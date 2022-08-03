 ساسة من حول العالم يحذرون من مخاطر انتشار الأسلحة النووية | DW الأخبار | DW | 03.08.2022

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ساسة من حول العالم يحذرون من مخاطر انتشار الأسلحة النووية

بدء مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وسط احتدام التوترات بسبب الأسلحة النووية في روسيا وإيران.ألمانيا تناشد باحترام المعاهدات الدولية.

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