سابقة في كرة القدم الاحترافية - ناد ألماني يعفي جماهيره من ثمن التذاكر!

كشف نادي فورتونا دوسلدورف، المشارك في دوري الدرجة الثانية الألماني في كرة القدم، عن خطة لجعل حضور الجماهير مجانياً في مبارياته التي يجريها على أرضه، بحسب ما أعلن الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2023)

وستكون تذاكر جماهير الناديين المضيف والزائر مجانية "على الأقل" في ثلاث من المباريات الـ17 في موسم 2023-2024 خلال المرحلة التجريبية. وسيرتفع عدد المباريات المجانية تدريجاً، حتى تصبح المواجهات الـ17 التي يجريها على أرضها بأكملها دون مقابل.

وقال الرئيس التنفيذي لدوسلدورف ألكسندر يوبست "عندما نكسب شركاء إضافيين، سنحصل على فرصة تدريجية لاستبدال التذاكر (الحالية)". وتابع "لا يمكنني التكهن بنسبة 100% حيال المدة المستغرقة لتحقيق هذا الأمر".

ويموّل هذا المشروع مجموعة رعاة التزموا بإنفاق 45 مليون يورو (نحو 50 مليون دولار أميركي) على مدى خمسة أعوام، فيما يتوقع مشاركة المزيد منهم.

وقال المسؤول المالي في النادي أرند هوفمان "التوصل إلى 17 مباراة مجانية يتوقف على كيفية تطوّر الأمور. لقد وضعنا الأسس".

بدوره، رأى يوبست الأربعاء أن الخطة التي تحمل اسم "فوروتونا للجميع" كُشف عنها لـ"تقوية النادي" و"ترسيخ ثقافة الدرجة الأولى في النادي على المدى البعيد". وحظيت الخطة أيضاً بدعم المجلس البلدي في المدينة الذي قال رئيسه ستيفان كيلر إنها قد "تطلق ثورة في كرة القدم الاحترافية". وستتوزّع أموال الرعاة على النادي، الملعب والمدينة بحد ذاتها.

وبحسب الإعلان، سيحصل الفريق الأول من الذكور على 50% وفريقا الشباب والسيدات 20% والبنية التحتية الرقمية 20%، فيما تذهب 10% لمشاريع اجتماعية ورياضية في المدينة.

بلغ متوسط حضور الجماهير هذا الموسم بفريق دوسلدورف 29 ألف متفرّج

ورحّب توماس كيسن، المتحدث باسم رابطة جماهير "أونسيره كورفه" لوكالة سيد الألمانية إحدى فروع وكالة فرانس برس بـ"فكرة فورتونا". رؤيتنا منذ عدة سنوات أن كرة القدم يجب أن تكون للجميع".

وتعود الفكرة ليوبست الذي استلم مهامه في كانون الثاني/يناير 2022، بعد أدوار إدارية في ريال مدريد الإسباني، شالكه والاتحاد الدولي (فيفا).

وتبلغ سعة ملعب دوسلدورف، أحد الاستادات المضيفة لكأس أوروبا 2024، 52 ألف متفرّج. وبلغ متوسط حضور الجماهير هذا الموسم 29 ألف متفرّج، وهي رابع أعلى نسبة بين أندية الدرجة الثانية حيث يحتل دوسلدورف المركز السادس في الوقت الراهن بفارق 14 نقطة عن دارمشتادت المتصدر، علماً بأنه أحرز لقب دوري الدرجة الأولى مرّة والكأس مرّتين في تاريخه.

وتُعدّ كرة القدم الألمانية "صديقة" للجماهير أكثر من باقي البطولات الأوروبية الكبرى، نتيجة مجموعة من اللوائح الهادفة إلى توثيق العلاقة بين الأندية والمشجعين.

هـ.د/ ص. ش ( أ ف ب)