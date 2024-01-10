ساديو ماني يدخل القفص الذهبي

قبل ساعات قليلة من قص شريط كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والتي يدافع فيها منتخب السنغال عن لقبه، تزوج ساديو ماني من حب حياته عائشة تامبا. الزوجة الشابة مازالت تدرس وليس لديها أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن النجم السنغالي ساديو ماني تزوج من مواطنته عائشة تامبا البالغة من العمر 18 عاما، وأضافت الصحيفة البريطانية أن مراسم الزواج أقيمت في العاصمة السنغالية داكار.

وعلى حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، نشر نجم فريق النصر السعودي مجموعة من الصور لزواجه، وعلق عليها قائلا "الحمد لله".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" أن حفل الزفاف حضره أفراد من العائلة والأصدقاء، ونجوم من كرة القدم. وأضافت أن ماني وزوجته أبقيا علاقتهما سرا حتى يوم زفافهما، والذي يُعتقد أنه كان في السابع من يناير/كانون الثاني.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الزوجة عائشة تاميا ولدت في كازامانس بالقرب من قرية بامبالي، التي رأى فيها ساديو ماني النور، وتبرع فيها بالمال من أجل بناء مستشفى، مسجد، مدرسة ومحطة بنزين.

ولفت المصدر ذاته، أن ماني تعهد بالزواج من عائشة منذ اليوم الأول، الذي بدأ فيه مواعدتها. وأردف أن الزوجة الشابة لا تزال تتابع دراستها، كما أنها لا تتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد ساديو ماني (31 عاما) لقيادة منتخب السنغال للدفاع عن لقبه القاري في كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها الكوت ديفوار. وانتقل ماني بداية هذا الموسم إلى فريق النصر السعودي قادما من بايرن ميونيخ، الذي خاض معه تجربة لم تكن موفقة.

وتألق ساديو ماني بشدة مع فريق ليفربول الإنجليزي، وقاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا. لكن النجم السنغالي قرر وضع حدا لمسيرته الكروية مع ليفربول، وخوض تحديات جديدة.

ر.م