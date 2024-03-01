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صورة من: DW

سارة يوديت هوفمان

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موضوعات من سارة يوديت هوفمان

بعض من المشاركين في ورشة الحوار بين إسرائيليين وفلسطينيين في برلين: صبا أبو دقة، وتوم كيلنر، وغالي بلاي

"المأوى النظيف" يجمع إسرائيليين وفلسطينيين في برلين

"المأوى النظيف" يجمع إسرائيليين وفلسطينيين في برلين

في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة أطلقت إسرائيلية وفلسطينية في ألمانيا مبادرة للمساعدة بتوفير مراحيض وخيام.
سياسة١٧ مارس ٢٠٢٤
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