سالفيني: إيطاليا قد توقع اتفاق هجرة ثنائي مع ألمانيا

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، إن بلاده يمكن أن توقع اتفاقا ثنائيا حول الهجرة، سعت إليه ألمانيا، في وقت مبكر من يوم الجمعة القادم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آنسا" اليوم الاثنين (العاشر من أيلول/ سبتمبر 2018).

ونقلت الوكالة عن سالفيني قوله "ربما يمكننا إبرام الاتفاق بالفعل يوم الجمعة في فيينا أثناء قمة وزراء الداخلية الأوروبيين". رغم ذلك، قال سالفيني إنه سيوقع فقط على اتفاق لن يكون له أي تأثير على بلاده سوف يجعل ألمانيا سعيدة دون "الاضطرار إلى رعاية مهاجر إضافي واحد".

وتوصف الصفقة في ألمانيا على أنها تسمح بإعادة المهاجرين من ألمانيا إلى إيطاليا، إذا كانت هي المكان الذي تم تسجيلهم فيه لأول مرة عند دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد رهن إبرام اتفاقية مع إيطاليا بشأن إعادة لاجئين من الحدود الألمانية - النمساوية بالموافقة النهائية عليها من جانب نظيره في روما. وقال زيهوفر اليوم الاثنين في مدينة ميونيخ: "انتهى التفاوض على مستوى الموظفين. الأمر مطروح الآن على مكتب وزير الداخلية (الإيطالي ماتيو) سالفيني". وأضاف الوزير الاتحادي: "سوف نرى الآن إذا ما كان سيوقع أيضا على ما تم الاتفاق عليه أم لا".

يذكر أن الخلاف بشأن فكرة زيهوفر حول رفض أي لاجئين مسجلين في مكان آخر بالاتحاد الأوروبي مباشرة على الحدود الألمانية، كاد أن يؤدي إلى انقسام الائتلاف الحاكم في ألمانيا مطلع فصل الصيف.

وتمت مطالبة زيهوفر حينها بالتفاوض بشأن إبرام اتفاقات مع إيطاليا واليونان وإسبانيا حول إعادة لاجئين إليها. وتوصلت ألمانيا لاتفاقين بالفعل مع إسبانيا واليونان بشأن إعادة طالبي اللجوء المسجلين لديهما. وتهدف هذه الاتفاقات إلى إعادة أي أشخاص يتم التحقق على الحدود النمساوية - الألمانية أنهم قدموا طلبات لجوء في اليونان أو إسبانيا أو إيطاليا، إلى الدول المسجلين بها في غضون 48 ساعة .

ع.خ/ ص.ش (د ب ا)