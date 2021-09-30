سابقة في البندستاغ

من أصول عراقية ونواب في برلمان ألمانيا

لم تتغير الأحزاب السياسية التي أصبحت أكثر جرأة في ترشيح نواب من أصول مهاجرة بإعداد أكبر فحسب، بل تغير وعي المجتمع الألماني تجاه شريحة أصبحت تتفاعل مع قضايا ألمانيا نفسها ولا تضع نفسها في زاوية الاندماج فقط.