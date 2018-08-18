 ساسة ألمان يعارضون مساعدة ألمانيا لتركيا في أزمتها المالية | أخبار | DW | 20.08.2018

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أخبار

ساسة ألمان يعارضون مساعدة ألمانيا لتركيا في أزمتها المالية

عارضت قيادات حزبية ألمانية تقديم مساعدات لتركيا بعدما طرح الحزب الاشتراكي الديموقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي الفكرة، فيما أكدت وزارة المالية الألمانية أن أزمة الليرة التركية تمثل خطراً إضافياً على الاقتصاد الألماني.

Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

عارض ألكسندر غراف المتحدث باسم الحزب الليبرالي الحر ما طرحته رئيسة الحزب الاشتراكي بشأن تقديم مساعدات ألمانية لتركيا التي تواجه أزمة اقتصادية حالياً. وجاء ذلك في تصريح لشبكة "أ.إر.دي" الألمانية اليوم الاثنين (20 أغسطس/ آب 2018)، ووصف اقتراح ناليس بـ"العبثي". وذهب يورغن هارث، المتحدث باسم التكتل المسيحي للشؤون الخارجية، ليعتبر أن مشاكل الاقتصاد التركي هي مشاكل ذاتية بالدرجة الأولى، واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بقيادة بلاده نحو أجواء تعادي حرية التعبير ودولة القانون، معتبراً أن أي مساعدة لا معنى لها إذا لم يغير نهجه.

ويذكر أن أندريا ناليس قالت إنه "يمكن أن ينشأ موقف يتعين فيه على ألمانيا مساعدة تركيا - بغض النظر عن النزاعات السياسية مع الرئيس (رجب طيب) أردوغان". وأضافت ناليس قائلة: "تركيا هي شريك بحلف شمال الأطلسي الذي لا يمكن ألا يكون شأنه محط اهتمام بالنسبة لنا. من مصلحتنا جميعا أن تظل تركيا مستقرة اقتصادياً وأن يتم الحد من اضطرابات العملة".

في المقابل حذر حزب الخضر الألماني من تقديم "شيكات على بياض" لتركيا، وقالت رئيسة الحزب أنالنا باربوك لصحيفة "تاغسشبيغل" الألمانية في عددها اليوم الاثنين: "لا يمكن أن تكون هناك مساعدة مالية إلا بشرط عودة البلاد (تركيا) للديمقراطية وسيادة القانون".

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من جهتها، قالت وزارة المالية الألمانية الاثنين إن أزمة العملة التركية تشكل خطراً إضافياً على الاقتصاد الألماني علاوة على الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة واحتمال ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية. وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين.

في سياق آخر رفعت محكمة تركية حظر السفر المفروض على الصحفية الألمانية ميسالي تولو، التي اعتقلت العام الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب، وفقاً لما ذكرته جماعة متضامنة مع الصحفية اليوم الاثنين.

وقالت جماعة "الحرية لميسالي تولو" في بيان إن المحاكمة ضد الصحفية والمترجمة البالغ من العمر 33 عاماً والتي تعمل لصالح وكالة أنباء (ايتا) اليسارية ستستمر رغم ذلك. وأوضحت الجماعة إن زوجها سوات كورلون، الذي يواجه اتهامات مماثلة، يجب أن يبقى في تركيا. وجاء قرار الاثنين بمثابة المفاجأة.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه الشرطة التركية ومتحدث باسم السفارة الأمريكية في أنقرة إن عدة رصاصات أُطلقت من سيارة صوب السفارة اليوم الاثنين لكن لم يسفر ذلك عن وقوع مصابين أو قتلى. وتزامن الهجوم مع خلاف متفاقم بين أنقرة وواشنطن بسبب محاكمة قس أمريكي في تركيا.
وقال رجل شرطة لرويترز في الموقع إن الحادث وقع نحو الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي وإنه لم يسفر عن أي إصابات. والسفارة مغلقة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.
وقال ديفيد جينر المتحدث باسم السفارة: "يمكننا أن نؤكد وقوع حادثة أمنية في السفارة الأمريكية في وقت مبكر من هذا الصباح. ليس لدينا تقارير عن وقوع أي إصابات ونتحقق من التفاصيل".
وقالت محطة "سي.إن.إن ترك" إن فرق الشرطة تبحث عن الجناة الذين فروا في سيارة بيضاء بعد الهجوم. وأضافت أنه سُمعت أصوات أربع أو خمس رصاصات أصابت إحداها نافذة في موقع أمني. وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة خبر ترك فرق الشرطة وهي تفحص أحد مداخل السفارة فيما يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بنافذة بسبب الرصاص. وقالت الشرطة إنها عثرت على أغلفة أعيرة نارية.
واستهدف متشددون من قبل السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية في اسطنبول وتعرض المقران لعدة تهديدات أمنية من قبل.


ح.ز ع.غ (رويترز/ د.ب.أ)

  • USA New York Trump trifft Erdogan (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا هي طريقة التعاطي مع الملف السوري، كذلك رفض واشنطن تسليم أنقرة الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن لمحاكمته بشأن دوره المزعوم في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو 2016، إلا أن النقطة الأكثر وضوحًا كانت احتجاز أنقرة القس الأمريكي أندرو برانسون.

  • Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 24 حزيران/يونيو 2018، فاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية وتوسعت صلاحياته، حيث انتقلت البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وباتت السلطة التنفيذية تتركز في يد الرئيس، وقتها علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة "تشجع تركيا على اتخاذ خطوات لتعزيز الديموقراطية".

  • Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (Reuters/Dha/Demiroren News Agency)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 18 تموز/يوليو اتخذت العلاقات بين البلدين منحى بإتجاه الأسوأ عندما أمرت محكمة تركية بالابقاء على القس اندرو برانسون في السجن بعد عامين من اعتقاله بتهم الإرهاب، ودعا ترامب أردوغان على تويتر إلى الإفراج عن القس، واصفاً الاستمرار في احتجازه بأنه "عار كبير"

  • Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Tazegul)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 20 تموز/يوليو، رفضت واشنطن اقتراحًا بتبادل غولن مع القس برانسون، وذلك قبل خمسة أيام من نقله للإقامة الجبرية، رحبت أمريكا بالخطوة لكنها لم تكن كافية، إذ طالب ترامب في وقتٍ لاحق تركيا بالإفراج عن القس "فورًا"، محذرا من أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض "عقوبات هائلة" على تركيا. أخذ الأمر أيام مع اردوغان ليرد بأن ترامب يفكر بعقلية "صهيونية تبشيرية".

  • Demonstranten verbrennen eine Amerikanische Flagge (Getty Images/C.Turkel)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في الأول من آب/ أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، بعد اتهامهما بلعب دور رئيسي في اعتقال واحتجاز القس، وبعد ثلاثة أيام رد أردوغان بأن أنقرة ستجمد أصول وزيري "العدل والداخلية" الأميركيين في تركيا دون أن يوضح من يقصد تحديدًا.

  • Türkei Istanbul - Menschen tauschen ihr Geld um (Reuters/M. Sezer)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في العاشر من آب/ أغسطس، أعلن ترامب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الفولاذ والألمنيوم التركيين لتصل إلى 50 بالمائة للفولاذ و20 بالمائة للألمنيوم، وكتب على تويتر "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت"، بنفس اليوم هبط سعر صرف الليرة التركية وخسرت 16 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، اعتبر أردوغان ما حدث "حربًا اقتصادية"، ودعا الأتراك لتبديل العملات الأجنبية بالليرة التركية.

  • Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am NATO-Gipfel an (Reuters/C. Hartmann)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 11 آب/أغسطس، حذر أردوغان من أن تركيا ستبحث عن "أصدقاء وحلفاء جدد .. إلا إذا بدأت واشنطن في احترام سيادة تركيا"، وقال "عار عليك، عار عليك.. أن تستبدل شريكاً استراتيجياً في حلف شمال الاطلسي بقس".

  • Türkei, Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في 12 آب/أغسطس، قال أردوغان إن انهيار الليرة هو بسبب "مؤامرة سياسية" وفي اليوم التالي اتهم أردوغان الولايات المتحدة بأنها تسعى لـ"طعن تركيا بالظهر".

  • Türkische Zentralbank (Imago/Zuma Press)

    من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

    في الرابع عشر من آب/أغسطس، أعلن أردوغان مقاطعة المعدات الالكترونية الأمريكية، وصعّدت في اليوم التالي بزيادة كبيرة على التعريفات الجمركية على العديد من البضائع القادمة من الولايات المتحدة مثل السيارات والتبغ، البيت الأبيض اعتبر هذه الخطوة أنها "خاطئة ومؤسفة"، بينما رفضت محكمة تركية في اليوم نفسه طلبًا جديدًا للإفراج عن القس برانسون.


مختارات

"لا مخاطر كبرى على البنوك الألمانية بسبب أزمة الليرة التركية"

قال رئيس البنك المركزي الألماني إن تركيا تواجه وضعا خطيرا للغاية. لكنه أكد في المقابل أن اقتصادها لا يشكل سوى واحد بالمائة من الأداء الاقتصادي العالمي، مشيرا لعدم وجود مخاطر كبرى على البنوك الألمانية بسبب أزمة الليرة. (19.08.2018)  

أردوغان يتحدى ترامب.. "تركيا لن ترضخ"

يشهد التوتر بين أنقرة وواشنطن مزيدا من التصعيد. فبعد تلويح إدارة ترامب بفرض عقوبات جديدة على تركيا أكد الرئيس أردوغان أن بلاده "لن ترضخ للولايات المتحدة"، متهما الحكومة الأمريكية دون أن يسميها بتهديد بلاده عبر الاقتصاد. (18.08.2018)  

الاشتراكي الديمقراطي يؤيد إمكانية تقديم مساعدة ألمانية لتركيا

قالت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن حزبها يؤيد مناقشة تقديم مساعدات ألمانية لتركيا لمساعدتها في الخروج من أزمتعا الاقتصادية، فيما تقارير صحفية تحدثت عن تشجيع ألماني لتركيا للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي. (19.08.2018)  

من سيء إلى الأسوأ.. علاقات واشنطن بتركيا منذ انتخاب أردوغان

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا توتراً منذ نحو سنتين، إلا أن الأمر تفاقم كثيرا بعيد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في حزيران/يونيو 2018 لعدة أسباب، فكيف تطور ولماذا؟ (17.08.2018)  

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قال رئيس البنك المركزي الألماني إن تركيا تواجه وضعا خطيرا للغاية. لكنه أكد في المقابل أن اقتصادها لا يشكل سوى واحد بالمائة من الأداء الاقتصادي العالمي، مشيرا لعدم وجود مخاطر كبرى على البنوك الألمانية بسبب أزمة الليرة.

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