سائق سيارة أجرة من لبنان

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يخبرنا سائق سيارة أجرة حوّل سيارته إلى عمل فني متحرك عن عمله عندما كان نقل الركاب مقابل المال في لبنان يسير جيدا.
حذر خبراء ومتابعون للشأن اللبناني من انهيار جميع مؤسسات الدولة في لبنان، وأكد بعضهم أن البلد يشهد حالة تفكك شبه مطلق وسط انقسام سياسي حاد تسبب في عدم الاتفاق إلى اليوم على اسم رئيس الجمهورية الجديد.
فيما استأنفت المصارف اللبنانية إضرابا مفتوحا ووسط أزمة سيولة حادة، سجلت العملة اللبنانية تدهورا جديدا غير مسبوق في السوق الموازية بلغت 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. والبنك الدولي يتعهد بدعم لبنان بـ500 مليون دولار.
تُعرف طرابلس بأنها "مدينة المليارديرات"، فمنها ينحدر أغنى السياسيين في لبنان وفي طليعتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بيد أنّ لهذه المدينة وجها آخر، فقد أصبحت مؤخراً منطلقاً لرحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للهروب من الفقر.
يمر لبنان حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. 80٪ من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 500 في المئة.
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