"سانتا كلوز" في ألمانيا يتلقى أكثر من 30 ألف رسالة كتبها الأطفال

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الإثنين 28ديسمبر/ كانون الأول 2021 أن مكتب بريد في ألمانيا رد على أكثر من 30 ألف رسالة موجهة إلى "سانتا كلوز". تشترك قرية القديس نيكولاس الألمانية - الواقعة في زارلاند، على الحدود مع فرنسا - في الإسم مع القديس نيكولاس، وقد دأب الأطفال على كتابة رسائل له منذ سنوات.

قال مكتب البريد أنه تلقّ عددا هائلا من رسائل الأطفال في موسم الأعياد الحالي، أكثر من أي موسم مضى. وقد خصص المكتب ما يقرب من 44 متطوعاً للرد على إجمالي 30711 رسالة من أطفال في 43 دولة حول العالم، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقد زاد عدد الرسائل بمقدار 866 رسالة عن العام الماضي.

غالبية الرسائل جاءت من ألمانيا، وتمثل حوالي 90 في المائة، بينما أرسل الأطفالالتايوانيون معظم الرسائل على مستوى العالم بما يقرب من 1083 رسالة في المجموع. ويجيب مكتب البريد على كل رسالة، ويتم إرسال كل رد في ظرف مميز بخاتم بريد القديس نيكولاس الخاص. دويتشه بوست لديها ما مجموعه سبعة فروع عيد الميلاد في جميع أنحاء ألمانيا.

وبصرف النظر عن قرية القديس نيكولاس هذه، يمكن أيضآً مراسلة سانتا كلوز في هيملبفورت (براندنبورغ) وإنغلسكيرشن (شمال الراين فيستفالن) وهيميلشتات (بافاريا). وقالت متحدثة باسم البريد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الأسبوع الماضي، إن الفروع الثلاثة لمؤسسة البريد في ولاية سكسونيا السفلى شهدت في عيد الميلاد هذا العام وصول 80 ألف رسالة من 58 دولة، بما في ذلك الصين والمغرب وأستراليا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.

إ.م