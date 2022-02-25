سابقة تاريخية: بايدن يرشح قاضية سوداء للمحكمة العليا

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن القاضية السوداء كيتانجي براون جاكسون لتصبح قاضية في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ما سيشكل سابقة تاريخية اذا تمكنت من الحصول على تأييد مجلس الشيوخ لتثبيتها في هذا المنصب.
كتب بايدن في تغريدة "إنها واحدة من ألمع العقول القانونية في أمتنا، وستكون قاضية استثنائية". ثم قدم القاضية في البيت الأبيض مشيدا "بمؤهلاتها الاستثنائية".
وقال بايدن إلى جانب جاكسون "لفترة طويلة جدا، لم تكن حكوماتنا ومحاكمنا تشبه أمريكا. أعتقد أنه آن الأوان لكي تكون لدينا محكمة تعكس كل مواهب وعظمة أمتنا مع مرشحة تملك مؤهلات استثنائية" مشيدا بعملها في القطاعين الفيدرالي والخاص.
ونظرا للاستقطاب السياسي القوي الراهن في أمريكا، فإن جاكسون (51 عاما) قد تواجه مساءلة خلال جلسة الاستماع لها أمام أعضاء الكونغرس الذين رد بعضهم سلبا على تعيينها.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منتقدا إن "القاضية جاكسون هي الخيار المفضل للمصالح المالية القاتمة لأقصى اليسار".
في المقابل، أكد البيت الأبيض في بيان أن "القاضية جاكسون مؤهلة بشكل استثنائي" متحدثا عن لحظة "تاريخية".
من جهته قال الرئيس الأسبق باراك أوباما إن "القاضية جاكسون تشكل أساسا مصدر إلهام للنساء السود، مثل ابنتّي، يتيح لهن الطموح بأهداف أعلى".
وكانت جاكسون ضمن ثلاث قاضيات سود وصلن إلى الخيار النهائي، في ختام عملية اختيار جرت بشكل مدقق لتجنب إفساح المجال امام التعرض لانتقادات خلال مرحلة التثبيت في الكابيتول. و نظرا لصعوبة القرار، انخرط الرئيس بايدن شخصيا في عملية الاختيار وصولا الى إجراء مقابلات مع ثلاث قاضيات على الأقل من بين المرشحات النهائيات.
أغلبية محافظة
هو أول تعيين للرئيس الأمريكي في المحكمة العليا، ولا يغير في موازين القوى داخل هذه الهيئة العريقة المؤلفة من تسع قضاة ومهمتها السهر على دستورية القوانين وحسم النقاشات المهمة في المجتمع الأمريكي.
قبل بايدن، حظي دونالد ترامب بفرصة تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، مرسخا النزعة المحافظة في أعلى هيئة قضائية على مدى عقود على الأرجح.
وكانت جاكسون قد عينت في المحكمة الفيدرالية في واشنطن عام 2013، وهي محكمة معروفة بأهميتها بسبب الملفات التي تنظر فيها. وستحل محل القاضي التقدمي ستيفن براير الذي سيحال على التقاعد في نهاية حزيران/يونيو. ستبقى بالتالي أعلى هيئة قضائية أمريكية مؤلفة من ستة أعضاء محافظين (بينهم امرأة) وثلاثة تقدميين كلهن نساء.
نشأت كيتانجي براون جاكسون وهي أم لابنتين في فلوريدا ومتزوجة من جراح مشهور. حائزة شهادة من كلية الحقوق في جامعة هارفرد العريقة. لكن ذلك كان نقطة سلبية بالنسبة لبعض الجمهوريين الذين نددوا بالتمثيل المفرط لقضاة من خريجي جامعات خاصة في مقدمها "آيفي ليغ" و"هارفرد" و"يال"، في المحكمة العليا.
وندد السناتور عن كارولاينا الجنوبية ليندسي غراهام الجمعة قائلا "فرع يال-هارفرد للمحكمة العليا لا يزال يعمل بشكل كامل" ملمحا إلى ان هذا الأمر يخلق هيئة من النخب منفصلة عن واقع الحياة الحقيقية في أمريكا. واعتبر أن الرئيس بايدن رضخ أمام "اليسار الراديكالي".
ويمثل اختيار القاضية فرصة لإدارة بايدن كي تثبت للناخبين السود الذين أنقذوا حملته للانتخابات التمهيدية في 2020، أن بإمكانه تنفيذ وعوده لهم في أعقاب الهزيمة الأخيرة للتشريع المتعلق بحقوق التصويت.
والأمريكيون السود من أهم داعمي بايدن، مع تأييد له بنسبة الثلثين وفق استطلاع أجرته شبكة سي بي إس ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي. غير أن شعبيته بين صفوف هذه الفئة، والتي كانت تبلغ 85 بالمئة في بداية عهده، تراجعت في الأشهر التي تلت تنصيبه ولم يتمكن بعد من استرجاعها.
وكان بايدن وعد خلال حملته الانتخابية في العام 2020 بأن يعين قاضية سوداء في المحكمة الأمريكية العليا. وعلى مدى 232 عاما من وجودها، لم تضم المحكمة العليا في الولايات المتحدة في صفوفها إلا قاضيين من السود أحدهما كلارنس توماس كان عينه الرئيس الأسبق جورج بوش الأب ولا يزال عضوا في المحكمة.
ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
"لا أستطيع التنفس"
الاحتجاجات الغاضبة من وحشية الشرطة ضد السود لعقود من الزمن، انتشرت بسرعة من مينيابوليس إلى مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بدأت الاحتجاجات وسط الغرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قام ضابط شرطة بتكبيل جورج فلويد والضغط على رقبته بركبته. وواصل الأمر رغم صراخ فلويد وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما، بأنه لا يستطيع التنفس، إلى أن فارق الحياة.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
"العملاق اللطيف"
نشأ فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وانتقل إلى مينيابوليس بولاية مينيسوتا في عام 2014 للعمل. وقبل وفاته، كان يبحث عن عمل بعد تسريحه من عمله كحارس مطعم للوجبات السريعة بسبب إجراءات الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا. وصفه أصدقاؤه بالعملاق اللطيف نظرا لقامته التي كانت تبلغ المترين.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
من السلمية إلى العنف
اتسمت غالبية الاحتجاجات السبت الماضي بالسلمية، غير أن عددا منها أصبح عنيفا مع حلول الليل. في العاصمة واشنطن تم نشر الحرس الجمهوري أمام البيت الأبيض. وفي وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، قتل شخص على الأقل في إطلاق للنار قالت الشرطة إنها لم تكن ضالعة فيه. وفي فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا أصيب عدد من عناصر الشرطة بجروح، في حين صدمت سيارتان تابعتان للشرطة حشدا من الناس في مدينة نيويورك.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
متاجر مخربة ومنهوبة
في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا واجه المتظاهرون عناصر الشرطة هاتفين "حياة السود مهمة!"، قبل أن تنهال عليهم الشرطة بالعصي وتطلق عليهم الرصاص المطاطي. وفي بعض المدن، بما فيها لوس أنجلوس وأتلانتا ونيويورك وشيكاغو ومينيابوليس، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، قام فيها البعض بنهب المتاجر وتخريبها.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
"عندما يبدأ النهب ..."
هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال الجيش لقمع الاحتجاجات، قائلاً إن "إدارته ستوقف العنف الغوغائي بشكل نهائي". ازدادت حدة التوتر في كافة أنحاء البلاد إثر تهديد ترامب، الذي ألقى باللائمة على الجماعات التي زعم أنها من أقصى اليسار. لكن حاكم ولاية مينيسوتا "تيم وولز" قال للصحفيين إنه سمع عدة تقارير غير مؤكدة تفيد بقيام مجموعات التي تنادي بتفوق البيض العنصرية بتأجيج العنف.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
وسائل الإعلام في مرمى النيران
استهدفت قوات الأمن العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. من بينهم مراسل CNN عمر خيمينيز وطاقمه الذين تعرضوا الجمعة الماضية للاعتقال أثناء تغطيتهم لأحداث مينيابوليس. وأصيب العديد من الصحفيين بقذائف أو احتجزوا أثناء بثهم على الهواء. كمت أطلقت الشرطة النار على مراسل DW ستيفن سايمنس أثناء تغطيته للاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
الغضب يتجاوز الولايات المتحدة
احتجاجات عالمية في كندا المتاخمة للولايات المتحدة الأمريكية من الشمال حيث نزل الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في فانكوفر وتورنتو. وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع المغتربون الأمريكيون ومتظاهرون آخرون خارج السفارة الأمريكية. وفي عاصمة بريطاينا لندن، ركع المتظاهرون في ساحة ترافالغار قبل أن يسيروا أمام البرلمان ويتوقفوا أمام السفارة الأمريكية.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
عند باب ترامب الأمامي
احتدمت الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن بدء سريان حظر التجول في الساعة 11 ليلا. تجمع أكثر من 1000 متظاهر في حديقة لافاييت قبالة البيت الأبيض، وأضرمت بعض النيران خارج مقر إقامة الرئيس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات نقلت ترامب إلى مخبأ محصن كإجراء احترازي.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
حظر التجول في المدن الأمريكية الكبرى
مددت نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي وديترويت وواشنطن العاصمة ومدن أمريكية أخرى حظر التجول مع دخول الاحتجاجات الليلة السادسة. ولاية أريزونا في غرب البلاد فرضت حظرًا للتجوال على مستوى الولاية على مدار أسبوع بعد اشتباك المتظاهرين مع الشرطة. كما تم نشر حوالي 5000 جندي من الحرس الجمهوري في 15 ولاية أمريكية.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
ترمب والكتاب المقدس
في مواجهة تجدد الاحتجاجات يوم الأحد، هدد ترامب بنشر الجيش إذا فشلت الولايات في "الدفاع عن سكانها". ثم سار ترامب من مقر إقامته إلى كنيسة في الحديقة، حيث كان يحمل إنجيلًا عالياً خلال فرصة لالتقاط الصور. هذا التصرف أثار استياء الأسقف ماريان إدغار بودي بعد أن زار ترمب كنسيتها دون إذن مسبق ودون الصلاة في الكنيسة.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
مظاهرات سلمية
رغم انتشار العنف بقيت عدة احتجاجات في الولايات المتحدة محافظة على سلميتها. في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن في نيويورك، استلقى المتظاهرون على الأرض وأيديهم خلف ظهورهم، محاكين الوضعية التي كان فيها فلويد عندما قتل. وعلى الرغم من لجوء بعض المتظاهرين إلى العنف، أشاد العديد من رؤساء البلديات والحكام الأمريكيين بمستوى الاحتجاجات.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
ركوع ضباط من الشرطة أمام المتظاهرين
لكن رغم تصاعد حدة العنف، فهناك مواقف أظهر فيها المتظاهرون وضباط الشرطة في الولايات المتحدة نوعاً من التضامن. إذ أظهرت فيديوهات منتشرة على التواصل الاجتماعي ضباط شرطة يركعون للتضامن مع المتظاهرين. يشير الركوع إلى لاعب كرة القدم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي كولين كايبرنيك، الذي احتج على بهذه الوضعية خلال النشيد الأمريكي ضد العنصرية وعنف الشرطة ضد السود في الولايات المتحدة. كرستيان كوبلر/س.أ