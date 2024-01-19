ساعة شوارزنيغر تباع أخيرا في المزاد وبمبلغ كبير

بعد توقيفه في مطار ميونيخ وبدء إجراءات جنائية ضده بسبب حمله لساعة لم يصرح عنها لدى سلطات الجمارك، أرنولد شوارزنيغر يتمكن من بيع ساعته الثمينة في مزاد، وسيتبرع بريعها لمشروعات المناخ. فما قصة هذه الساعة؟

باع الممثل والسياسي الأمريكي النمساوي السابق، أرنولد شوارزنيغر، ساعة في المزاد العلني، بمبلغ 270 ألف يورو (نحو 294 ألف دولار) في مؤسسة خيرية، مساء أمس الخميس (18 كانون الثاني/يناير 2024) لصالح مبادرات المناخ، حسب المجموعة المناخية التي أسسها.

وكان الحد الأدنى لعرض الساعة، التي يملكها شوارزنيغر هو 50 ألف يورو، وسيتم التبرع بعائدات المزاد لمشروعات المناخ. وكانت عملية البيع قد سبقتها مناقشات مع مسؤولي جمارك في وقت سابق من الأسبوع. وكان الممثل قد تم احتجازه من قبل الجمارك في مطار ميونيخ أمس الأول الأربعاء، عندما وصل إلى ألمانيا.

واتهمه موظفو الجمارك بعدم الإعلان عن الساعة، على الرغم من أنه كان من المفترض على ما يبدو أن تبقى في الاتحاد الأوروبي. وبعد حوالي ثلاث ساعات، تمكن الممثل من مواصلة رحلته وسمح له أيضا بأخذ الساعة إلى المزاد.

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ووافق نجم هوليوود شوارزنيغر على دفع الرسوم الجمركية على ساعته الشخصية. وقالت شرطة الجمارك في مطار ميونيخ في وقت سابق إنها بدأت إجراءات جنائية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا. وقال المتحدث باسم الجمارك: "القضية الآن ستنتقل إلى مكتب العقوبة والغرامة المسؤول في أوغسبورغ".

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وذكرت صحيفة بيلد تفاصيل الساعة الثمينة التي كانت مع أرنولد. وتم تصنيع الساعة من الشركة السويسرية الفاخرة " Audemars Piguet " حصريًا لشوارزنيغر. ارتدى نجم هوليوود وحاكم كاليفورنيا السابق نسخ منها في عدة أفلام (من بينها "Terminator 3"). وتم صنع 20 قطعة فقط من هذه الساعة.

تبدو الساعة التي يبلغ قطرها 43 ملم، والمصنوعة من السيراميك الأسود والمزودة بكريستال الياقوت المضاد للانعكاس، بسيطة وأنيقة. لكن أبرز ما فيها هو وجود صورة في الخلف لشوارزنيغر في وضعيته الشهيرة مع عبارة "Arnold Classic".

ز.أ.ب (د ب أ)