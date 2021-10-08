 سائق سيارة أجرة من لبنان | عالم السرعة | DW | 17.03.2023

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عالم السرعة

سائق سيارة أجرة من لبنان

يخبرنا سائق سيارة أجرة حوّل سيارته إلى عمل فني متحرك عن عمله عندما كان نقل الركاب مقابل المال في لبنان يسير جيدا.

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