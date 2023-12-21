ساعة آبل ووتش إلترا القادمة: أكبر حجما وأكثر تكلفة!

كشفت تقارير جديدة عن بعض التفاصيل حول مواصفات ساعة آبل ووتش ألترا 2026 المقرر إطلاقها في 2026. ويشار إلى أنها تضم شاشة بحجم أكبر إلا أنها ستكون أغلى سعراً مقارنة بالإصدارات الحالية.

تشير تقارير حديثة من محللي السوق في "TrendForce" إلى أن آبل قد تحدث ساعة (آبل واتش ألترا) وذلك عبر إدخال شاشة (microLED)، والتي من المتوقع أن تكون أكبر من الشاشات (OLED) الحالية. ومع ذلك قد يؤدي هذا التحديث إلى زيادة في سعر الساعة الذكية.

وفقا لـ "TrendForce”، يمكن أن تصل كلفة شاشات (microLED) إلى ثلاثة أضعاف تكلفة شاشات (OLED)، حتى مع القوة التفاوضية الكبيرة لآبل في سلسلة التوريد.

وعلى الرغم من إمكانية تقليل التكاليف في جوانب أخرى من إنتاج الساعة الذكية ، من المحتمل أن ينعكس ذلك على ارتفاع السعر للمستخدم. بحسب ما نشره موقع (ماك تيك نيوز) الألماني.

قد تحاول آبل تبرير هذه الزيادة في السعر للمستخدمين من خلال الشاشة الأكبر والأكثر فعالية التي توفرها تقنية (microLED). ويشير تقرير "TrendForce" إلى أن شاشة ساعة ألترا المميزة بتقينة (microLED) ستتميز بحجم 2.12 إنش، وهو حجم أكبر مقارنة بإصدار الشركة الحالي المميز بحجم 1.93 إنش.

كما أشار التقرير إلى أن آبل تخطط لإطلاق ساعة ألترا المميزة بتقينة (microLED) في 2026. بحسب ما نشره موقع (ماك ورلد) الأمريكي.

وكان قبل حوالي عام، قد ذكر المحلل مارك غورمان في تقريره في موقع " في بلومبرغ" الأمريكي أن آبل ستستخدم هذه التقنية في عام 2024، ولكن أكد تقرير لاحق من "TrendForce" في يوليو/ تموز على تأجيل الجدول الزمني لإطلاق هذا الإصدار حتى 2026.

ر.ض