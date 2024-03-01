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صورة من: DW
سارة يوديت هوفمان
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موضوعات من سارة يوديت هوفمان
"المأوى النظيف" يجمع إسرائيليين وفلسطينيين في برلين
"المأوى النظيف" يجمع إسرائيليين وفلسطينيين في برلين
في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة أطلقت إسرائيلية وفلسطينية في ألمانيا مبادرة للمساعدة بتوفير مراحيض وخيام.
سياسة
2024/3/17
١٧ مارس ٢٠٢٤
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