"سانتا كلوز" في ألمانيا يتلقى أكثر من 30 ألف رسالة كتبها الأطفال

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الإثنين 28ديسمبر/ كانون الأول 2021 أن مكتب بريد في ألمانيا رد على أكثر من 30 ألف رسالة موجهة إلى "سانتا كلوز". تشترك قرية القديس نيكولاس الألمانية - الواقعة في زارلاند، على الحدود مع فرنسا - في الإسم مع القديس نيكولاس، وقد دأب الأطفال على كتابة رسائل له منذ سنوات.
قال مكتب البريد أنه تلقّ عددا هائلا من رسائل الأطفال في موسم الأعياد الحالي، أكثر من أي موسم مضى. وقد خصص المكتب ما يقرب من 44 متطوعاً للرد على إجمالي 30711 رسالة من أطفال في 43 دولة حول العالم، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقد زاد عدد الرسائل بمقدار 866 رسالة عن العام الماضي.
غالبية الرسائل جاءت من ألمانيا، وتمثل حوالي 90 في المائة، بينما أرسل الأطفالالتايوانيون معظم الرسائل على مستوى العالم بما يقرب من 1083 رسالة في المجموع. ويجيب مكتب البريد على كل رسالة، ويتم إرسال كل رد في ظرف مميز بخاتم بريد القديس نيكولاس الخاص. دويتشه بوست لديها ما مجموعه سبعة فروع عيد الميلاد في جميع أنحاء ألمانيا.
وبصرف النظر عن قرية القديس نيكولاس هذه، يمكن أيضآً مراسلة سانتا كلوز في هيملبفورت (براندنبورغ) وإنغلسكيرشن (شمال الراين فيستفالن) وهيميلشتات (بافاريا). وقالت متحدثة باسم البريد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الأسبوع الماضي، إن الفروع الثلاثة لمؤسسة البريد في ولاية سكسونيا السفلى شهدت في عيد الميلاد هذا العام وصول 80 ألف رسالة من 58 دولة، بما في ذلك الصين والمغرب وأستراليا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.
إ.م
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بابا نويل..حقيقة أم خيال؟
تستند قصة بابا نويل على قصة القديس نيكولاوس الذي ولد عام 270 وكان أسقف في مدينة ميرا التركية وعرف عنه تقديم المهور للفتيات الفقيرات خوفاً من السبي، كما كان يضع النقود في أحذية الفقراء سراً، ومنذ وفاته اعتبره الاطفال الأب الروحي لهم.
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شخصية واحدة بأسماء مختلفة
لهذه الشخصية المفعمة بالحب و الكرم أسماء تختلف من بلد لآخر فهو يسمى "فايناخايتس مان" في ألمانيا وبيرنويل في بلجيكا، الرجل الكبير في تشيلي، أما في اليابان فينادونه ب إله الهدايا، والصينيون يلقبونه بـ "عجوز عيد الميلاد" وفي أمريكا الشمالية اشتهر باسم سانتا كلوز.. وفي البلدان العربية يعرف باسم بابا نويل.
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ملابسه ليست حمراء
تقول الأساطير إن بابا نويل كان يرتدي ثياباً مختلفة الألوان وقد أصبح اللون الأحمر هو اللون الرسمي له، بعد أن أصدرت شركة كوكا كولا في ثلاثينيات القرن الماضي إعلانا ترويجياً يحتوي صوراً لبابا نويل مرتديا زياً باللون الأحمر.
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كنيسة بابا نويل
شيدت كنيسة بابا نويل في مدينة ديمرا قرب أنطاليا في تركيا تخليداً لذكرى القديس نيكولاوس. وتضم الكنيسة متحفاً للقديس. كما يعتقد أنها تضم بعض من رفاته. ويزور الكنيسة العديد من السياح الأجانب والمحليين، يدفعهم الفضول للتعرف على هذا الشخص الذي أصبح رمزاً للسعادة و المحبة.
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تبدأ جولته في ليلة السادس من ديسمبر
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الأطفال يرسلون أمنياتهم إلى بلدة سانتا كلوز
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السيد والسيدة كلوز
بقي سانتا كلوز أعزبا حتى عام 1800K إلى أن ظهرت زوجته (السيدة كلوز) في قصة قصيرة تدعى أسطورة عيد الميلاد: ثم أصبح ظهورها مرافقاً له في العديد من القصص الأدبية و المجلات مثل مجلة هاربر.
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رمز العطاء
مهما اختلفت التسميات ومهما تضاربت القصص عن بابا نويل، فإنه يبقى رمزاً للعطاء وأيقونةً للفرح والبهجة خاصةً للأطفال. إعداد: نـور العجيلي