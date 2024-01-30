  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
سياسةألمانيا

ساسة ألمان يضغطون على شولتس لتسليم أوكرانيا صواريخ "توروس"

٣٠ يناير ٢٠٢٤

طالب ساسة بارزون في حزبي الخضر والديمقراطي الحر المستشار أولاف شولتس بتسليم صواريخ كروز "توروس" إلى أوكرانيا. ويمكن لهذه الصواريخ أن تصيب أهدافا تبعد 500 كيلومتر بدقة كبيرة.

https://p.dw.com/p/4bpAU
صواريخ كروز توروس الألمانية
يمكن لصواريخ كروز توروس أن تصيب أهدافا تبعد 500 كيلومتر بدقة كبيرة.صورة من: Sven Eckelkamp/IMAGO

يكثف سياسيون من شريكي الحكومة الألمانية في الائتلاف الحاكم، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، الضغط على المستشار الألماني أولاف شولتس لتسليم صواريخ كروز "توروس" إلى أوكرانيا.

وقالت نائبة رئيس البوندستاغ، كاترين غورينغ-إيكاردت، من حزب الخضر لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني/ يناير 2024): "يجب أن نسلم صواريخ كروز توروس بسرعة".

أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا: هل تقوض روسيا في القرم؟

وأضافت: "يجب على ألمانيا تقييم نفسها على ما وعدنا به. وقد وعدنا بأننا سنقدم كل ما في وسعنا وهذا ما تحتاجه أوكرانيا. توروس هي ما لدينا وما تحتاجه أوكرانيا الآن".

ويتبنى زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر كريستيان دور وجهة نظر مماثلة. وقال للصحيفة: "أعتقد أنه سيكون من المعقول والصواب دعم أوكرانيا بصواريخ كروز توروس" لأن ما تحتاجه أوكرانيا هو مساعدة عسكرية للدفاع عن نفسها ضد روسيا. وكانت أوكرانيا قد طلبت رسميا صواريخ كروز توروس من الحكومة الألمانية في أيار/مايو من العام الماضي. ويمكن للأسلحة أن تصيب أهدافا تبعد 500 كيلومتر بدقة كبيرة.

ز.أ.ب/ح.ز. (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

صاروخ كروز ألماني من طراز توروس

هل يكبح الغرب أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي؟

هل يكبح الغرب أوكرانيا في تصديها للغزو الروسي؟

رغم توريد ألمانيا مختلف الأسلحة لأوكرانيا تتزايد الضغوط على المستشار الألماني أولاف شولتس لتسليم صواريخ كروز من طراز توروس إلى الجيش الأوكراني. ما سر تردد الغرب؟
سياسة٨ يناير ٢٠٢٤
صاروج جوال من طراز تاوروس

كييف تدعو الحكومة الألمانية مجددا لتوريد صواريخ "تاوروس"

كييف تدعو الحكومة الألمانية مجددا لتوريد صواريخ "تاوروس"

تواصل أوكرانيا الضغط على حكومة المستشار شولتس لتوريد صواريخ "تاوروس" الجوالة للإسراع في تحرير أراضيها المحتلة من روسيا، فيما قالت موسكو إن الجيش الأوكراني قصف دونيتسك ست مرات خلال صباح الأحد.
سياسة١٣ أغسطس ٢٠٢٣
تقوم عناصر فاغنر داخل أراضي بيلاروسيا بتدريب قوات الأمن والشرطة (أرشيف: 14/7/2023)

بعد التمرد الفاشل ضد بوتين - ماذا يفعل مرتزقة "فاغنر" في بيلاروسيا؟

بعد التمرد الفاشل ضد بوتين - ماذا يفعل مرتزقة "فاغنر" في بيلاروسيا؟

منذ فشل التمرد الذي قاده يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة "فاغنر"، ضد فلاديمير بوتين منتصف العام الماضي، انتقلت عناصر المجموعة شبه العسكرية إلى بيلاروسيا. فما عدد مرتزقة فاغنر في بيلاروسيا؟ وماذا يفعلون هناك؟
سياسة٢٩ يناير ٢٠٢٤