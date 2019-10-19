سانشو يدفع عن كل ساعة تأخير أكثر من 4 آلاف يورو

كل ساعة بعيدا عن بورسيا دورتموند كلفت لاعب خط الوسط جايدن سانشو 4166 يورو، وذلك وفق خبر نشره موقع شبورت بيلد الألماني اليوم الاثنين (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019)، كشف فيه عن غرامة مالية أقرها نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم، بحق الموهبة الإنجليزية الواعدة (19 عاما) وقدرها 100 ألف يورو. والسبب يعود إلى أن الأخير تأخر 24 ساعة في الالتحاق بفريقه الأسود والأصفر، بعد انقضاء العطلة التي منحاه إياه النادي للمشاركة مع منتخب بلاده في المنافسات الدولية.
وكان غياب سانشو عن المباراة التي فاز فيها دورتموند السبت الماضي أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني/ بوندسليغا، مادة دسمة في المطبخ الإعلامي. وكشف المدرب لوسيان فافر عن السبب متحدثا عن "أسباب تأديبية" جعلته يتخذ هذا القرار، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
في المقابل كان مدير الكرة في النادي ميشائيل سورك وفي تصريحاته بهذه الخصوص أكثر عطاء من زميله، موضحا أن قرار المنع هذا استثنيت منه ولأهميتها مباراة دوري الأبطال التي سيحل فيها دورتموند ضيفا على فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد غد الأربعاء. وهذا يبدو منطقيا إلى حد كبير لكون أن اللاعب الشاب أصبح من العناصر الأساسية في كتيبة فافر وبالتالي فإن "تأديبه" قد يشكل خطرا على الفريق في هذه المباراة.
وبراتب بنحو ستة ملايين يورو سنويا، يعد سانشو من اللاعبين الأعلى دخلا في النادي الألماني. لكن هذا لا يفسر ضخامة الغرامة المالية مقارنة بطبيعة التصرف غير اللائق. غير أن مدير الكرة يرى ضرورة في ذلك لكونها لم تكن المرة الأولى "التي يغيب فيها اللاعب الإنجليزي بدون إذن من ناديه".
وأقرّ سورك لقناة سكاي السبت الماضي أن سانشو "شاب جيد ومحترم. لكنه أيضا صغير جدا، جدا، في السن. وهو الآن في مرحلة اكتشاف حدود الممكن. ونحن نرى أن علينا تسطير هذه الحدود".
يذكر أن جايدن سانشو شارك الأسبوع الماضي مع منتخب بلاده في منافسات بطولة الأمم الأوروبية أمام كل من التشيك وبلغاريا.
و.ب/ز.أ.ب
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا
لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين
صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
كلاوديو بيتزارو في سن الـ41
المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش