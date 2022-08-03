ساسة من حول العالم يحذرون من مخاطر انتشار الأسلحة النووية

خامنئي يدعو بوتين إلى تعاون طويل الأمد بين طهران وموسكو

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الأعلى الإيراني خامنئي قبيل قمة تجمعه مع الرئيسين الإيراني رئيسي والتركي أردوغان. زيارة بوتين إلى طهران هي الأولى من نوعها منذ الحرب الروسية في أوكرانيا.