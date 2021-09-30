سابقة في البندستاغ

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بعد انتخابات البندستاغ سيتولى النواب عملهم، بمن فيهم المحامية والسياسية الناشطة في حزب الخضر، أويت تسفايسوس، كأول امرأة ذات بشرة سمراء يتم انتخابها لعضوية البرلمان الألماني. لحظة تاريخية بكل المقاييس.
لم تتغير الأحزاب السياسية التي أصبحت أكثر جرأة في ترشيح نواب من أصول مهاجرة بإعداد أكبر فحسب، بل تغير وعي المجتمع الألماني تجاه شريحة أصبحت تتفاعل مع قضايا ألمانيا نفسها ولا تضع نفسها في زاوية الاندماج فقط.
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