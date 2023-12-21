  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
علوم

ساعة آبل ووتش إلترا القادمة: أكبر حجما وأكثر تكلفة!

٢١ ديسمبر ٢٠٢٣

كشفت تقارير جديدة عن بعض التفاصيل حول مواصفات ساعة آبل ووتش ألترا 2026 المقرر إطلاقها في 2026. ويشار إلى أنها تضم شاشة بحجم أكبر إلا أنها ستكون أغلى سعراً مقارنة بالإصدارات الحالية.

https://p.dw.com/p/4aIkI
ساعات آبل الذكية آبل ووتش - صورة بتاريخ 14 سبتمبر 2021
صورة رمزية لساعة آبل الذكية بإصدارت سابقة.صورة من: Jae C. Hong/AP Photo/picture alliance

تشير تقارير حديثة من محللي السوق في "TrendForce" إلى أن آبل قد تحدث  ساعة (آبل واتش ألترا)  وذلك عبر إدخال شاشة (microLED)، والتي من المتوقع أن تكون أكبر من الشاشات (OLED) الحالية. ومع ذلك قد يؤدي هذا التحديث إلى زيادة في سعر الساعة الذكية.

وفقا لـ "TrendForce”، يمكن أن تصل كلفة شاشات (microLED) إلى ثلاثة أضعاف تكلفة شاشات (OLED)، حتى مع القوة التفاوضية الكبيرة لآبل في سلسلة التوريد.

وعلى الرغم من إمكانية تقليل التكاليف في جوانب أخرى من إنتاج  الساعة الذكية ، من المحتمل أن ينعكس ذلك على ارتفاع السعر للمستخدم. بحسب ما نشره موقع (ماك تيك نيوز) الألماني.

قد تحاول آبل تبرير هذه الزيادة في السعر للمستخدمين من خلال الشاشة الأكبر والأكثر فعالية التي توفرها تقنية (microLED). ويشير تقرير "TrendForce" إلى أن شاشة ساعة ألترا المميزة بتقينة (microLED) ستتميز بحجم 2.12 إنش، وهو حجم أكبر مقارنة بإصدار الشركة الحالي المميز بحجم 1.93 إنش.

 كما أشار التقرير إلى أن آبل تخطط لإطلاق ساعة ألترا المميزة بتقينة (microLED) في 2026. بحسب ما نشره موقع (ماك ورلد) الأمريكي.

وكان قبل حوالي عام، قد ذكر المحلل  مارك غورمان في تقريره في موقع " في بلومبرغ" الأمريكي أن آبل ستستخدم هذه التقنية في عام 2024، ولكن أكد تقرير لاحق من "TrendForce" في يوليو/ تموز على تأجيل الجدول الزمني  لإطلاق هذا الإصدار حتى 2026.

ر.ض

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

"آبل" رمز شركة الإلكترونيات الأمريكية

أخف وزناً وبمواصفات عالية.. هكذا يبدو هاتف آيفون 15!

أخف وزناً وبمواصفات عالية.. هكذا يبدو هاتف آيفون 15!

اليوم كل الأنظار اتجهت نحو شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل " وما تقدمه من خلال إصداره هتفها الذكي الجديد، آيفون 15. وزن أخف وشاحن من نوع "سي"، والكثير من المميزات تنتظر المعجبين بهذا الهاتف!
علوم١٢ سبتمبر ٢٠٢٣
صورة لهاتف آيفون 14. الصورة من الصين بتاريخ 16 سبتمبر 2022

آبل تمدد خدمة رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي آيفون 14

آبل تمدد خدمة رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي آيفون 14

تركز آلية التسويق لأجهزة آبل بدرجة كبيرة على خصائص الأمان التي تقدمها الأجهزة ومن بينها قدرة الهاتف الذكي على الإبلاغ عن حادث مروري أو قدرة الساعة الذكية على رصد سقوط مرتديها. آبل قررت تمديد ميزة مهمة لمستخدمي آيفون 14.
علوم٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
Apple Store in Berlin Apple Watch

دراسة: ساعة أبل قادرة على رصد مشاكل القلب!

دراسة: ساعة أبل قادرة على رصد مشاكل القلب!

دراسة أميركية تبين أن قدرات ساعة أبل قد تفوق الخدمات التكنولوجية التقليدية. إذ أنها قادرة على رصد اضطراب نبضات القلب وبالتالي مراقبته بشكل أفضل ما يمكن من الكشف عن وجود أية مشاكل في القلب البشري من خلال فحض نبضاته.
١٨ مارس ٢٠١٩