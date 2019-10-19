 سانشو يدفع عن كل ساعة تأخير أكثر من 4 آلاف يورو | عالم الرياضة | DW | 21.10.2019

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عالم الرياضة

سانشو يدفع عن كل ساعة تأخير أكثر من 4 آلاف يورو

احتراف كرة القدم يعني الانضباط والالتزام. إنه الدرس الذي أراد بروسيا دورتموند تلقينه للاعب خط الوسط جايدن سانشو. فبسبب تأخره ليوم عاقبه النادي الألماني من اللعب، لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد.

BVB Jadon Sancho Ersatzbank Fußball 1. Bundesliga SC Freiburg - BVB Borussia Dortmund (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

كل ساعة بعيدا عن بورسيا دورتموند كلفت لاعب خط الوسط جايدن سانشو 4166 يورو، وذلك وفق خبر نشره موقع شبورت بيلد الألماني اليوم الاثنين (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019)، كشف فيه عن غرامة مالية أقرها نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم، بحق الموهبة الإنجليزية الواعدة (19 عاما) وقدرها 100 ألف يورو. والسبب يعود إلى أن الأخير تأخر 24 ساعة في الالتحاق بفريقه الأسود والأصفر، بعد انقضاء العطلة التي منحاه إياه النادي للمشاركة مع منتخب بلاده في المنافسات الدولية.

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وكان غياب سانشو عن المباراة التي فاز فيها دورتموند السبت الماضي أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني/ بوندسليغا، مادة دسمة في المطبخ الإعلامي. وكشف المدرب لوسيان فافر عن السبب متحدثا عن "أسباب تأديبية" جعلته يتخذ هذا القرار، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

في المقابل كان مدير الكرة في النادي ميشائيل سورك وفي تصريحاته بهذه الخصوص أكثر عطاء من زميله، موضحا أن قرار المنع هذا استثنيت منه ولأهميتها مباراة دوري الأبطال التي سيحل فيها دورتموند ضيفا على فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد غد الأربعاء. وهذا يبدو منطقيا إلى حد كبير لكون أن اللاعب الشاب أصبح من العناصر الأساسية في كتيبة فافر وبالتالي فإن "تأديبه" قد يشكل خطرا على الفريق في هذه المباراة.

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وبراتب بنحو ستة ملايين يورو سنويا، يعد سانشو من اللاعبين الأعلى دخلا في النادي الألماني. لكن هذا لا يفسر ضخامة الغرامة المالية مقارنة بطبيعة التصرف غير اللائق. غير أن مدير الكرة يرى ضرورة في ذلك لكونها لم تكن المرة الأولى "التي يغيب فيها اللاعب الإنجليزي بدون إذن من ناديه".

وأقرّ سورك لقناة سكاي السبت الماضي أن سانشو "شاب جيد ومحترم. لكنه أيضا صغير جدا، جدا، في السن. وهو الآن في مرحلة اكتشاف حدود الممكن. ونحن نرى أن علينا تسطير هذه الحدود".

يذكر أن جايدن سانشو شارك الأسبوع الماضي مع منتخب بلاده في منافسات بطولة الأمم الأوروبية أمام كل من التشيك وبلغاريا.

و.ب/ز.أ.ب

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

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  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

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  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

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    80 مليون يورو رقم قياسي

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  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

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  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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