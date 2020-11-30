سابقة تاريخية.. ترامب يعطل موازنة الدفاع الأمريكية

استخدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول) الفيتو معطلا موازنة دفاع الولايات المتحدة، التي سبق أن أقرها الكونغرس بغالبية ساحقة، ما يتيح للأخير تجاوز معارضة الرئيس.

وموازنة الدفاع للعام 2021 التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتلحظ خصوصا زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة.

وقال ترامب في رسالة رسمية للكونغرس "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي" و"لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية"، معتبرا أنه يشكل "هدية إلى الصين وروسيا".

وهذا يعني إعادة النص إلى مجلسي الكونغرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجددا بالغالبية الموصوفة. وفي حال أكد النواب الذين أيدوه تصويتهم الأول يصبح النص قانونا رغم معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولايته الرئاسية.

وكان ترامب قد هدد باللجوء إلى الفيتو لأن النص لا يشمل خصوصا إلغاء قانون معروف باسم "المادة 230" يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.

ويأخذ ترامب أيضا على قانون تمويل البنتاغون أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية. وأوضح في بيان أن إعادة تسمية المنشآت ستمثل إهانة "لقدامى المحاربين وتاريخ جيشنا".

رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي.

بيلوسي: استهتار سيضر بجنودنا

ويتم تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني كل عام منذ الستينيات، ولم يعرقل أي رئيس مشروع القانون قط. ووافق مجلسا الكونغرس على مشروع القانون بأغلبية كبيرة، ومن المتوقع أن يبطل النواب حق النقض بأغلبية الثلثين المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس لم ينجح قط في إبطال اعتراض ترامب حتى الآن، لكن رئيسة مجلس النواب الأمريكي

نانسي بيلوسي قالت اليوم إن المجلس سيصوت يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لرفض مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.

وقالت بيلوسي في بيان إن حق النقض الذي استخدمه ترامب هو "عمل ينم عن استهتار شديد وسيضر بجنودنا" ويعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)