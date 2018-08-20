 ساسة ألمان ينتقدون قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول | أخبار | DW | 06.05.2019

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أخبار

ساسة ألمان ينتقدون قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول

انتقد ساسة ألمان قرار إلغاء نتائج انتخابات إسطنبول، وذهبت رئيسة قائمة الحزب الليبرالي للانتخابات الأوروبية إلى أن "تركيا لم تعد شريكا للاتحاد الأوروبي". هذا فيما قال حزب الشعب المعارض إن ذلك دليل على "الدكتاتورية".

Türkei | Bürgermeisterwahlen in Istanbul (picture-alliance/dpa/AP/Bildfunk/E. Gure)

أعربت كلاوديا روت، نائبة رئيس البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وعدد من الساسة الألمان من أحزاب المعارضة عن غضبهم حيال قرار لجنة الانتخابات التركية بإلغاء نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول وإعادتها في الشهر المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر بأن "قرار اللجنة هو نتاج للضغط الكبير من المستويات العليا، وهذه إشارة مخيفة، فالرئيس رجب طيب أردوغان يبدو وكأنه عازم على إثبات خطأ كل من كان قد تمنى حدوث تحول ديمقراطي بعد الانتخابات البلدية".

وأضافت روت، الزعيمة السابقة لحزب الخضر الألماني المعارض، أنه يبدو أن الحزب الحاكم في تركيا لم يعد يحافظ على ظاهر الأوضاع الديمقراطية بل إنه صار يهز الثقة بشكل مقصود، و"هناك تخوف من أن إعادة هذه الانتخابات ستتم في المقام الأول لأن نتيجتها لم ترق للحاكم".

كما وجهت المرشحة الرئيسية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) للانتخابات الأوروبية، نيكولا بير، انتقادات لقرار لجنة الانتخابات، وكتبت بير على تويتر: "أردوغان لا يقبل بالهزيمة، وبالتالي فإن تركيا لم تعد شريكا للاتحاد الأوروبي".

وفي نفس السياق، كتبت كاتيا كيبنج، زعيمة حزب اليسار المعارض، على تويتر: "هذا لا يمكن تصديقه، أردوغان يعيد الانتخابات في إسطنبول لأن النتيجة لا تناسبه، ومن ثم فعلى الحكومة الألمانية أن تدعم عمدة إسطنبول المنتخب أكرم إمام أوغلو".

المعارضة التركية: إعادة الانتخابات دليل على "الدكتاتورية"

وفي تركيا نفسها، قال حزب المعارضة الرئيسي اليوم الاثنين إن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول "دكتاتورية صريحة". وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، على تويتر "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية". وأضاف "هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً. هذه دكتاتورية صريحة".

وكانت لجنة الانتخابات التركية اعترفت في نيسان/أبريل الماضي بفوز إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول، غير أن هذا المنصب يمكن سحبه منه الآن بعد قرار اللجنة الصادر مساء اليوم بإلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات.

وكان إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، قد فاز في الانتخابات البلدية التي جرت في التاسع والعشرين من آذار/مارس الماضي بفارق ضئيل على بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي السابق.

أ.ح/خ.س (د ب أ)

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