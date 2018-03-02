"ساس" تمنع بيع السجائر والكحول على طائراتها .. والسبب؟

تتناقص باستمرار الخدمات التي تعرضها شركات الطيران عبر العالم، حتى أن بعض الشركات باتت تمنع المسافر من اصطحاب حقيبة يد صغيرة ما لم يدفع مقابلها رسوماً إضافية، ويبدو أنّ هذا الاتجاه قد يصل إلى الشركات الكبرى أيضاً.

الخطوط الجوية الاسكندنافية العريقة "ساس" أعلنت الثلاثاء (الرابع من حزيران/ يونيو 2019) أنها تدرس خيارات أخرى متاحة حتى يبقى بمقدور ركاب طائراتها في المستقبل شراء السلع المعفاة من الجمارك أثناء رحلاتهم. وقد يأتي هذا في سياق التقليل من خدمات الترف المعروضة للمسافرين.

وذكرت شركة "ساس" أنها وضعت في حساباتها التغيير في أنماط تسوق الركاب وأهمية الاعتبارات البيئية بالنسبة للركاب وشركة الطيران. في الوقت نفسه، فإنّ "ساس" تقوم بتحديث أسطولها الجوي لتحسين كفاءة استهلاك الوقود والعمل على استخدام أنواع الوقود البديلة.

وكانت الشركة الاسكندنافية قد أعلنت مؤخراً اعتزامها التعاون مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" لتطوير طائرات كهربائية وهجينة. وربما تأتي خطوة منع بيع البضائع المعفاة من التعرفة الجمركية في محاولة لخفض الوزن الإجمالي للطائرة وبالتالي خفض استهلاكها من الوقود والعوادم المنبعثة منها. وبهذا الخصوص قال كارل ساندلوند، المسؤول في القطاع التجاري بشركة "ساس"، في بيانٍ نشر على موقع الشركة إنّ "ساس تستهدف خفض انبعاثات طائراتها بنسبة 25 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، وكل خطوة في اتجاه صناعة السفر الصديقة للبيئة ستكون مهمة". وخفض استهلاك الوقود سيقلل بالطبع من الوزن، وبالتالي من تكاليف السفر. وراء كل تغيير تقف أسباب براغماتية حتماً.

م.م/ ي.أ (د ب أ)