سائق سيارة أجرة من لبنان

محللون: التفكّك في مؤسسات الدولة يُهدّد بانهيار تام في لبنان

حذر خبراء ومتابعون للشأن اللبناني من انهيار جميع مؤسسات الدولة في لبنان، وأكد بعضهم أن البلد يشهد حالة تفكك شبه مطلق وسط انقسام سياسي حاد تسبب في عدم الاتفاق إلى اليوم على اسم رئيس الجمهورية الجديد.