سانيه يصيب ماكينة كلوب بأول عطل في "البريميرليغ"

في مباراة حافلة بالإثارة والتشويق، حسم مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لصالحه على حساب المتصدر ليفربول2-1، وأشعل بذلك الصراع على لقب "البريميرليغ"، بعدما قلص الفارق إلى أربع نقاط فقط. ويدين مانشستر سيتي في هذا المباراة لنجمه الشاب ليروي سانيه، الذي سجل هدف الفوز وصال وجال فوق المستطيل الأخضر طيلة دقائق المباراة.

سرعة وقتالية

واستفاد مانشستر سيتي كثيراً من سرعة نجمه الشاب سانيه، الذي سبب صداعاً دائماً لدفاع ليفربول وخلق الفارق في أكثر من مرة، حيث لم يقتصر فقط دور الدولي الألماني على الهجوم، وتهديد مرمى الحارس البرازيلي أليسون باكير بل أيضاً مد يد العون إلى باقي لاعبي "الأزرق السماوي"، من أجل الفوز وإنعاش حظوظهم في الدفاع عن لقب "البريميرليغ".

واتسم أداء صاحب القدم اليسرى الساحرة بالقتالية طيلة مجريات المباراة، حيث كان يضغط على دفاع لاعبي ليفربول بهدف دفعه إلى ارتكاب الأخطاء، وعدم التقدم إلى النصف الثاني من الملعب. كما أنه وبمجرد استلامه الكرة، كان ينطلق بسرعة نحو مرمى "الريدز" في محاولة للتسديد أو تمرير الكرة لباقي نجوم مانشستر سيتي.

أداء رائع

وبعد مستواه الرائع في قمة "البريميرليغ" أمام ليفربول، نال ليروي سانيه أعلى تنقيط في المباراة (9)، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أثبت الدولي الألماني علو كعبه كواحد من أحسن المواهب القادمة بقوة في عالم الساحرة المستديرة.

وإلى جانب السرعة والقتالية، يستفيد سانيه من قدرته الكبيرة على المراوغة، واستخدام جسمه في التغلب على الخضم، وهو ما ظهر في قمة ليفربول في أكثر من مرة، حيث أزعج سانيه كثيراُ مدافعي ليفربول وبالخصوص ديان لوفرين، الذي قدم مباراة سيئة للغاية وارتكب عدة أخطاء.

وأكد سانيه في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سكاي سبورت" أن مباراة ليفربول كانت الأفضل بالنسبة له منذ التحاقه بمانشستر سيتي سنة 2016، وأضاف أنه سعيد للغاية بالحاق الهزيمة بالمتصدر ليفربول.

هدف ساني أفقد مواطنه يورغن كلوب أعصابه، صورة من مباراة مانشستر سيتي وليفربول.

استعادة التوهج

وسيمنح أداء سانيه في مباراة ليفربول دفعة كبيرة للنجم الألماني الشاب، بهدف رفع أسهمه في تشكيلة مانشستر سيتي، لاسيما وأنه جلس هذا الموسم في أكثر من مرة على دكة البدلاء وفقد مكانته في التشكيلة الرسمية لـ"الأزرق السماوي". زيادة على ذلك، سيساهم تألق سانيه في نسيانه خيبة عدم المناداة عليه للمشاركة مع المنتخب الألماني في مونديال روسيا الأخير، والذي توج به المنتخب الفرنسي.

والأكيد أن جماهير مانشستر سيتي، تأمل في مواصلة سانيه توهجه هذا الموسم من أجل اللحاق بقطار ليفربول، الذي تعطل لأول مرة هذا الموسم في محطة مانشستر سيتي.