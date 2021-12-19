سابقة في ألمانيا.. إلغاء مباراة بدوري الدرجة الثالثة بسبب العنصرية

ألغيت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم بين فريقي دويسبورغ وأوسنابروك، اليوم الأحد (19 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، بعدما وجه أحد المشجعين إساءة عنصرية للاعب بالفريق الضيف.

وأوقف الحكم نيكولاس فينتر المباراة في البداية بعدما ذكر أوسنابروك أن آرون أوبوكو تعرض لإهانة من الجماهير، وبعد ذلك تم إلغاء المباراة.

وقال مارتين هالترمان المتحدث الرسمي باسم دويسبورغ لقناة "ماغينتا" التليفزيونية :" أوسنابروك- وهذا أكثر من مفهوم- لا يمكنه اللعب، الفتى في حالة ذهول، الفريق كله انتهى، بصراحة كلنا لدينا نفس هذا الشعور بعد هذه الواقعة التي لا يمكن تخيلها".

وأضاف :"في هذه اللحظة، كلنا عاجزون عن الكلام". وذكر المتحدث الرسمي أن المشجع تم التعرف عليه وتم إبعاده من الملعب. ونشر أوسنابروك تغريدة جاء فيها: "أمر لا يصدق. آرون، نحن معك. فليخرج النازيون".

وذكرت صحيفة "بيلد" أن هذه هي المرة التي يتم فيها إلغاء مباراة في كرة القدم الاحترافية بألمانيا بسبب العنصرية.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)