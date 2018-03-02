"ساس" تمنع بيع السجائر والكحول على طائراتها .. والسبب؟

تتناقص باستمرار الخدمات التي تعرضها شركات الطيران عبر العالم، حتى أن بعض الشركات باتت تمنع المسافر من اصطحاب حقيبة يد صغيرة ما لم يدفع مقابلها رسوماً إضافية، ويبدو أنّ هذا الاتجاه قد يصل إلى الشركات الكبرى أيضاً.
الخطوط الجوية الاسكندنافية العريقة "ساس" أعلنت الثلاثاء (الرابع من حزيران/ يونيو 2019) أنها تدرس خيارات أخرى متاحة حتى يبقى بمقدور ركاب طائراتها في المستقبل شراء السلع المعفاة من الجمارك أثناء رحلاتهم. وقد يأتي هذا في سياق التقليل من خدمات الترف المعروضة للمسافرين.
وذكرت شركة "ساس" أنها وضعت في حساباتها التغيير في أنماط تسوق الركاب وأهمية الاعتبارات البيئية بالنسبة للركاب وشركة الطيران. في الوقت نفسه، فإنّ "ساس" تقوم بتحديث أسطولها الجوي لتحسين كفاءة استهلاك الوقود والعمل على استخدام أنواع الوقود البديلة.
وكانت الشركة الاسكندنافية قد أعلنت مؤخراً اعتزامها التعاون مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" لتطوير طائرات كهربائية وهجينة. وربما تأتي خطوة منع بيع البضائع المعفاة من التعرفة الجمركية في محاولة لخفض الوزن الإجمالي للطائرة وبالتالي خفض استهلاكها من الوقود والعوادم المنبعثة منها. وبهذا الخصوص قال كارل ساندلوند، المسؤول في القطاع التجاري بشركة "ساس"، في بيانٍ نشر على موقع الشركة إنّ "ساس تستهدف خفض انبعاثات طائراتها بنسبة 25 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، وكل خطوة في اتجاه صناعة السفر الصديقة للبيئة ستكون مهمة". وخفض استهلاك الوقود سيقلل بالطبع من الوزن، وبالتالي من تكاليف السفر. وراء كل تغيير تقف أسباب براغماتية حتماً.
م.م/ ي.أ (د ب أ)
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"العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد
تشغيل "مكلف"
سوف يفتقد الكثيرون دويها وهي محلقة في السماء. حتى يومنا هذا، كانت لا تزال بعض النسخ من الطائرة الأسطورية جو. 52 في الخدمة– أو تُستخدم أيضاً لأغراض إعلانية. لكن هذا لن يستمر بعد الآن، لأن الشركة أوقفت رحلاتها. والسبب كما جاء في البيان التالي: "استمرار تشغيل الطائرة يكلف أموالاً كثيرة، دون تحقيق أرباح".
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"العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد
"الأب" المصمم
كان فرانكه إيرنست زيندل، الذي ولد عام 1897، يترأس قسم التطوير في شركة Junkers Flugzeugwerke AG المتخصصة في صناعة الطائرات في مدينة ديساو الواقعة اليوم في ولاية سكسونيا-أنهالت. صمم زيندل طائرة جو. 52 في البداية بمحرك واحد، وفي وقت لاحق أصبحت الطائرة بثلاث محركات. زيندل، الرياضي المتحمس، درس بناء السفن في برلين بعد الحرب العالمية الأولى، و أصبح بعد ذلك مهندس طائرات ناجح.
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"العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد
في خدمة "الفوهرر"
كانت الطائرة جو. 52 في البداية طائرة مدنية ناجحة للغاية. قام أدولف هتلر، المدعوم بسخاء من أنصاره الأثرياء، باستخدام الطائرة جو بحملاته الانتخابية - وهو شيء لم يكن معهوداً حتى ذلك الحين. وعرض المخرج السينمائي ليني ريفنشتال مقاطع الحملات الانتخابية تلك، ما ساعد في تقديم صورة "الفوهرر" والطائرة إلى جمهور واسع.
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"العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد
علاقة "عاطفية"
كانت الطائرات المدنية تُصمم بذوق رفيع، من خلال المقاعد الجلدية الواسعة مع تخصيص مساحة كبيرة للأرجل. وكان الطيران آنذاك مقتصراً على النخبة، إذ لا يستطع سوى عدد قليل فقط تحمل تكاليفه. ومنذ عام 1939 بدأ نقل الجنود إلى الجبهة عن طريق الطائرة جو. كما تم من خلالها أيضاً إعادة العديد من الجنود الجرحى إلى بلادهم أو نقلهم إلى المستشفيات العسكرية. ما خلق نوعاً من التعلق العاطفي لدى الكثيرين بـ "العمة جو".
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"العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد
الطيران اليدوي
نظرة واحدة إلى داخل قمرة القيادة، تكشف أن طريقة قيادة طائرة جو. 52 مختلفة بشكل كلي عن القيادة الإلكترونية لطائرة نفاثة مثلاً في وقتنا الحالي. خريطة ورقية للملاحة معلقة على عجلة القيادة؟ هذا المنظر وحده كفيل بكسب تعاطف طيار إيرباص أو إثارة سخريته منه. القيادة كانت عملًا شاقًا – لأنها بدون هيدروليك.
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"العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد
الحب والتفاني
"تشغيل محركات جو.52 هو أمر ممتع بشكل لا يصدق"، هذا ما قاله أحد الطيارين عن الطائرة جو خلال الاحتفال بعيد ميلادها الثمانين في عام 2016، وأضاف الطيار: "إنه عمل يدوي ويحتاج أيضاً إلى قوة عضلية". كما كان يُفضل ارتداء قميص ذي أكمام قصيرة، في حالة كان على الطيار فحص مستوى الزيت في الطائرة.
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"العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد
مأساة جبال الألب السويسرية
لطالما اعتبرت الطائرة جو. 52 طائرة آمنة وموثوق بها. وكانت سمعتها جيدة حتى الرابع من آب/ أغسطس عام 2018، حين تحطمت أحد طائراتها في منطقة جبلية في سويسرا، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها. وخلال التحقيق، عثر المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني على آثار غير مكتشفة من الصدأ على حطام الطائرة.
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"العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد
و"كوني" الخارقة أيضاً
"العمة جو" ليست أسطورة الطائرات الوحيدة التي كلفت صيانتها شركة لوفتهانزا الكثير. Lockheed Super Constellation (كوني الخارقة) كانت أحدى طائرات أسطول لوفتهانزا، وكان ينبغي الحفاظ عليها كطائرة تقليدية. لكن المبلغ المقدر بـ 100 إلى 200 مليون دولار والذي كان على شركات الطيران استثماره في صيانتها، لم يكن كافياً لذلك– وهكذا توقف المشروع.
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"العمة جو"ـ إحالة الطائرة الأسطورة على التقاعد
نهاية حزينة
لن يتم بيع تذاكر رحلات على متن الطائرة جو. 52 بعد اليوم. في المقابل سوف يتم تعويض ثمن التذاكر، التي تم بيعها عن طريق "قسائم شراء" صالحة، كم وعدت شركة لوفتهانزا. أما بالنسبة لمحبي الطيران يمكنهم رؤية الطائرة القديمة من خلال زيارة المتاحف الخاصة بالطيران. كما يأمل البعض في أن تسمح هيئة الطيران الفيدرالية لنواد خاصة بتنظيم رحلات طيران على متن "العمة جو". إعداد: ديرك كاوفمان/ ترجمة: إيمان ملوك