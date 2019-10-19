سانشو يدفع عن كل ساعة تأخير أكثر من 4 آلاف يورو

كل ساعة بعيدا عن بورسيا دورتموند كلفت لاعب خط الوسط جايدن سانشو 4166 يورو، وذلك وفق خبر نشره موقع شبورت بيلد الألماني اليوم الاثنين (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019)، كشف فيه عن غرامة مالية أقرها نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم، بحق الموهبة الإنجليزية الواعدة (19 عاما) وقدرها 100 ألف يورو. والسبب يعود إلى أن الأخير تأخر 24 ساعة في الالتحاق بفريقه الأسود والأصفر، بعد انقضاء العطلة التي منحاه إياه النادي للمشاركة مع منتخب بلاده في المنافسات الدولية.

وكان غياب سانشو عن المباراة التي فاز فيها دورتموند السبت الماضي أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني/ بوندسليغا، مادة دسمة في المطبخ الإعلامي. وكشف المدرب لوسيان فافر عن السبب متحدثا عن "أسباب تأديبية" جعلته يتخذ هذا القرار، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

في المقابل كان مدير الكرة في النادي ميشائيل سورك وفي تصريحاته بهذه الخصوص أكثر عطاء من زميله، موضحا أن قرار المنع هذا استثنيت منه ولأهميتها مباراة دوري الأبطال التي سيحل فيها دورتموند ضيفا على فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد غد الأربعاء. وهذا يبدو منطقيا إلى حد كبير لكون أن اللاعب الشاب أصبح من العناصر الأساسية في كتيبة فافر وبالتالي فإن "تأديبه" قد يشكل خطرا على الفريق في هذه المباراة.

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وبراتب بنحو ستة ملايين يورو سنويا، يعد سانشو من اللاعبين الأعلى دخلا في النادي الألماني. لكن هذا لا يفسر ضخامة الغرامة المالية مقارنة بطبيعة التصرف غير اللائق. غير أن مدير الكرة يرى ضرورة في ذلك لكونها لم تكن المرة الأولى "التي يغيب فيها اللاعب الإنجليزي بدون إذن من ناديه".

وأقرّ سورك لقناة سكاي السبت الماضي أن سانشو "شاب جيد ومحترم. لكنه أيضا صغير جدا، جدا، في السن. وهو الآن في مرحلة اكتشاف حدود الممكن. ونحن نرى أن علينا تسطير هذه الحدود".

يذكر أن جايدن سانشو شارك الأسبوع الماضي مع منتخب بلاده في منافسات بطولة الأمم الأوروبية أمام كل من التشيك وبلغاريا.

و.ب/ز.أ.ب