سابقة.. أربعة لاعبين مغاربة يلعبون لمجموعة واحدة بدوري الأبطال

حملت بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، رقماً خاصاً جداً للمحترفين المغاربة، إذ شهدت مشاركة أربعة لاعبين مغاربة في مجموعة واحدة مع أربعة فرق مختلفة، ثلاث منهم أساسيين، وآخر احتياطي، وهو رقم قياسي لم يتحقق سابقاً للمحترفين المغاربة.

وشارك نصير مزراوي أساسياً مع نادي بايرن ميونيخ، في مباراته التي فاز فيها على غلطة سراي التركي 3-1، ولعب 78 دقيقة، فيما شارك حكيم زياش بديلاً مع غلطة سراي، ودخل في الدقيقة 75.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، شارك سفيان امرابط أساسياً مع نادي مانشستر يونايتد، في فوزه الصعب والدراماتيكي على نادي إف سي كوبنهاغن الدنماركي. واستبدل امرابط في بداية الشوط الثاني ودخل مكانه اللاعب الدنماركي إريكسين الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ولعب ذو الأصول المغربية محمد اليونسي أساسياً مغ نادي كوبنهاغن، لكن هذا اللاعب، المولود في المغرب لأبوين من منطقة الريف، يلعب منذ مدة لمنتخب النرويج الذي يحمل جنسيته، عكس اللاعبين المغاربة الثلاثة الذين يمثلون المنتخب المغربي.

ويلعب عدد من نجوم منتخب المغرب في دوري الأبطال، عدد منهم أساسيين بشكل كبير مع فرقهم، وإضافة إلى الأسماء أعلاه، هناك أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوسف النصيري مهاجم اشبيلية، وأيضا اسماعيل صيباري لاعب بي إس في آيندهوفن الهولندي، الذي تم استدعاؤه للمنتخب الأول بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي.

وارتفعت القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين المغاربة بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم في قطر، لكن ذلك لم ينعكس كثيراً على ضمان انتقال عدد منهم لفرق عالمية باستثناء صفقة سفيان امرابط.

ع.ا