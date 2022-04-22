 ساعات على انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية | DW الأخبار | DW | 22.04.2022

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DW الأخبار

ساعات على انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

تجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 و24 أبريل/نيسان 2022. فهل سيعيد الفرنسيون انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية جديدة مدتها خمس سنوات أخرى، أم أنهم سيسلمون مفتاح قصر الإليزيه إلى رئيس جديد؟

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French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election, and French far-right Rassemblement National party presidential candidate Marine Le Pen sit prior to taking part in a French presidential election debate, in Saint-Denis, north of Paris, France April 20, 2022. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

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في مناظرة تلفزيونية، اتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالدفع لـ"حرب أهلية" في فرنسا برغبتها في حظر الحجاب وبالتبعية لروسيا، فيما اتهمته بتبني نظرية المؤامرة.

French far-right party Rassemblement National (RN) presidential candidate Marine Le Pen leaves the polling booth as she votes during the first round of France's presidential election at a polling station in Henin-Beaumont, northern France on April 10, 2022. (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

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French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron gestures as he addresses sympathizers after the first results of the first round of France's presidential election at the Paris Expo Porte de Versailles Hall 6 in Paris, on April 10, 2022. - French President Emmanuel Macron leads far-right leader Marine Le Pen in the first round of France's elections on April 10, 2022 by a larger than expected margin, with the rivals now set to battle for the presidency in a run-off later this month, projections showed. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

ماكرون ولوبان.. من يحسم السباق الرئاسي في الجولة الثانية؟ 11.04.2022

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Shows television screen French presidential election candidate for the En-Marche movement Emmanuel Macron and Marine Le Pen, National Front Party during on the eve of a face-to-face TV debate where French presidential candidates will debate as part of their campaign for the second round on May 3, 2017 in Paris,France. Imago/Paulo Amorim

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