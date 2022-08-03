ساسة من حول العالم يحذرون من مخاطر انتشار الأسلحة النووية

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بدء مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وسط احتدام التوترات بسبب الأسلحة النووية في روسيا وإيران.ألمانيا تناشد باحترام المعاهدات الدولية.
فيما يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، أعلنت موسكو تكثيف عملياتها في أوكرانيا وسط اتهامات لها باستخدام محطة نووية لنشر قاذفات وإطلاق صواريخ. وبرلمانية ألمانية تدعو شولتس لعقد مؤتمر حول أوكرانيا.
بعد اليونان شكلت فرنسا ثاني محطة أوروبية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. فرغم الانتقادات استقبل ماكرون بن سلمان بحفاوة بالغة أمام قصر الإليزيه. فما أبرز ملفات هذه الزيارة؟
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الأعلى الإيراني خامنئي قبيل قمة تجمعه مع الرئيسين الإيراني رئيسي والتركي أردوغان. زيارة بوتين إلى طهران هي الأولى من نوعها منذ الحرب الروسية في أوكرانيا.
ترى وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن الصين تمثل تحديا لنظام السلام العالمي بسبب موقفها من تايوان والنزاعات الإقليمية في المنطقة. وأكدت ألمانيا واليابان على أهمية التعاون الدولي في مواجهة انتهاك موسكو للقانون الدولي.
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