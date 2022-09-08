 سابقة ـ أوروبا أنتجت كهرباء من طاقات متجددة أكثر من الغاز | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.01.2023

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سابقة ـ أوروبا أنتجت كهرباء من طاقات متجددة أكثر من الغاز

أنتجت دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية أكثر من الغاز لأول مرة في عام 2022. ورغم أزمة الطاقة الناتجة عن حظر الغاز الروسي، فإن انتاج الفحم في التكتل القاري زاد أقل مما كان متوقعا.

Bildergalerie| erneuerbare Energie | Windkraft

عبر تنويع مصادر الطاقة استطاعت ألمانيا التعويض عن الغاز الروسي

كشف تقرير صادر عن مؤسسة أبحاث الطاقة "إمبر" أن توليد الطاقة من الشمس والرياح بلغت 22% من نسبة توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، يليه الغاز بنسبة 20% والفحم 16%. وقال ديف جونز من "إمبر" في بيان صحفي "لقد تجنبت أوروبا أسوأ ما في أزمة الطاقة". وساعدت الزيادة في انتاج الكهرباءمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على تعويض انخفاض توليد الطاقة من الطاقة المائية والنووية، واللتان مازالتا مصدري الطاقة الرائدين في الاتحاد الأوروبي للكهرباء بنسبة 32% مجتمعتين.

وعلى الرغم من أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي بذلت جهودا للتعويض عن النقص في واردات الطاقة الروسية، إلا أن توليد الطاقة التي تعمل بالفحم زاد أقل من المتوقع، حسب بيانات  "إمبر". ومع ذلك، أدت الزيادة السنوية بنسبة 7% في الفحم إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي 3.9%).

وكانت ألمانيا أكبر منتجٍللطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي بـ 59 و 126 تيراواط / ساعة على التوالي تم توليدها في عام 2022. والثانية هي إسبانيا بمقدار 33 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية و 62 تيراواط /ساعة من طاقة الرياح. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع "إمبر" أن يتعافى توليد الطاقة المائية والنووية في الاتحاد الأوروبي وأنإنتاج الغاز والفحم سينخفض مع استمرار التكتل في توسيع توليد الطاقة المتجددة.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

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