناحه إذا ما أصر الأخير على الرحيل.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" كتابة التاريخ دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" ضربة مبكرة في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" انفراد بالصدارة في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" خسارة القمة أمام دورتموند في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" دوامة الشك على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" بداية التألق في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" اشتراك في الصدارة في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا" سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" خماسية في شباك دورتموند في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" إثارة متواصلة في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا" مسك الختام قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي. الكاتب: مهدوي رضوان



السبب في ذلك يعود إلى أن ليروي ساني لم يعد أساسياً في الآونة الأخيرة، مكتفياً بدور "جوكر" مبدع فقط. ومنذ بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، لعب لمرة واحدة 90 دقيقة كاملة. ومع ذلك كان ساني في المباريات الـ47 التي شارك فيها هذا الموسم من اللاعبين المفتاح الذين قادوا الفريق للفوز بالثلاثية.

يذكر أن عقد ساني مع مان سيتي ممتد إلى غاية 2021. وكانت صحيفة "توتسبورت" الإنجليزية أول من ربط اسم ليروي ساني ببايرن ميونيخ وذلك في شهر أبريل/ نيسان الماضي، حين أوردت أن بايرن إلى جانب أرسنال الإنجليزي مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

و.ب/ ي.أ