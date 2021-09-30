 سابقة في البندستاغ | مراسلون حول العالم | DW | 19.11.2021

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مراسلون حول العالم

سابقة في البندستاغ

بعد انتخابات البندستاغ سيتولى النواب عملهم، بمن فيهم المحامية والسياسية الناشطة في حزب الخضر، أويت تسفايسوس، كأول امرأة ذات بشرة سمراء يتم انتخابها لعضوية البرلمان الألماني. لحظة تاريخية بكل المقاييس.

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